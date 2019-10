Presedintele Camerei Comunelor, John Bercow, a acceptat supunerea la vot a doua amendamente asupra motiuni prin care guvernul condus de Boris Johnson incearca sambata sa obtina votul favorabil al legislativului britanic asupra acordului sau privind Brexitul convenit cu UE, in timp ce mii de persoane participa in centrul Londrei la o manifestatie impotriva iesirii din UE si in favoarea convocarii unui nou referendum privind Brexitul, relateaza agentiile EFE si DPA.



Primul amendament a fost depus de catre deputatul independent (fost conservator) Oliver Letwin si solicita amanarea…