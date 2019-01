Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic chiar in noaptea ajunului pentru o fetita de șase ani si bunica acesteia, in varsta de 82 de ani. Cele doua au murit carbonizate, dupa ce casa in care locuiau, aflata in sectorul 1 din București, a fost cuprinsa de flacari. Se pare ca mama fetiței se afla la serviciu in momentul in care…

- Trei frați cu varste cuprinse intre 10 luni și 4 ani au murit, in județul Mures, in urma unui incendiu. Se pare ca focul a izbucnit dupa ce din soba a sarit jar pe patul aflat foarte aproape.

- Tragedie cumplita in prag de sarbatori, s-a petrecut la o casa din localitatea muresana Archita, dupa ce trei copii au fost intoxicati cu fum, duminica, in urma unui incendiu, autoritatile activand Planul rosu de interventie. Ulterior, cei mici s-au stins din viata, la spital.

- Un bebeluș a murit in urma unui incendiu care a avut loc astazi intr-un imobil din municipiul Vatra Dornei. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Suceava, in incendiu și-a pierdut viața un bebeluș in varsta de un an și doua luni. Corpul acestuia a fost gasit ars in interiorul imobilului.…

- Un copil de aproximativ doi ani a fost gasit mort de pompieri intr-una dintre camerele unei casei din satul ilfovean Caldarari care a luat foc ieri, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) București-Ilfov, informeaza MEDIAFAX.Pompierii au gasit intr-una dintre ...

- O adevarata bomba a fost detonata in Senat, acolo unde au fost adoptate modificari la Legea privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. Unul dintre amendamente pare cu dedicație pentru Elena Udrea.…

- Cadavrele a doi barbati au fost descoperite, vineri seara, intr-o locuinta care a luat foc, in Cernavoda, trupurile lor fiind gasite in casa dupa ce pompierii au reusit sa stinga focul, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat a murit, sambata dimineata, in urma unui incendiu care a izbucnit la un atelier de tamplarie din apropierea Manastirii Sfantul Pantelimon, din Silistea Gumesti, judetul Teleorman. Pompierii spun ca acesta era un ingrijitor al manastirii.