Camera Deputaților cere COMISIE DE ANCHETĂ în cazul CARACAL Președintele Camerei Deputaților vrea Comisie parlamentara in cazul tragediei de la Caracal. Marcel Ciolacu a anunțat in urma cu puțin timp ca va cere constituirea de urgența a unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la situația revoltatoare de la Caracal soldata cu moartea unei minore de 15 ani. “Concluziile rezultate The post Camera Deputaților cere COMISIE DE ANCHETA in cazul CARACAL appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, va initia in regim de urgenta discutii cu liderii grupurilor parlamentare pentru infiintarea unei comisii de ancheta care sa analizeze cauzele care au dus la tragedia de la Caracal, informeaza un comunicat citat de Agerpres.

