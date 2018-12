Camera Deputaților face economii la parcul auto Conducerea Camerei Deputaților a aprobat un memorandum intern privind reducerea unor cheltuieli privind utilizarea parcului auto. Mașiniile comisiilor vor fi retrase pe perioada vacanței. „Datorita necesitații reducerii cheltuielilor privind utilizarea parcului auto central al Camerei Deputaților și pentru acordarea concediilor de odihna șoferilor repartizați, propunem ca pentru vacanța parlamentara de iarna din luna ianuarie 2019 sa se retraga și autoturismele repartizate comisiilor parlamentare permanente, comune cu Senatul, speciale sau de ancheta, in perioada in care acestea nu au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

