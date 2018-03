Stiri pe aceeasi tema

- Bundestagul (camera inferioara a parlamentului german) a respins vineri o motiune depusa de partidul populist de extrema-dreapta 'Alternativa pentru Germania' (AfD) prin care se cerea o reforma a masurilor de control la frontiere, relateaza vineri DPA. Parlamentari ai AfD au depus in Bundestag…

- Angela Merkel a fost votata cancelar al Germaniei pentru a patra oara consecutiv, la aproape sase luni de la alegerile parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . Merkel a castigat 364 de voturi dintre cele 709 disponibile in prima runda de voturi in Parlament, cu 11 mai mult decat este necesar…

- Functia de ministru al muncii in noul guvern de la coalitie de la Berlin va fi ocupata de Hubertus Heil, au declarat vineri surse din Partidul Social-Democrat (SPD) pentru dpa. In prezent, Heil este membru al Bundestagului (camera inferioara a parlamentului federal german), din partea landului Saxonia…

- Sigmar Gabriel, actualul ministru de Externe al Germaniei si fost lider al Partidului Social-Democrat (SPD), a anuntat ca nu va face parte din noul guvern de coalitie condus de cancelarul Angela Merkel, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de politician, informeaza agentia de stiri Dpa.

- "La aproape sase luni dupa alegerile (legislative de la 24 septembrie 2017, alegatorii) au dreptul sa se astepte sa se intample, in sfarsit, ceva", a declara Merkel, a doua zi dupa ce membrii Partidului Social Democrat (SPD) au aprobat acordul de coalitie cu conservatorii sai, asigurandu-i astfel…

- Potrivit anuntului, 66,02% din cei aproape 464.000 de membri ai SPD s-au declarat in favoarea acordului incheiat luna trecuta de conducerea partidului cu CDU/CSU (Uniunea Crestin Democrata si formatiunea-sora din landul Bavaria, Uniunea Crestin Sociala). La vot au luat parte 78,4% dintre membrii…

- Thomas Oppermann, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat, se asteapta ca membrii formatiunii de centru-stanga sa aprobe prelungirea coalitiei cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU, centru-dreapta), condusa de cancelarul Angela Merkel, avertizand ca un vot negativ ar genera alegeri anticipate.

- Cei 464.000 de membri ai SPD voteaza prin corespondenta daca vor sustine decizia conducerii partidului lor de a reinnoi pentru inca patru ani 'marea coalitie' care a preluat conducerea in 2013. Rezultatul consultarii este asteptat duminica. Conservatorii, intre care Uniunea Crestin Democrata…

- O majoritate stransa a alegatorilor Partidului Social-Democrat german (SPD) sunt in favoarea reeditarii "marii coalitii" dintre social-democratii germani si conservatorii cancelarului Angela Merkel, a aratat un sondaj facut public miercuri, transmite Reuters. Potrivit sondajului realizat de institutul…

- ''Contractul de coalitie este aprobat cu 27 de voturi impotriva si toti ceilalti din cei 975 delegati prezenti, toti ceilalti fiind in favoarea'' aliantei, a anuntat Armin Laschet, unul dintre liderii CDU, la finalul procedurii de vot desfasurate prin ridicarea mainii.In congresul desfasurat…

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU), partidul cancelarului Angela Merkel, a aprobat luni acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), ceea ce o aduce pe Merkel cu un pas mai aproape de al patrulea mandat de sefa a guvernului de la Berlin, transmit Reuters si AFP. ''Contractul de coalitie…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) a cancelarului german Angela Merkel urmeaza sa se reuneasca in congres luni la Berlin, unde reprezentantii vor decide daca vor aproba urmatorul guvern de coalitie al tarii, informeaza dpa. Un total de 1.001 delegati vor vota daca vor accepta acordul de coalitie obtinut…

- Rezultatul votului devine constrangator daca cel putin 20% din membri isi exprima optiunea, un procent care a fost atins in primele trei zile de la declansarea operatiunii de votare, a declarat vineri o purtatoare de cuvant a SPD pentru postul public ARD. Comitetul executiv al partidului,…

- Cei 464.000 de membri ai SPD urmeaza sa transeze prin vot si disputa interna din partid privind participarea la o noua coalitie cu crestin-democratii condusi de cancelarul Germaniei, Angela Merkel. A renunțat la postul de ministru de externe Martin Schulz, fost presedinte al Parlamentului…

- Noua "mare coalitie" guvernamentala din Germania mai are cateva obstacole de trecut pana ca viitorul guvern de coalitie sa-si poata incepe efectiv functionarea, dupa ce saptamana trecuta conservatorii cancelarului Angela Merkel (CDU/CSU, Uniunea Crestin Democrata si formatiunea-sora din Bavaria,…

- Liderul Jusos (abrevierea numelui organizatiei de tineret a SPD), Kevin Kuehnert, urmeaza sa lanseze vineri dupa-amiaza, in orasul Leipzig (estul Germaniei), o campanie in care le va solicita celor aproximativ 464.000 de membri ai formatiunii politice sa respinga acordul incheiat cu conservatorii. Membrii…

- Martin Schulz a anuntat miercuri, seara, ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza sa ocupe…

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) condusa de cancelarul Angela Merkel si Partidul Social-Democrat german (SPD) au ajuns la un acord oficial pentru a forma o noua coalitie guvernamentala, afirma surse din interiorul celor doua partide citate de Deutsche Welle.

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel si social-democratii germani continua marti negocierile cu privire la formarea noului guvern de la Berlin, cele doua delegatii urmand a se intalni la sediul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), dupa ce luni discutiile au avut loc la cel al Partidului Social-Democrat…

- Conservatorii condusi de cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, si Partidul Social Democrat (SPD) de centru-stanga vor continua luni negocierile in vederea formarii noului guvern german, dupa ce cu o zi inainte termenul limita pentru incheierea lor a fost prelungit, informeaza agentia de…

- O lege care limiteaza reintregirea familiei in cazul refugiatilor a fost adoptata joi de deputatii germani. Aceasta este o conditie in vederea formarii unui guvern de coalitie intre conservatori si social-democrati dupa luni de blocaj postelectoral, relateaza AFP, citat de News.ro . Adoptat cu 376 de…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel, format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si ramura sa bavareza Uniunea Crestin-Sociala (CSU), a ajuns marti la un acord cu Partidul Social-Democrat (SPD) privind reintregirea familiilor de refugiati, depasind astfel un obstacol cheie pe calea…

- Restrictiile introduse de coalitia condusa de Angela Merkel in urma crizei refugiatilor din 2015 si care vizeaza sa stopeze solicitarile privind reintregirile familiale nu au niciun sens, a declarat Roland Bank din cadrul UNHCR Germania la o audiere intr-o comisie parlamentara federala.La…

- Uniunea Crestin-Democrata germana (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU), poarta marti consultari interne privind formarea viitoarei coalitii guvernamentale la Berlin alaturi de Partidul Social-Democrat (SPD), dupa ce liderii celor trei formatiuni s-au intalnit luni seara, transmite…

- Partidul german anti-imigratie Alternativa pentru Germania (AfD) a calificat drept 'nedemna' decizia de duminica a Partidului Social Democrat (SPD) de a initia negocieri cu Uniunea Crestin Democrata (CDU, conservatori) condusa de Angela Merkel, informeaza dpa. Liderul AfD, Joerg Meuthen, a declarat…

- Delegatii prezenti la congresul Partidului Social-Democrat din Germania (SPD) au votat, duminica, in favoarea initierii negocierilor formale cu Uniunea Crestin-Democrata (CDU) in vederea formarii unei coalitii guvernamentale, relateaza Deutsche Welle.

- ''SPD trebuie - si va fi - vizibil, auzibil si recognoscibil '', a declarat Schulz in cadrul reuniunii delegatilor social-democrati la Bonn. Circa 600 de delegati ai partidului s-au reunit intr-un congres special la Bonn pentru a dezbate si a se pronunta prin vot asupra proiectului liderilor…

- La aproape patru luni dupa alegerile parlamentare din Germania, Angela Merkel nu a reusit sa formeze un guvern. Refuzul delegatilor SPD de a da unda verde negocierilor pentru formarea unei 'mari coalitii' alaturi de conservatori ar putea duce la alegeri anticipate sau la un guvern minoritar pentru…

- Blocul conservator al cancelarului Angela Merkel - format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si aliatul sau bavarez, Uniunea Crestin-Sociala (CSU) - si Partidul Social-Democrat (SPD) au decis vineri sa inceapa negocieri oficiale pentru formarea unei 'mari coalitii' guvernamentale la Berlin, transmit…

- Germania este aproape sa iasa din criza politica in care se afla dupa alegerile parlamentare din toamna trecuta.Uniunea Creștin-Democrata a cancelarului Angela Merkel și Partidul Social-Democrat al lui Martin Schulz au ajuns la un acord de principiu pentru inceperea negocierilor

- În sedintele conducerii Parlamentului au loc tot felul de discutii, care mai de care mai interesante. O mostra, chiar în sedinta Birourilor Permanente ale Camerei si Senatului din 18 decembrie, când Calin Popescu Tariceanu a spus despre

- Cancelarul german Angela Merkel spera sa ajunga pana la sfarsitul zilei de joi la un acord in vederea crearii unei noi coalitii guvernamentale pentru a pune capat impasului politic si a evita pericolul unei intoarceri la urne, dupa rezultatul neconcludent al alegerilor legislative din septembrie,…

- Angela Merkel și Martin Schulz, duminica, la inceperea discuțiilor pentru formarea noului guvern La Berlin, au demarat duminica cele cinci zile de discuții ce reprezinta negocierile preliminare pentru formarea coaliției de guvernare. Este ultima șansa a cancelarului Angela Merkel de a forma o coaliție…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu principalii lideri ai Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor oficiale pentru formarea unui nou guvern, discutii care se anunta insa complicate.

- Un barbat a intrat intenționat cu mașina in sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin. El a fost arestat de autoritați, fiind ranit in urma incidentului. In timpul audierilor, barbatul a spus ca intenționa sa se sinucida, relateaza BBC News. Barbatul in varsta de 58 de ani a fost singura persoana…

- Un sofer a intrat cu masina în mod deliberat în sediul Partidului Social-Democrat (SPD) din Berlin duminica seara, dupa care a spus politiei ca a vrut sa se sinucida, informeaza luni dpa. Barbatul, în vârsta de 58 de ani, a suferit rani minore în accident…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) au anuntat miercuri ca intentioneaza sa incheie la 12 ianuarie consultarile exploratorii privind formarea viitorului guvern de la Berlin, transmite dpa.Uniunea Crestin-Democrata (CDU), aripa sa bavareza…

