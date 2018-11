Senatul respinsese in 10 octombrie 2017 aceasta ordonanta, insa Camera Deputatilor a adoptat-o. PNL a anuntat ca va ataca legea la Curtea Constitutionala.



Proiectul de lege prevede introducerea salariului minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se datoreaza contributiile de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate, ca baza lunara de calcul la stabilirea acestor contributii. Sunt avute in vedere veniturile realizate in baza contractelor individuale de munca cu norma intreaga sau cu timp partial, al caror nivel se situeaza sub acela al salariului minim brut pe…