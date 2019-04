Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, le-a transmis marți liderilor europeni sa dea dovada de rabdare în ceea ce privește încercarea Marii Britanii de a obține o majoritate în Parlament pentru Acordul Brexit, scrie Mediafax, citând Reuters. Declarațiile președintelui…

- Negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat marți ca evenimentele din ultimele zile au facut din ce in ce mai probabil scenariul ieșirii Marii Britanii din Blocul comunitar fara un acord, relateaza Reuters citat de Mediafax.Citește și: Lia Olguța Vasilescu…

- Uniunea Europeana ii transmite Theresey May ca va trebui sa organizeze un nou referendum in schimbul prelungirii termenului pentru iesirea Marii Britanii din UE. Potrivit The Times, premierul britanic a fost deja anuntata de inalti oficialu UE ca acestea sunt conditiile pentru extinderea Acordului…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- Vremea negocierilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana a luat sfârșit și nu vor mai exista clarificari privind acordul de retragere, informeaza Euronews. Negociatorul procesului de Brexit din partea Uniunii Europene, Michel Barnier, spune ca vremea negocierilor a…

- Camera Comunelor a respins, marti seara, un proiect prezentat de opozitia laburista prin care ar fi putut fi propuse variante alternative pentru a se evita iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit.Proiectul propus de Partidul Laburist (centru-stânga, de opozitie)…

- Acordul pe tema Brexit elaborat de Guvernul Theresa May si Bruxelles nu este renegociabil, a transmis marti seara Emmanuel Macron, presedintele Frante. "Acesta este cel mai bun acord posibil si nu este renegociabil", a declarat Emmenual Macron. Presedintele Frantei participa la un…

- "Politica guvernului este aceea ca parasim Uniunea Europeana pe 29 martie. Dar UE va extinde articolul 50 numai daca in realitate este clar ca exista un plan care sa se indrepte catre convenirea unui acord'', a declarat May in parlamentul britanic, a doua zi dupa respingerea masiva de marti seara…