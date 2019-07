Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Conturi Covasna a imputat peste 150.000 de lei Casei Municipale de Cultura din Sfantu Gheorghe, aflata in subordinea Primariei, insa autoritatile locale au contestat prejudiciul si au apelat la instanta de judecata pentru solutionarea litigiului, anunța AGERPRES.Citește și: Declarația…

- Festivalul de arta contemporana „pulzArt” – 7, care va avea loc in luna septembrie, la Sfantu Gheorghe, sub genericul „Anul elevilor”, le ofera tinerilor posibilitatea de a se implica in organizarea evenimentului. „De aproape 7 ani, Festivalul de arte contemporane ‘pulzArt’ a umplut un gol cultural…

- In cadrul noului concept „Orasul nostru, responsabilitatea noastra!”, Primaria municipiului Sfantu Gheorghe a lansat in primavara acestui an concursul „Cea mai frumoasa zona rezidentiala”. Municipalitatea a invitat locuitorii din oras sa se inscrie cu fotografii ale zonelor din jurul blocurilor, punand…

- In luna iunie, aproape 200 de proprietari au declarat la Primarie informatiile despre garajele de pe domeniul public Dupa cum va anuntam la inceputul acestei luni, 30 iunie este termenul limita pentru ca proprietarii de garaje aflate pe domeniul public al orasului sa comunice Primariei informatiile…

- Prima ediție a Zilelor Andrei Șaguna a avut loc in zilele de 3-4 iulie 1993. Atunci, la Casa de Cultura a Sindicatelor s-a desfașurat simpozionul Andrei Șaguna – personalitate emblematica a spiritualitații romanești, cu participarea vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului, Antonie Plamadeala,…

- Zilnic cel puțin un covasnean este vaccinat de urgența la Spitalul județean din Sfantu Gheorghe din cauza mușcaturii provocata de caini sau pisici Medicii de la Spitalul Județean „Dr. Fogolyan Kristof” din Sfantu Gheorghe trag un semnal de alarma in randul iubitorilor de animale, indemnandu-i sa-și…

- Casa de Cultura din Odobești, in parteneriat cu Liceul Teoretic și Liceul Tehnologic din oraș, cu sprijinul Primariei și al Consiliului Local Odobești, a organizat vineri evenimentul: Armata și Reintregirea Teritoriilor Romanești. „Acesta a inceput cu un recital extraordinar susținut de Muzica Militara…

- Consiliul Judetean Covasna deschide punți de legatura cu Basarabia. In acest sens, in perioada 11 mai – 14 mai 2019, o delegatie din Consiliul Raional Cimișlia, din Republica Moldova, va efectua o vizita oficiala in judetul Covasna. Aceasta este prima intalnire formala a reprezentantilor celor 2 institutii,…