Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii britanici au adoptat miercuri seara cu un vot diferenta o propunere care o obliga pe Theresa May sa caute amanarea Brexitului astfel incat sa evite orice posibilitate de iesire fara acord din Uniunea Europeana la termenul limita de la 12 aprilie, relateaza AFP. Propunerea legislativa…

- Premierul britanic Theresa May a recunoscut luni ca inca nu are suficient sprijin in Camera Comunelor pentru aprobarea acordului de retragere a Regatului Unit din UE, respins deja de doua ori masiv la vot, prin urmare nu va supune deocamdata acest acord unui nou vot in legislativ, dar miercuri parlamentul…

- Camera Comunelor a adoptat joi seara - cu 412 la 202 voturi - o motiune prin care Guvernul cere amanarea Brexitului dupa 29 martie, relateaza BBC News. Orice amanare a Brexitului trebuie insa aprobata si de liderii europeni, care se reunesc pe 21-22 martie la Consiliul European. Anterior, Parlamentul…

- Camera Comunelor s-a pronuntat joi seara impotriva organizarii unui nou referendum privind Brexitul, cel putin pentru moment, relateaza The Associated Press, citat de News.ro. Pe de alta parte, parlamentarii au votat pentru amanarea ieșirii Regatului Unit din UE. Parlamentarii au votat amanarea Brexitului.…

- Parlamentul britanic a respins joi cu o larga majoritate amendamentul prin care se solicita ca in motiunea propusa de guvern pentru amanarea Brexitului sa se prevada si organizarea unui al doilea referendum pe tema iesirii din UE. O majoritate de 334 de deputaţi au votat împotriva acestui…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri in Camera Comunelor un ragaz de doua saptamani prin care s-a amanat o revolta vizand blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala intarziere a parasirii UE de catre Marea Britanie, transmite…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri in Camera Comunelor un ragaz de doua saptamani prin care s-a amanat o revolta vizand blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala intarziere a parasirii UE de catre Marea Britanie, transmite…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat miercuri ca tentativele unor parlamentari de a se folosi de procedurile puterii legislative pentru amanarea momentului Brexit nu rezolva problema de fond a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana, transmite Reuters. "Ceea ce am vazut…