- PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, o motiune simpla pe Energie, a anuntat in plen deputatul Virgil Popescu. "Grupul PNL anunta depunerea motiunii simple contra ministrului Energiei, Anton Anton, - 'SOS sectorul energetic - PSD si ALDE duc Romania in bezna'. Motiunea…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, intitulata "Mandatul ministrului Cuc cu numarul 3 este unul de nota 3" si initiata de PNL si PMP, a fost respinsa, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. S-au inregistrat 93 voturi pentru, 148 voturi contra si 5 abtineri.…

- Intitulata "Lacomia pesedista submineaza economia nationala", motiunea a fost initiata de USR, PNL si PMP."Nu am uitat de OUG 114, ordonanta care a dat foc economiei Romaniei si este nevoie ca ministrii responsabili sa raspunda in Parlamentul Romaniei. Vrem sa dam un semnal angajatilor…

- Camera Deputaților va dezbate, luni, de la ora 16.00, moțiunea simpla intitulata „Lacomia pesedista submineaza economia nationala” și initiata de grupurile PNL, USR si PMP la adresa ministrului Finantelor Eugen Teodorovici. Votul va fi dat in plenul de miercuri, potrivit Mediafax.„Ne-ați mințit,…

- Votul la motiunea simpla pe Justitie va fi dat miercurea viitoare in sedinta Camerei Deputatilor. Biroul permanent al Camerei a stabilit miercuri programul de lucru pe saptamana viitoare. Astfel, miercurea viitoare va avea loc sedinta de vot final pe proiectele dezbatute si pe motiunea simpla impotriva…

- "Noi discutam in Coalitie toate subiectele si Opozitia are la indemana o serie de instrumente pe care e firesc sa le foloseasca. Chiar acum au loc in Camera Deputatilor dezbaterile pe motiunea simpla pe Justitie. Eu cred ca din punctul de vedere al majoritatii din care facem parte intotdeauna ai…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a solicitat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, dezbaterea in aceasta saptamana a motiunii simple pe justitie, subliniind ca, potrivit regulamentului, motiunea trebuia dezbatuta in 6 zile de la depunerea ei, cererea fiind respinsa prin vot de plen, potrivit…