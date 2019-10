Stiri pe aceeasi tema

- Noul act normativ completeaza Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, anunța Administrația Prezidențiala. Potrivit actului normativ, copiii care acceseaza serviciile medicale gratuite primesc certificate de naștere și Cod Numeric Personal (CNP). De asemenea, legea prevede accesul gratuit…

- Ziarul Unirea Senatul a adoptat Legea turismului. Ce schimbari aduce noul proiect legislativ Proiectul a fost inaintat de catre Guvern, Senatul adoptand tacit documentul. Proiectul legii turismului urmeaza sa fie dezbatut de catre Camera Deputaților. Avansat de Guvern, proiectul legii turismului a fost…

- Legea prin care acestea se vor putea organiza in formele societare prevazute de Legea societaților comerciale a fost adoptata astazi, in Camera Deputaților, și urmeaza sa mearga la promulgare. Deputații au adoptat, in ședința de miercuri, cu 265 de voturi „pentru” și o abținere, Proiectul de Lege…

- Schimbul de locuinta se va realiza in orice moment din perioada de valabilitate a contractului de inchiriere, prevede o ordonanta adoptata marti de Guvern pentru modificarea Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL).Citește și: Traian Basescu, semnal pentru…

- Pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a fost publicat proiectul de ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea "Procedurii privind stabilirea din oficiu a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele fizice, precum si a…

- Peste 65.000 de contribuabili au beneficiat, din februarie 2018 și pana in prezent, de prevederile Legii prevenirii, aplicata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin Directia Generala Antifrauda Fiscala (DGAF). In primele sase luni din acest an, circa 18.400 de contribuabili…

- Aproximativ 65.000 de contribuabili au beneficiat de prevederile Legii prevenirii, in perioada februarie 2018 - iunie 2019 iar inspectorii antifrauda au emis, pana in prezent, peste 2000 de avertismente, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala remis joi AGERPRES. "Agentia…

- Este Este vorba despre cei aproximativ 300 de din cadrul Directiei de combatere a fraudelor, care erau detasati la parchete, informeaza Capital.Conform unui proiect de OUG elaborat de Ministerul Justitiei, cei 300 de inspectori antifrauda vor fi transferati la parchetele la care fusesera detasati, iar…