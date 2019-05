Stiri pe aceeasi tema

- Social-democratii, reuniti la sediul partidului din Ion Ionescu de la Brad, incearca sa gaseasca o solutie pentru a iesi din criza interna declansata de condamnarea cu executare a liderului partidului, Liviu Dragnea. Functia de presedinte al Camerei Deputatilor, detinuta de Liviu Dragnea, devine vacanta,…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, candidat la alegerile europarlamentare, afirma intr-un interviu acordat AGERPRES ca schimbarea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputatilor reprezinta o prioritate pentru partidul pe care il conduce. "Prioritara este schimbarea domnului…

- Presedintele Klaus Iohannis a sesizat, vineri, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarile votate de PSD-ALDE-UDMR-minoritati in Parlament la Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Totodata, sunt contestate si noile modificari aduse Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara,…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, la Antena 3, ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, desi cei din coalitie au asigurat-o ca nu sunt probleme…

- Senatorul PNL Florin Cițu a acuzat sambata PSD ca pregatește o ”epurare politica” a bugetarilor, in aceasta categorie urmand sa ramana ”in afara de amante, rude și șoferii, numai pe cei care sunt loiali lui Liviu Dragnea și PSD-ului”, conform Mediafax.Citește și: EXPLOZIV Klaus Iohannis cere…

- Florin Iordache, cel care il inlocuieste in aceasta perioada pe Liviu Dragnea in functia de presedinte al Camerei Deputatilor, a sesizat Curtea Constitutionala pentru un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe tema completurilor specializate.…

- "In momentul de fata, aparenta, ca sa nu vorbesc de o certitudine, este ca Liviu Dragnea nu mai are majoritate la Camera Deputatilor si atunci o sa vedem cat timp Parlamentul va functiona fara plen, fara sedinta de vot final, pentru ca este clar ca ii este frica de orice initiativa care odata ajunsa…

- Tudorel Toader mai are de asteptat pana va afla daca motiunea simpla prin care i se cere demiterea va fi adoptata sau respinsa in Parlament. Camera Deputatilor nu va avea sedinta de vot final in aceasta saptamana, astfel ca votul asupra motiunii simple pe Justitie va fi amanat. Biroul permanent al Camerei…