- Deputatii PNL cer demiterea de urgenta a ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in motiunea simpla intitulata "Stimulat de PSD, fara pic de competenta, taie Denes in paduri si la verzi... si la uscate", care va fi dezbatuta marti in plenul Camerei Deputatilor, iar miercuri va fi supusa votului. …

- Deputații vor vota, in plenul de miercuri, moțiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia ministrului Culturii, George Ivașcu, intitulata "PSD ingroapa cultura chiar in anul celebrarii Centenarului", scrie Mediafax.Ministrul Culturii, George Ivașcu, a declarat, in cadrul dezbaterii in…

- Deputatii vor vota, in plenul de miercuri, motiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia lui Danut Andrusca din functia de ministru al Economiei, dupa ce Camera Deputatilor a dezbatut-o in sedinta de luni.

- Plenul Camerei Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla intitulata „Tripleta Dancila-Valcov-Teodorovici sugruma administratia publica locala din Romania”, prin care liberalii i-au cerut ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa adopte de urgenta un set de noua masuri fiscal-bugetare.

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus miercuri o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca. "Va anunt, in numele PNL, ca depunem astazi motiunea simpla 'Danut Andrusca sau cum sa destabilizezi deliberat economia Romaniei. Incompetenta falimenteaza Romania'.…