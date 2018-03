Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a votat marți sa respinga cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013.

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea privind Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului si Centenarul Marii Uniri, scrie agerpres.ro. Deputatii au eliminat din textul legii articolul care prevede ca "Guvernul…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a respins, marti, cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis in cazul proiectului de lege privind incetarea interdictiilor pentru parlamentarii aflati in conflict de interese in perioada 2007 2013, scrie Agerpres.Proiectul de lege prevede interdictiile…

- Senatul a adoptat luni, ca prima camera sesizata, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeasi forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a presedintelui Klaus Iohannis, informeaza HotNews.ro. Legea a fost deja contestata ...

- Referendumul national cu privire la revizuirea Constitutiei va avea loc in ultima duminica a perioadei de 30 de zile de la data adoptarii in Parlament a actului normativ de revizuire a Legii fundamentale, urmand ca aceasta data sa fie adusa la cunostinta publica de catre Guvern, a decis Senatul, luni.…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, s-a reunit luni de la ora 10.00 pentru a discuta amendamentele depuse de senatori la cele trei legi ale justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea…

- Legea privind plafonul cifrei de afaceri cu care firmele se vor inregistra in scop de TVA a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis, astfel ca va intra in vigoare in urmatoarele zile, mai exact la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Proiectul legislativ a fost adoptat acum o luna de…

- Propunerea legislativa modifica in acest sens legea pentru alegerea presedintelui Romaniei."Este vorba de proiectul de lege privind alegerea presedintelui pe care PMP propune sa o amendeze astfel incat cetatenii romani care locuiesc peste hotare sa aiba cat mai multe sanse pentru a putea…

- Klaus Iohannis retrimite Parlamentului legea ANI privind conflictul de interese in perioada 2007 – 2013, una care a generat multe controverse in ultima perioada . Klaus Iohannis, Președintele Romaniei, a trimis miercuri, 14 martie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru completarea Legii nr.…

- Este vorba despre Legea pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea…

- Ajunsa la Cotroceni in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului a fost retrimisa, miercuri, Parlamentului. Cererea de reexaminare a actului normativ in cauza a fost adresata de Klaus Iohannis presedintelui Senatului,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care aduce modificari Codului Muncii, in sensul definirii "muncii nedeclarate". Angajatorii pot fi astfel amendati cu 20.000 lei daca primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Proiectul a…

- Romanii au inca o zi libera, presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, a informat Administratia Prezidentiala, printr-un comunicat transmis AGERPRES. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a promulgat legea care interzice ambrozia in Romania. Seful statului a semnat aceasta lege. Deputatii din Parlamentul Romaniei considera ambrozia, in urma unor studii realizate de cercetatori in domeniu, cea mai alergena planta din Romania. Acestia au dat unda…

- Legea care prevede ca normele de hrana pentru persoanele private de libertate vor fi stabilite dupa consultarea specialistilor in nutritie a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis. Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp…

- Conform procedurii normale legislative, Camera Deputatilor a adoptat, ieri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Deputații insa au inclus cateva amendamente noi.

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. "Este un proiect de lege foarte popular în Japonia, adică legislaţia din Japonia a stat la baza legislaţiei din România, acolo sunt foarte multe persoane care preferă…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Vinerea Mare a fost declarata sarbatoare legala nelucratoare. Deputatii au adoptat, miercuri, cu 233 de voturi pentru, 7 impotriva si 19 abtineri, un proiect de lege in acest sens. Camera Deputatilor este decizionala, astfel ca proiectul va merge spre promulgare la presedintele Klaus Iohannis.

- Deputatii din Comisia de munca au decis, marti, sa acorde o noua zi libera în Vinerea Mare. ”Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele trei zile de…

- Potrivit MApN, in prezenta secretarului de stat Mircea Dusa si a sefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Nationale a fost finalizata, luni, procedura legala de achizitie a primelor trei sisteme de rachete HIMARS, prin semnarea scrisorii de oferta…

- In prezența secretarului de stat Mircea Dușa și a șefului Statului Major al Apararii, general Nicolae Ciuca, la sediul Ministerului Apararii Naționale a fost finalizata luni, 26 februarie, procedura legala de achiziție a primelor trei sisteme de rachete „HIMARS”, prin semnarea scrisorii de oferta și…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat miercuri, cu 276 voturi "pentru" si doua "impotriva", proiectul de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". Proiectul merge acum la promulgare la presedintele…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- PNL va sesiza la CCR modificarile la Legea de functionare a CCR Curtea Constitutionala a României. Foto: Agerpres. PNL va sesiza Curtea Constitutionala cu privire la proiectul de modificare a Legii 47 din 1992 privind organizarea si functionarea CCR. Senatorul liberal Iulia Scântei…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege privind combaterea violentei in familie, prin care se introduce un ordin de protectie provizoriu ce permite politistului sa actioneze imediat pentru protejarea victimei si inlaturarea agresorului, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

- Camera Deputaților a adoptat, marți, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in școli, actul normativ urmand sa mearga la președintele Klaus Iohannis, spre promulgare, noteaza portalinvatamant.ro.

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Noi modificari cu privire la rovinieta: Cum pot scapa soferii de amenda Camera Deputatilor a adoptat, marti, in unanimitate, un proiect de lege prin care se modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind rovinieta. Este voeba mai exact de aplicarea tarifelor de utilizare si de trecere pe drumurile nationale.…

- Deputatii au dat marti unda verde, cu 264 de voturi si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai alergena din România. Proiectul, initiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat de Senat, anunta Agerpres.

- Deputații au adoptat astazi Proiectul de Lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 prin care toți preșcolarii și școlarii din Romania, de la stat și de la privat, vor primi zilnic, cate un pachet care va conține produse de patiserie, lactate, banane, legume și fructe autohtone. De asemenea, elevii vor…

- Elevii din scolile romanesti vor beneficia de fructe proaspete și legume, dar și lapte și produse din lapte, in conformitate cu normele europene. Parlamentul a adoptat, marți, prin votul deputaților, Programul pentru școli al Uniunii Europene, prin care elevii vor primi fructe și legume proaspete, printre…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat tacit, luni, un proiect de lege care stipuleaza expres ca Serviciului Roman de Informatii ii revin o serie de atributii, printre care executarea interventiei antiteroriste, executarea interventiei contrateroriste, executarea, la solicitare, a interventiei pirotehnice…

- O sesizare privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice a fost transmisa, joi, la Curtea Constituționala de presedintele Klaus Iohannis. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii,…

- Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind organizarea Monitorului Oficial care vizeaza trecerea acesteia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor

- Sesizare de neconstitutionalitate ridicata de seful statului vizeaza Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, adoptata de…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei.Redam textul integral al cererii:"Domnului Calin Popescu TariceanuPresedintele Senatului,…

- Legea prevenirii a intrat in vigoare. Inițiata de Guvern și adoptata de Camera Deputaților, a fost promulgata de președintele Klaus Iohannis si publicata in Monitorul Oficial in 28 decembrie 2017.

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Iohannis a promulgat Legea de aprobare a OUG 67/2017 privind cinematografia. „Prin prelungirea termenului de rambursare de la 10 la 20 de ani se preconizeaza o mai buna colectare a sumelor nerambursate, prin continuarea exploatarii filmului de catre producator, data fiind capacitatea financiara si…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis luni, 8 ianuarie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38 2017 privind modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 2000.Textul integral:Domnului Calin Popescu Tariceanu,…