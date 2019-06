Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Dan a declarat, in privința polițistului de la Timișoara mort in misiune, ca dotarea Ministerului este subiectul care poate fi in continuare dezbatut, insa nu considera ca trebuie sa demisioneze deoarece, in mandatul sau, a adoptat cele mai multe mijloace de protecție pentru polițiști.Citește…

- Chestorul Ioan Buda, șeful IGPR, a declarat, astazi, la București ca nu va face declarații despre modul in care s-a derulat operațiunea in care a fost impușcat, la Izvin, polițistul Cristian Amariei de catre Marcel Lepa, pana nu va fi finalizata ancheta. Oficialul a susținut ca o echipa de la București…

- Programul de dotare a politistilor cu veste antiinjunghiere si antiglont, anuntat de ministrul de Interne, Carmen Dan, dupa nenorocirea petrecuta in vara anului 2017 pe peronul Garii Suceava, unde politistul Sorin Vezeteu a fost injunghiat de zeci de ori, a fost pus in aplicare la Suceava in doua ...

- Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca a dispus o ancheta la Inspectoratul de Poliție Timiș deoarece, potrivit acestuia, misiunea polițiștilor pentru a-l prinde pe suspectul care a impușcat mortal un agent a fost defectuoasa. „Daca am spus ca acțiunea polițiștilor Timiș a fost deficitara și…

- Politistul Sorin Vezeteu a fost ucis in 2017, in Suceava. In ziua inmormanarii, seful lui Sorin Vezeteu a implorat-o pe Carmen Dan, prezenta la ceremonie, sa coboare in strada si sa stea de vorba cu politistii din teren ca sa vada ca sunt neatrenati. „Va implor, coborati in strada. Doamna ministru,…

- Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), a declarat, in exclusivitate, pentru STIRIPESURSE.RO, ca situația dezastruoasa in care se afla poliția duce la stfel de tragedii, cum e cea a omului legii din Timiș, care a fost impușcat mortal…

- Traian Berbeceanu a reactionat dupa ce Cristian Amariei, un politist de 44 de ani din Timis a fost ucis in misiune de un fugar dat in urmarire internationala. Berbeceanu o avertizeaza pe Carmen Dan, ministru al MAI, ca politistul ucis in misiune nu era dotat cu echipamentul promis in urma cu doi ani.

- ”Ramane cum am stabilit: o ”duamna” agresiva și minicinoasa, care in loc sa dea explicații despre acuzațiile aduse din interiorul Ministerului de Intern cu probe certe, cu raport care cuprinde date clare, cu raport pus/retras pentru ca au fost forțați oamenii sa minta, in loc sa explice lucrurile…