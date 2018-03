Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța adoptata de Guvern! Un milion de romani vor depune la Fisc din acest an o declarație unica. Guvernul a aprobat joi documentul prin care 7 formulare fiscale sunt inlocuite de o singura declarație. Masura vine la o luna si jumatate de cand a fost anuntata, timp in care oamenii nu au stiut ce…

- Se anunta noi proteste de amploare. Guvernul se afla in mijlocul unui nou scandal dupa ce o alta categorie sociala anunta ca salariile au scazut in loc sa creasca. Sindicatele funcționarilor publici amenința cu noi proteste dupa ce au vazut care sunt efectele reale ale noii legi a salarizarii, in…

- Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțuca, a participat marți, 13 martie, alaturi de președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și de parlamentarii liberali din Comisia pentru Buget, finanțe din Camera Deputaților, la o dezbatere cu reprezentanți ai mai multor organizații non-guvernamentale…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta. "Personal, nu…

- Proiectul de lege prevede pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinti și vicepreședinți de Consilii Județene, incepand cu luna ianuarie 2019, acestea fiind acordate din din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este pentru a doua oara cand se incearca aceasta manevra,…

- Un proiect pentru modificarea Legii 303/2004, depus de deputatul PSD Catalin Radulescu, prin care presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor de rang inalt, a fost avizat negativ luni in comisia de Munca din Camera Deputatilor.

- Proiectul de lege care prevede ca actiunea penala in cazul violenței domestice poate fi pusa in miscare din oficiu, iar impacarea nu inlatura raspunderea penala a fost adoptat tacit de Senat, luni, și merge la Camera Deputaților, for decizional, in forma inițiatorului. Nota de adoptare tacita, pentru…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca proiectul privind reglementarea statului juridic al Casei Regale va fi redepus la Camera Deputatilor intr-o forma modificata, adaugand ca nu se renunta la aceasta initiativa si ca nu va fi ONG Casa Regala. „Avand punctele…

- 'Sigur ca fiecare martisor are o semnificatie. Un ban gaurit este martisorul primelor timpuri - agatat de snur un ban gaurit care era de argint - eu n-am avut de argint, e unul obisnuit', a declarat directorul general al Muzeului Satului 'Dimitrie Gusti', Paula Popoiu, care i-a daruit lui Liviu Dragnea…

- "Este un proiect de lege foarte popular in Japonia, adica legislatia din Japonia a stat la baza legislatiei din Romania, acolo sunt foarte multe persoane care prefera sa lucreze de acasa. Am adoptat si noi astazi aceasta lege care a fost gandita de Guvernul Romaniei, practic orice persoana care lucreaza…

- Deputatii vor un "audit energetic complex" al Palatului Parlamentului si pentru asta vor plati o firma de consultanta in eficienta energeticacu 1,41 milioane lei cu tot cu TVA, pentru un contract care se va derula pe parcursul a doi ani si jumatate. Termenul-limita de depunere a ofertelor…

- Sorina Pintea a fost intrebata, joi, la Palatul Parlamentului, unde a participat la Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din Romania, despre situatia biochimistilor, care au reclamat ca nu au beneficiat de cresteri salariale, fiind o diferenta de salarizare intre ei si medicii biologi. "Vizavi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra, mentionand ca a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care “ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile”, informeaza AGERPRES…

- Sindicalistii din CE Oltenia vor putea afla ce contine proiectul de buget al companiei pentru anul in curs abia la inceputul saptamanii viitoare. Documentul nu a fost prezentat pana acum de administratie partenerilor de dialog...

- Guvernul grec a initiat marti o procedura de licitatie internationala pentru vanzarea unui pachet de 5% din actiunile pe care le mai detine la compania de telecomunicatii Hellenic Telecommunications Organization (OTE), prezenta si pe piata din Romania, aceasta fiind una din conditiile incluse in programul…

- La organizarea și efectuarea procesului de achiziții publice in instituțiile de invațamint din municipiul Chișinau se admit incalcari grave, incepind cu completarea incorecta a invitației de participare și finalizind cu lipsa monitorizarii implementarii contractelor incheiate. Un raport de monitorizare…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, membru in Comisia pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților a declarat marți, printr-un comunicat de presa, ca in anul 2017 salariile nete pe economie au avut cea mai mare creștere din ultimii zece ani.

- Procedura de adoptare a proiectului Legii vaccinarii, aflat in dezbatere parlamentara la Camera Deputatilor, trebuie accelerata, mai ales in conditiile in care in ultima perioada au aparut numeroase cazuri de gripa la nivelul intregii tari, a afirmat vineri deputatul PSD de Arad Dorel Caprar. "Este…

- Dupa mediatizarea cazului unei directoare de gradinita privata din Capitala care a fost injunghiata mortal de fostul sau sot si la presiunile societatii civile, Guvernul a aprobat, joi, o modificare legislativa, fiind introdus Ordinul de protectie provizoriu. Cu ajutorul acestui instrument politistii…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri."A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- Programul UE pentru scoli: Fructe si legume proaspete pentru elevi Elevii din scolile romanesti vor beneficia de fructe proaspete, in special de banane, in conformitate cu normele europene. Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind…

- Parlamentarul PSD Botoșani, Marius Budai, membru in Comisia pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca au intrat in vigoare prevederile legale care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili.

- Salariile politistilor vor creste de la 1 februarie, miercuri, fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar, politistilor si personalului civil din MAI, care asigura punerea in aplicare, la nivelul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- "Miercuri, 31 ianuarie 2018, la ora 15.00, președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu va oferi scurte declarații de presa dupa ședința Delegației Permanente a Alianței Liberalilor și Democraților, care va avea loc la Palatul Parlamentului or, la sala Grupului Parlamentar ALDE, de la et. 3, corp B,…

- Florin Citu, senator PNL si vicepresedinte al Comisiei pentru Buget, sustine ca in aceasta perioada o echipa de la Ministerul de Finante se pregateste sa negocieze contractarea unui imprumut foarte mare, "al doilea ca marime din istoria Romaniei". "Ministerul Finantelor Publice pregateste…

- Presedintele Filialei Constanta a Partidului National Liberal, deputatul Bogdan Hutuca, vicepresedinte al Comisiei de Buget Finante din Camera Deputatilor, sustine, la un an de la preluarea guvernarii de catre coalitia PSD ALDE, ca institutiile statului au fost, in tot acest timp, deturnate in interesul…

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- Violeta Stoica Primaria municipiului Ploiești ar putea sa scoata ceva banuți la bugetul local din vanzarea de… fier vechi! Aproape un milion de lei ar putea intra la buget daca se vor gasi cumparatori pentru cele 450.000 de kilograme de șina de tramvai cu canal și alte 411.000 de kilograme de șina de…

- Centrul Național pentru Evaluare și Examinare (CNEE) a finalizat procedura de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice in vederea utilizarii la grupe/clase de preșcolari/elevi, conform prevederilor articolului 11 din ordinul de ministru nr. 5.062/26.09.2017. Rezultatele sesiunii de aprobare/avizare…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Raed Arafat, despre procedura de angajare a medicilor: Trebuie sa schimbam lucrurile, sa le facem mai usoare Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat joi, la Gala Studentilor Romani din Strainatate, ca ar trebui simplificata procedura de ocupare a posturilor in sistemul medical. "De la…

- Camera Deputaților a adoptatlegea de aprobare a OUG privind plata defalcata a TVA sau split TVA, așa cum este cunoscuta in mediul public, cu modificari fata de varianta venita de la Guvern. Legea "SPLIT TVA" a fost modificata in Comisia de Buget a Camerei Deputaților. Astfel, potrivit noilor…

- Camera Deputatilor a adoptat, vineri, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, astfel incat acesta va avea loc in ultima duminica din perioada de 30 de zile de dupa adoptarea initiativei constitutionale. Legea a fost adoptata cu 175 de voturi „pentru”, 28…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri, in calitate de camera decizionala, proiectul de modificare a Legii referendumului 3/2000 privind revizuirea Constitutiei, pus in acord cu o decizie de neconstitutionalitate, conform Agerpres.

- "Pe perioada vacantei parlamentare, puteti sa depuneti amendamente atat pe Directiva (Directiva europeana privind prezumtia de nevinovatie - n.r.), cat si pe coduri, dar si pe Directiva care vizeaza deciziile CEDO, pentru ca am inceput la Codul de procedura penala si deciziile CEDO. Sa stabilim un…

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au declarat surse oficiale,…

- Activitatea de judecata, cu excepția cazurilor urgente și a celor in pronunțare, a fost suspendata, pana pe 29 decembrie, la Judecatoria Galați, ca masura de protest fața de modificarea legilor justiției. Adunarea generala a judecatorilor de la Judecatoria Galați a decis, miercuri, cu majoritatea voturilor…

- PSD a depus la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor prin care il elimina pe presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Potrivit proiectului, prerogativa numirii acestora…

- Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Aceste prevederi sunt incluse intr-o ordonanța de urgența adoptata de Guvern, care are rolul…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a anunțat, miercuri, dupa ședința conducerii instituției, ca a renunțat sa achizitioneze un aparat detector de explozibil, aflat pe lista dotarilor independente si a altor cheltuieli asimilate, pentru anul viitor. Motivul pentru care forul legislativ a renunțat…

- Parlamentarii PNL au parasit sedinta Birourilor permanente reunite in semn de protest fata de 'modul abuziv in care Dragnea isi incalca obligatiile pe care le are'. 'PNL a parasit sedinta de conducere a Camerei Deputatilor si Senatului, intrucat Liviu Dragnea, intr-un mod abuziv, isi incalca…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta, scrie News.ro . Intrebat…

- Camera Deputatilor va lucra de marti pana vineri in plen, in fiecare zi avand si sedinta de vot final. Potrivit secretarului Camerei Deputatilor Ioana Bran, Biroul permanent a decis luni ca in zilele de marti, miercuri, joi si vineri, intre orele 9,00 si 12,30, sa se lucreze in plen. De la ora 12,30,…