Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), le-a comandat marti prefectilor din teritoriu un raport referitor la prezenta taberelor de romi, in vederea evacuarii lor, transmite AFP potrivit Agerpres. Salvini le-a cerut prefectilor sa redacteze, in termen de…

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, liderul Ligii (extrema dreapta), le-a comandat marti prefectilor din teritoriu un raport referitor la prezenta taberelor de romi, in vederea evacuarii lor, transmite AFP, citata de Agerpres. Salvini le-a cerut prefectilor sa redacteze, in termen de doua…

- Guvernul maltez a anunțat ca a permis ca cei 65 de refugiați salvați din largul coastelor Libiei de catre echipajul navei Alan Kurdi sa debarce pe teritoriul Maltei, scrie Mediafax, citând BBC. Premierul Maltei, Joseph Muscat, a declarat ca decizia a fost luata în urma unor negocieri…

- "I-am scris personal colegului meu olandez: sunt incredul, pentru ca ei nu se intereseaza de nava aflata sub pavilionul lor (...) si care se afla pe mare deja de 11 zile", a notat intr-un comunicat Matteo Salvini, liderul partidului Liga (extrema dreapta) si vicepremier al guvernului italian.…

- Salvini, care este de asemenea ministru de interne si lider al Ligii (extrema dreapta), a semnat joi un decret prin care ordona fortelor de ordine italiene sa ia toate masurile necesare pentru a impiedica intrarea sau tranzitul acestei nave, Sea-Watch 3, in apele teritoriale italiene.Matteo…

- O femeie capitan de vas risca 20 de ani de inchisoare dupa ce procurorii italieni au acuzat-o ca a cooperat cu calauzele migranților care vor sa ajunga in Italia. De naționalitate germana, Pia Klemp (35 de ani), a condus vasul ”Iuventa” in sute de misiuni de salvare, insa ambarcațiunea i-a fost sechestrata…

- Un procuror italian a deschis o investigatie pentru a afla daca ministrul de Interne, Matteo Salvini, a folosit in mod nepotrivit fondurile statului prin faptul ca a folosit o aeronava a politiei in timp ce se deplasa in tara pentru a promova candidatii Ligii Nordului, informeaza The Guardian.Ziarul…

- Procurorii au declansat ancheta dupa ce ziarul La Repubblica a relatat ca Salvini a mers cu avionul de 20 de ori la evenimente de campanie pentru alegerile europene de la 26 mai. Matteo Salvini, in varsta de 46 de ani, care este si ministru de interne, a negat ca ar fi folosit in mod ilegal bani…