Stiri pe aceeasi tema

- Sectia de investigare a infractiunilor din justitie a dispus clasarea dosarului care-l viza, printre altii, pe prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. ''Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Procurorul Alfred Savu, audiat, astazi, la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, ar fi fost pus sub acuzare intr-un nou dosar, scrie presa.Citește și: Dan Andronic, anunț INCENDIAR dupa audierea lui Ion Cristoiu in dosarul lui Kovesi: Mai sunt filmulețe și fotografii, dar peste…

- Jurnalistul Dan Andronic a comentat pentru România TV informațiile privind audierea jurnalistului Ion Cristoiu în dosarul Laurei Codruța Kovesi, deschis la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție dupa plângerea depusa de Sebastian

- Reacție spumoasa a avocatei Ingrid Mocanu dupa ce CCR a decis ca Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție este constituționala."Bai oameni buni! Secția este constituționala! Era oricum, dar a catadicsit și majoritatea din CCR sa dea ”ignore” la bazaconiile constante din ultima vreme…

- Laura Codruța Kovesi s-ar fi ales cu un al treilea dosar la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție! Romania TV a difuzat, joi seara, o informație potrivit careia fosta șefa a DNA a fost denunțata de un celebru afacerist.Conform postului de știri, omul de afaceri ar fi denunțat…

- In ultimele 24 de ore, in spatiul public au aparut informatii despre mai multe tentative ale Sectiei de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ) de a prelua dosarul TelDrum de la DNA. Surse juridicare precizeaza insa pentru STIRIPESURSE.RO ca situatia dosarului in care este cercetat Liviu…

- Klaus Iohannis a transmis, joi, un comunicat referitor la citarea Laurei Codruta Kouml;vesi de catre Sectia de investigare a infractiunilor din justitie, informeaza antena3.ro. "Prioritatea zero a tuturor celor care au responsabilitati in statul roman, indiferent de functiile pe care le ocupa, trebuie…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi anunta, la Europa FM, ca a fost citata la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie.Procurorul sustine ca are calitatea de suspect intr un dosar in care acuzatiile sunt de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa.Laura…