- 'Am fost si eu revoltat, ca foarte multi cetateni, ca Senatul a votat recent pentru a se permite uciderea ursilor din Romania, Senatul a votat pentru a se extinde posibilitatea de a ucide aceste minunate animale. Revoltator a fost si faptul ca nu a existat in Senat nici macar un vot impotriva, asadar…

- Ziarul Unirea 4 octombrie: Ziua Internaționala a Animalelor. 10 moduri prin care poți sarbatori ”World Animal Day” Ziua Internaționala a Animalelor este sarbatorita, in fiecare an, la 4 octombrie. ”World Animal Day” este o zi speciala dedicata vieții animalelor și legaturii noastre cu ele. Animalele…

- Ziua Mondiala a Animalelor este celebrata la Muzeul Național de Istorie "Grigore Antipa" din București, vineri, incepand cu ora 10.00, iar cei care poarta numele unei vietați din lumea necuvantatoarelor au acces gratuit in expoziția permanenta, potrivit unui comunicat.Citește și: Florin Cițu…

- Recent, autoritațile romane au fost criticate de o organizație nonguvernamentala ca, la ultimul transport de ovine in Golful Persic din luna august, au fost incalcate grav normele europene de transport privind exportul de animale vii. ONG-ul a aratat opiniei publice ca, pe langa faptul ca transportul…

- Pensiile speciale mai mari de 7.000 de lei "vor fi taxate" Foto Agerpres Senatul a adoptat astazi, în calitate de prima camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale mai mari de 7.000 de lei. Masura este propusa de ministrul finantelor, Eugen Teodorovici.…

- A fost adoptat proiectul care elimina ștampila din administrația publica/ Violeta Raduț: “Se mai elimina o etapa din birocratizarea excesiva a instituțiilor publice” in Politic / on 12/09/2019 at 09:54 / Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, 11 septembrie, in calitate de for decizional,…

- "Municipiul Targu Mures va gazdui, in data de 2 octombrie, prima conferinta dedicata companiilor din industrie si institutiilor publice cu activitati in social media 'L.I.F.T Social Media Training 2019', la care sunt invitati specialistii din companii industriale producatoare de bunuri si servicii…

- In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii potrivit carora Romania incalca o serie de norme europene privind exportul de animale vii, MADR face urmatoarele precizari pentru corecta informare a opiniei publice: Anterior realizarii transportului de ovine in Golful Persic, ANSVSA, autoritatea…