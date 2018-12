Camera de Comert Romano-Americana avertizeaza Guvernul: Opriti asaltul asupra economiei! Camera de Comert Americana in Romania (AmCham Romania) solicita retragerea imediata a proiectului de ordonanta de urgenta privind noile masuri fiscale anuntate de catre ministrul de Finante cu intentia de a fi implementate incepand cu 1 ianuarie 2019.



"Consideram ca masurile propuse, precum si maniera de adoptare a acestora, sunt lipsite de responsabilitate si chibzuinta, si induc un haos generalizat in economia romaneasca, fapt confirmat de primele reactii pe piata de capital, care indica o erodare rapida a increderii investitorilor in numai cateva ore de la anuntarea acestui OUG.



Sursa articol si foto: business24.ro

