Propunerea legislativa are ca obiect de reglementare modificarea si completarea art. 39 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apararii Nationale, in sensul stabilirii ca in functia de sef al Statului Major al Apararii sa poata fi numit loctiitorul acestuia sau unul dintre sefii categoriilor de forte ale armatei, in prezent fiind prevazut sa poata fi inlocuit doar de loctiitor.

Proiectul mai prevede stabilirea unui termen de cel putin trei luni inainte de expirarea mandatului in care ministrul Apararii Nationale sa transmita propunerea de numire a noului…