Stiri pe aceeasi tema

- PSD și ALDE au pierdut majoritatea in Camera Deputaților, iar opoziția forțeaza schimbarea din funcție a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cea a vicepreședintelui Florin Iordache. PNL a...

- 'Biroul executiv a adoptat un proiect de hotarare de demitere a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor care are la baza 4 imputari majore care i le formulam domnului Dragnea, toate bazate pe nerespectarea Constitutiei. A fost validata, prin decizia Curtii Constitutionale,…

- Sesizarea a fost facuta in vederea solutionarii unui conflict juridic intre Parlament si Ministerul Public, pe tema protocolul SRI - Parchetul General, potrivit unor surse parlamentare. Sursele citate au precizat ca sesizarea a fost semnata de vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache,…

- „In data de 8 octombrie 2018, atributiile presedintelui Camerei Deputatilor vor fi exercitate de domnul deputat Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor”, arata decizia publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mutarea are loc in contextul in care presedintele Camerei Deputatilor ar fi…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si-a delegat atributiile, pentru data de 8 octombrie, vicepresedintelui forului legislativ deputatul Florin Iordache, potrivit unei decizii aparute in Monitorul...

- Mișcare de ultima ora a liderului PSD, Liviu Dragnea.Acesta și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților pentru o zi. Cel care ii va ține locul este chiar fostul ministu al Justiției, Florin Iordache. Mișcarea liderului PSD vine in contextul in care Camera Deputaților va depune…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat luni, la Parlament, dupa ședința BPN al PSD, ca opoziția face „foarte rau” cand se gandește sa-l revoce pe Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților, afirmand ca deputații PSD nu vor susține un astfel de demers, scrie Mediafax.„Foarte…