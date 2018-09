Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vor admite incalcari ale legislației privind tichetele de masa vor fi sancționate conform Codului Contravențional. Legea care prevede acest lucru a fost publicata astazi in Monitorul Oficial, informeaza moldpres.md.

- Intr-o postare pe pagina oficiala de Facebook, Ministerul Muncii și Justiției Sociale a postat un mesaj prin care infirma informația ca pensia de invaliditate nu se mai acorda persoanelor bolnave de cancer sau HIV/SIDA. ”Nu taie nimeni banii persoanelor bolnave de cancer sau HIV/SIDA! Persoanele care…

- Deputatul Varujan Vosganian a anuntat ca Organizatia ALDE Iasi a partidului solicita autoritatilor sa comunice cate dintre persoanele implicate in incidentele din Piata Victoriei, din 10 august, au domiciliul in strainatate.

- Cazan si-a cerut scuze fata de manifestantii pasnici care au avut de suferit in urma interventiei in forta a jandarmilor. Cazan a declarat ca persoanele violente nu au venit in grupuri in Piata Victoriei, ci individual, dandu-si intalnire in anumite puncte ale Pietei. Ele s-ar fi grupat „in esaloanele…

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta un barbat de 87 de ani, din Ploiești, care a plecat voluntar dintr-o unitate medicala din municipiu, unde era internat, și nu a mai revenit. Disparutul se numește Gheorghe Secareanu și are aproximativ 1,70 m inalțime, 80 de kilograme, par carunt cu calviție,…

- Dieta pentru Grupa de sange B: Caracteristicile grupei B Potrivit lui D'Adamo, persoanele care se inscriu in grupa B sunt diferite de cele din grupele A si 0. Daca grupa 0 este considerata cea a Vanatorului, iar grupa A – a Agricultorului, despre cei cu grupa sangvina B se spune ca sunt Exploratorii.…

- Lipsa de miscare, alimentatia dezorganizata, nerespectarea orelor de odihna si factorii de stres reprezinta principalele motive pentru care aproape 4 din 10 adulti sunt supraponderali, iar 13% sunt obezi. In acest context, multi oameni care se lupta cu kilogramele in plus cauta retete-minune pe Internet,…

- CHIȘINAU, 7 aug — Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala în privința unui grup criminal organizat învinuit de savârșirea infracțiunilor de șantaj și jaf cu patrundere în locuința. PCCOCS…