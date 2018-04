Stiri pe aceeasi tema

- Prin acest proiect de lege, PSD il scoate practic din procedura organizarii unui referendum de revizuire a Constituției pe președintele Romaniei, intrucat pana acum Parlamentul elabora cate un proiect separat de lege de fiecare data cand se organiza un astfel de referendum, pe care președintele il promulga…

- Curtea Constitutionala a admis sesizarile PNL si USR privind constituirea Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care acesta ar fi implicat institutia in activitati care exced cadrul legal de functionare.…

- Vicepremierul Paul Stanescu intervine in scandalul care a ținut Romania in șah, in urma cu cateva luni, in timpul contrelor adresate de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, catre șeful SPP, Lucian Pahonțu. Ministrul Dezvoltarii Regionale a confirmat spusele liderului PSD, afirmand ca a primit,…

- „As vrea sa citesc articolul 8 din Actul final de la Helsinki: . Pe baza acestui articol s-a reunificat Germania. Dragii mei colegi, domnule presedinte Candu, domnule vicepremier Iurie Leanca, chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem? Si ca sa nu existe echivoc eu o spun deschis, simplu si explicit:…

- Se poarta negocieri de ultim moment, la Parlament. La scurt timp dupa ce Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor se poarta discutii "grele".Citeste…

- In timp ce reprezentantii Coalitiei PSD-ALDE acuza opozitia ca doreste doar tergiversarea modificarii legilor justitiei, insusi presedintele PSD si al Camerei Deputatilor a lipsit de la votul decisiv.Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Catalin Predoiu a declarat ca Partidul Național Liberal va sesiza CCR, pentru…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a amanat, marti, luarea unei decizii in privinta solicitarii PNL de convocare a premierului Viorica Dancila in plen, la "Ora prim-ministrului", pana cand liberalii vor veni cu o "tema precisa". "E amanata (solicitarea liberalilor - n.r.) pana cand grupul…

- * Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), le-a cerut, in plen, social-democratilor sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii, George Ivascu, anuntand ca, in caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia.…

- Fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea a deschis un subiect care ii aduce aminte președintelui PSD, Liviu Dragnea, de oamenii care l-au ajutat sa ajunga la varful politicii. Printr-un mesaj distribuit pe Facebook, generalul ofera doua exemple ilustrative despre influența sa asupra carierei…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere.Citeste…

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende lucrarile in Comisia parlamentara speciala pana la primirea acestui punct de vedere.

- Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere. "Grupul parlamentar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca proiectul privind reglementarea statului juridic al Casei Regale va fi redepus la Camera Deputatilor intr-o forma modificata, adaugand ca nu se renunta la aceasta initiativa si ca nu va fi ONG Casa Regala. „Avand punctele…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, afirma ca PNL si USR au refuzat propunerea de constituire a unei comisii parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatii Transgaz in relatia cu operatorul maghiar de transport gaze. "USR si PNL au refuzat sa se alature demersului nostru legitim de a…

- "Domnul Frans Timmermans a venit la Bucuresti sa ii vada pe viu pe Dragnea & Co ( “tigrii” care rup televizorele in prime-time si lupta cu Kovesi si statul paralel pana la ultima picatura de sange)! Si ca eventual sa faca eforturi uriase ca sa ii readuca pe drumul drept al UE", a scris Victor…

- 'Sigur ca fiecare martisor are o semnificatie. Un ban gaurit este martisorul primelor timpuri - agatat de snur un ban gaurit care era de argint - eu n-am avut de argint, e unul obisnuit', a declarat directorul general al Muzeului Satului 'Dimitrie Gusti', Paula Popoiu, care i-a daruit lui Liviu Dragnea…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, se va afla la București joi, 1 martie, la Bucuresti. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Dupa intalnirea cu Dragnea, Timmermans se va intalni…

- Primarul comunei Zagra Dumitru Bușcoiu și viceprimarul Ioan Costin au inapoiat sporul de condiții vatamatoare despre care Curtea de Conturi spune ca a fost acordat ilegal. Edilul spune ca și-a dat acest spor din cauza radiațiilor peste limita din birourile primariei.

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a avut o intalnire, marți, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputaților. Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului strategic a fost principala tema a discutiilor de marti cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm,…

- Verificarea activitatii directorului SPP nu este de competenta unei comisii speciale, iar prin votul de marti se poate duce 'in derizoriu' unul dintre cele mai importante instrumente ale democratiei - controlul parlamentar - si se va continua 'tabloidizarea Parlamentului', a afirmat marti deputatul…

- Dragnea, dupa intalnirea cu ambasadorul SUA: Daca ar fi deschis subiectul Justitie, as fi refuzat Presedintele Camerei Deputatilor Liviu Dragnea a declarat marti, legat de intalnirea cu Hans Klemm, ambasadorul SUA, ca a discutat despre Parteneriatul Strategic, iar daca ar fi deschis subiectul…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins, marti, propunerea senatorilor de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Vicepresedintele Comisiei pentru Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raetchi, critica acest vot si spune ca nu intelege…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi „impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea,…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi "pentru" si 11 voturi "impotriva" propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi "impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza news.ro.Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- La momentul de fata, al treilea om in stat si inaltul oficial american discuta, in biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputatilor. Ambasadorul american a venit, asadar, la Parlament, pentru o noua intrevedere cu liderul PSD si, totodata, al Camerei Deputatilor. Inca nu se cunosc detalii cu privire…

- Comisia de ancheta privind activitatea șefului SPP, la vot in Parlament. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen comun, pentru a da un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza,…

- Deputatul PMP, Eugen Tomac, solicita, presedintelui Camerei Deputatilor PSD, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare deschisa postata pe Facebook , "urgentarea trimiterii spre dezbatere in plen si supunerea la vot in Camera Deputatilor" a proiectului de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului se reunesc in sedinta, joi, si au ca punct principal pe ordinea de zi infiintarea Comisiei speciale de ancheta privind activitatea directorului Serviciului de Protectie si Paza (SPP), Lucian Pahontu, informeaza news.ro.Liderul PSD,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a reafirmat luni ca la sedinta CExN de miercuri va urma sa fie discutata evaluarea secretarilor de stat si ca nu are de gand "sa execute pe nimeni". El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere initiativelor legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția ca persoanele care au suferit condamnari penale definitive sa nu poata candida la alegerile parlamentare. Proiectul…

- El a adaugat ca guvernul va fi cel care va propune restructurarea sau comasarea unor institutii. Dragnea a precizat, la finalul Biroului Permanent National la PSD de luni, ca premierul Viorica Dancila a prezentat o informare privitoare la perioada de la instalare si pana in prezent, precum si care…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Parlamentarii vor lua cu 2.000 de lei mai mult pentru sumele forfetare, in 2018, dupa majorarea indemnizațiilor, prin modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a spus ca din acești bani…

- Senatul PNL, Florin Cițu, ii solicita liderului PSD, Liviu Dragnea, ca in urmatoarea ședința a Camerei Deputaților sa puna pe ordinea de zi OUG 4/2017 și impreuna ca o respinga pentru a rezolva problema nebuloasei aparute in zona salarizarii. Citește și: BOMBA ZILEI - Consilierul lui Dancila,…

- "Romanii cu contracte part-time vin cu bani de-acasa ca sa-și plateasca obligațiile fiscale" Liderul grupului parlamentar al PNL din Senatul Romaniei, Iulian Dumitrescu (foto), cere șefilor partidelor aflate la putere, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, sa respinga ordonanța care ii face pe romanii…

- Liviu Dragnea s-a plans ca singura modalitate de a intra in posesia dosarului sau penal este in forma scrisa, iar multiplicarea l-ar costa peste 100.000 de lei, suma greu de achitat in conditiile in care singurul sau venit e indemnizatia primita de la Camera Deputatilor, dupa ce procurorii DNA i-au…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au intrunit joi in primele sedinte din noua sesiune parlamentara, in care au fost alese conducerile celor doua foruri legislative. Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu sunt in continuare presedintii Camerei, respectiv Senatului. Vezi in articol membrii Birourilor…

- Daniel Suciu a fost ales miercuri, în sedinta, în functia de lider al grupului deputatilor PSD, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al partidului. Pentru cele trei functii de vicepresedinti ai Camerei Deputatilor au fost propusi tot Gabriel Vlase,…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, inainte de inceperea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat ca Sevil Shhaideh…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat…

- Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a replicat: "Raspunsul este nu". In ceea ce priveste o functie pentru Mihai Tudose la Camera Deputatilor, Liviu Dragnea a declarat: "Nu stiu, asta vom hotari in grupul parlamentar de la Camera". Intalnire…

- Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor a fost validat pentru functia de vicepremier. Stefan a mai indeplinit functia de ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, dar a fost remaniat in urma unor acuzatii repetate venite din partea presedintelui…

- "Avem intalnire cu grupurile parlamentare duminica, la ora 13,00, la Parlament", a declarat Liviu Dragnea, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, intrebat daca Mihai Tudose va primi vreo functie in Camera Deputatilor.Intrebat cum va fi relatia dintre partid si premierul…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- Mai multi lideri ai ALDE, printre care Teodor Melescanu, Andrei Gerea, Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu, au venit, marti, la biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea pentru a negocia noua formula de guvernare. "Principala noastra preocupare a fost de a efectua o evaluare…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…