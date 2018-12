Camera de Comerț Timiş a semnat un acord de colaborare cu Agenţia de Promovare Hong Kong Oamenii de afaceri din Timișoara vor avea la dispoziție mai multe informații de afaceri despre cum sa iși gaseasca parteneri in Hong Kong. Camera de Comerț și Industrie Timiș și Hong Kong Trade Development Council au semnat miercuri un acord de colaborare. La seminarul organizat la Timișoara au luat parte un numar de 70 de firme. „Este pentru prima data cand avem o intalnire cu conducerea unei organizații la un așa mare nivel, astazi a fost prezenta aici directorul pentru Germania și Europa de Est. Așa cum știți, vizita nu a fost doar protocolara, am avut o agenda de lucru. Deja este… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

