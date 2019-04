Camera inferioară a Columbiei refuză schimbările propuse de președinte pentru tribunalul păcii Camera inferioara a respins luni modificarile sugerate de președintele Ivan Duque în ceea ce privește tribunalul special responsabil de judecarea foștilor rebeli și a oficialilor militari pentru crime de razboi, potrivit Reuters.



Duque a cerut legislatorilor sa revizuiasca 6 parți ale legii care reglementeaza tribunalul Jurisdicției Speciale pentru Pace (JEP), un organism creat în contextul acordului de pace din 2016, dintre guvern și Forțele Armate Revoluționare din Columbia (FARC).



Legislatorii au respins propunerea cu 110 de voturi contra și doar 44 pentru. Coaliția… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO poate examina posibilitatea ca alte state latino-americane sa se alature Columbiei pentru a deveni parteneri de alianța, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg miercuri, parand sa excluda sugestia președintelui american Donald Trump ca Brazilia ar putea deveni membra a aliantei, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat marti ca are in vedere primirea Braziliei in NATO, transmite Reuters. "Ne vom gandi foarte, foarte serios la asta in ceea ce priveste - fie ca este NATO, fie ceva in legatura cu alianta", a declarat Trump reporterilor, cu ocazia primirii la…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a prezentat miercuri in Congres (parlamentul tarii) proiectul de reforma a sistemului de pensii, care ar aduce economii de 1.164 miliarde de reali (314,5 miliarde de dolari)...

- Presedintele american, Donald Trump, a lansat un apel la unitate si "compromis" in deschiderea discursului sau privind Starea Uniunii, marti seara in Congres, relateaza dpa si Reuters. "Stau aici pregatit sa lucrez cu voi pentru a implini realizari istorice pentru toti americanii", a spus seful statului.…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a acuzat miercuri militari dezertori, deveniti ”mercenari”, de conspiratie din Columbia, cu scopul de a crea disensiuni in armata venezueleana, pilonul regimului sau contestat de catre opozantul Juan Guaido, relateaza AFP.”Un grup de militari dezertori,…

- Grupul auto francez Renault a convocat o reuniune a Consiliului de Administratie pentru ziua de joi, 24 ianuarie, fiind posibil ca la sfarsitul reuniunii sa fie anuntat un tandem care il va inlocui pe Carlos, informeaza AFP si Reuters citand surse din interiorul companiei. Preşedintele director…

- O bomba amplasata intr-o masina a explodat marti la o Academie de politie din Bogota, capitala Columbiei. Cel putin 21 persoane au fost ucise si 68 sunt ranite, potrivit ultimului bilant disponibil. Este cel mai sangeros din acest stat din America de Sud de la incheierea pacii intre guvern si grupul…

- Noua strategie americana antiracheta va intensifica tensiunile la nivel mondial, a declarat joi pentru Interfax presedintele Comisiei Apararii si Securitatii din cadrul Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus, Viktor Bondarev, relateaza Reuters.Presedintele american Donald…