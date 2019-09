Stiri pe aceeasi tema

- Serialul de comedie „Grace and Frankie”, cu Jane Fonda si Lily Tomlin in distributie, se va incheia odata cu sezonul al saptelea, devenind astfel cea mai longeviva productie Netflix, anunța news.ro.Citește și: Acuzații grave! Trafic de cocaina cu permisiunea SIE Sezonul final va avea…

- Traficul rutier este ingreunat pe DN1, in Comarnic, din cauza apei acumulate pe carosabil in urma unei ploi torențiale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Firea a semnat- Investiție de milioane de euro in București . Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, despre principalele teme din viața politica și sociala.Citește și: Așteptarea a luat sfarșit! Gabriela Firea a semnat- Investiție de milioane de euro in București . „Buna ziua!…

- Senatul a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind inființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din Romania, care se va afla in subordinea Institutului de Cercetare, anunța MEDIAFAX.Citește și: Acuzații grave! Trafic de cocaina cu permisiunea SIE Senatorii…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede mentionarea seriei si numarului atestatului de producator pe eticheta produselor, alaturi de celelalte informatii care atesta calitatea de producator agricol, anunța MEDIAFAX.Citește și: Așteptarea…

- ”Legea Alexandra”, proiectul de lege semnat de Florin Roman, deputat PNL de Alba, a fost inregistrat astazi, 7 august, la Camera Deputaților. Proiectul prevede modificarea Codului Penal actual, prin eliminarea pedepsei cu inchisoarea intre 15 și 25 de ani, pentru recidiviștii care au mai comis o fapta…

- Nota de adoptare tacita a propunerii legislative, pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 19 iunie, a fost citita miercuri in plen de presedintele de sedinta, senatorul Nicolae Moga.Initiatorul mai propune ca termenul de prescriptie a raspunderii penale sa fie de 4 ani…

- PSD a anuntat, luni, prin vocea deputatului Lia Olguta Vasilescum, fost ministru al Muncii, ca legea adoptiei, data anul trecut de Guvern si trimisa spre dezbatere Parlamentului, care era blocata la Camera Deputatilor, va fi dezbatuta si votata, in regim de urgenta, miercuri, pe final de sesiune parlamentara.…