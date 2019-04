Stiri pe aceeasi tema

- In prag de alegeri, bani pentru primari prin PNDL 2 și pentru gaze și energie electrica. Camera Deputaților a adoptat, miercuri, 10 aprilie, in calitate de for decizional, un proiect de lege care extinde domeniile pentru care primarii pot sa ceara bani de la Ministerul Dezvoltarii prin programul Programul…

- Proiectul, initiat de presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, precum si de deputatul PSD Mircea Draghici, a fost adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, pe 11 noiembrie 2018, potrivit Agerpres.Initiativa legislativa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea prin care raspunderea civila pentru faptele care determina existenta conflictului de interese ale persoanelor aflate in exercitare demnitatilor publice este inlaturata daca s-a depasit termentul de prescriptie de trei ani. Proiectul de lege initiat…

- Senatul va discuta, luni, Legea lobby-ului initiata de Calin Popescu Tariceanu si ALDE. Ministrii, parlamentarii si alesii locali nu au voie sa desfasoare activitati de lobby pe perioada mandatului, iar onorariul de succes pentru contractele cu statul devine venit la buget, potrivit propunerii.…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan spune ca propunerea legislativa privind rezerva de aur a tarii noastre, depus de social-democratii Liviu Dragnea si Serban Nicolae are alte baze politice decat cele care tin de interesul romanilor. "E efectul propagandei ruse in Romania. Am aici extrase din trei…

- Rezerva internationala de aceea se cheama rezerva internationala pentru a putea fi vazuta si certificata de catre pietele internationale, a afirmat joi Valentin Lazea, economist sef Banca Nationala a Romaniei, intrebat despre propunerea legislativa referitoare la repatrierea rezervei de aur a Romaniei.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si senatorul PSD Serban Nicolae au depus miercuri la Senat o propunere legislativa care prevede ca depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva. Proiectul…

- Curtea Constitutionala urma sa analizeze, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia Avocatul Poporului este asimilata ca rang cu functia de ministru, si va beneficia, printre altele, de pensie speciala. Judecatorii au manat decizia,…