- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat ca prezenta unor echipaje ale Jandarmeriei, miercuri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se desfasura un termen intr-un proces in care este implicat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a fost determinata de faptul ca, in prealabil,…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat miercuri ca folosirea Jandarmeriei pentru a-l apara pe Liviu Dragnea in procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie este inacceptabila si ii cere explicatii ministrului de Interne, Carmen Dan

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a scris miercuri, pe Facebook , ca Jandarmeria este folosita pentru a-l apara pe Liviu Dragnea de ziaristi in procesul de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar acest lucru este inacceptabil. De asemenea, acesta ii cere explicatii ministrului de Interne,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, despre proiectul Codului finanțelor publice locale, aflat in lucru la Ministerul Dezvoltarii Regionale, ca nu susține nicio majorarea a taxelor și impozitelor locale. ”Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern – ca nu e vorba de o revoluție…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, considera ca nimeni nu poate avea un etalon ori o masura a adevarului celor spuse de Marian Vanghelie, fiind de parere ca afirmatiile acestuia trebuie verificate, data fiind gravitatea lor, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat cum comenteaza afirmatiile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a promis ca vor mai exista povesti care sa arate implicarea serviciilor la cel mai inalt nivel, in legatura directa cu fostul premier Victor Ponta. Dupa ce, marti seara, presedintele Camerei Deputatilor a rememorat un episod care viza numirea Laurei Codruta Kovesi in functia…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca presedintele Klaus Iohannis este unul dintre „beneficiarii statului paralel“. Social-democratul a precizat ca „statul paralel“ a bagat oameni in puscarie si ca e format din procurori, oameni din serviciile secrete, din SPP, dar persoane din mediul…

- Partidul Social-Democrat, aflat la conducere in Romania, a votat sambata sustinerea adoptarii monedei euro in 2024. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus celor 4.000 de participanti la congresul extraordinar ca adoptarea de catre Romania a monedei euro este un pas natural si obligatoriu pentru Romania.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, sambata seara, dupa Congresul Extraordinar al PSD, daca are un anunț de facut privind o posibila casatorie, in contextul in care iubita sa a fost prezenta la reuniunea de la Sala Palatului. ”Astazi nu. La congres? Am partidul in suflet”, a declarat Liviu Dragnea.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea ar fi anchetat in Brazilia pentru spalare de bani. RISE Project si Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, afirma ca au obtinut confirmarea ca autoritatile din aceasta tara au in desfasurare o ancheta al carei subiect este presedintelui PSD, Liviu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, a susținut luni, 5 martie, o declarație de presa referitoare la salarizarea personalului MAI. Redam, in continuare, textul declarației de presa: ”In perioada urmatoare se va discuta in Parlament proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgența…

- Liviu Dragnea asteapta ca guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa ii raspunda la scrisoarea pe care confirma ca i-a trimis-o si in care ii cere explicatii despre cresterea ratei inflatiei. "Scrisoarea am trimis-o exact in ziua in care v-am anuntat, adica marti. I-am transmis numai lucruri bune",…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca orele suplimentare inregistrate de personalul din cadrul MAI vor fi platite, neexistand posibilitatea ca acestea sa fie compensate cu zile libere. Motivul, spune Dragnea, il reprezinta deficitul de personal din cadrul institutiei."Orele suplimemtare se…

- Astazi, in sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, Partidul Social Democrat s a reunit in cadrul Conferintei Judetene Extraordinare pentru desemnarea celor 123 de delegati ce vor reprezenta PSD Constanta la Congresul Extraordinar din 10 martie de la Bucuresti.Potrivit PSD Constanta, in cadrul evenimentului…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, luni, daca este neliniștit cu privire la creșterea inflației, care a atins 4,3% in luna ianuarie, cel mai mare nivel din ultimii ani. Liderul PSD și-a manifestat ingrijorarea cu privire la aceasta problema, susținand ca va aștepta niște raspunsuri și din partea guvernatorului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, participa, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile politice cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei", din cadrul "Orei Guvernului." "Avem o problematica larga…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan , se va afla luni in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile politice cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”. Solicitarea a fost facuta pe 13 februarie de catre grupului…

- Dupa ce ieri a avut loc mitingului organizat de deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care a protestat fata de abuzurile comise de procurorul Portocala (n.r. - Mircea Negulescu, fost magistrat DNA) de la poarta Cotroceniului, iata ce duminica seara are loc un nou protest, dar de data aceasta in fața DNA.…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat dupa CExN al PSD ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia. „La acest Congres vreau…

- Fostul presedinte Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj de atenționare catre președintele PSD, Liviu Dragnea, dupa ce Executivul a anunțat ca renunța la paza SPP-ului. ”In final, lucrurile vor ieși prost, tare prost”, a scris Basescu pe Facebook, referitor la faptul ca Jandarmeria nu poate prelua…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca premierul Viorica Dancila a informat-o marti dimineata ca renunta la serviciile Serviciului de Paza si Protectie, iar ca masura punctuala s-a asigurat deplasarea acesteia la Palatul Victoria cu un echipaj de la Jandarmerie, dar a precizat…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, au declarat surse politice pentru Mediafax, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Dancila…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, scrie Mediafax, citand surse politice, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Potrivit surselor mentionate, premierul Viorica Dancila…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a intrerupt o ședința de partid ca sa se uite la unul dintre cele mai urmarite seriale turcești, „Suleyman Magnificul”. Liviu Dragnea, care are o relație cu o tanara pe nume Alexandra , este din nou in centrul atenției. De data asta, un coleg de partid, europarlamentarul PSD…

- 'Reactia colegului meu a fost cu siguranta determinata de modul de manifestare al persoanelor aflate in fata acestuia. Avea obligatia el acolo si era legitimat cu aceasta obligatie sa asigure acel dispozitiv de ordine publica, sa tina acea cale rutiera libera. Pe de alta parte, cei care au exercitat…

- Liviu Dragnea a vorbit la finalul ședinței CEx a PSD despre demisia lui Mihai Tudose și reproșurile care i s-au adus. Liderul PSD afirma ca exista o stare de conflict între partid și Executiv, și chiar mai mult, un conflict în interiorul Guvernului, situație care nu mai putea continua.…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea a strans 30 de semnaturi de la liderii PSD din teritoriu pentru demiterea lui Mihai Tudose, in timp…

- Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, tranmite un mesaj exploziv catre PSD și avertizeaza ca o noua moțiune de cenzura sau o demisie a premierului ar fi sinucidere curata. Țuțuianu atrage atenția ca toate aceste razboaie din PSD pun piedici in calea indeplinirii programului de guvernare. Citește…

- "Eu am solicitat inspectorului general Despescu sa dispuna masurile pe care cred ca era normal și firesc sa le ia un șef de instituție. Eu i-am solicitat demisia. Parerea mea este ca in atare situații, cand constatam ca avem niște probleme in dosare penale chiar din 2009 pana in 2018, eu am considerat…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a întâlnit vineri, cu primarii si liderii PSD Vaslui, în cadrul turneului în Moldova. Referitor la criza din PSD, Dragnea a declarat la întâlnirea cu liderii social democrati de la Vaslui, ca este "mult mai putin decât…

- Stanescu a declarat, intr-o conferinta de presa, ca nu a avut discutii cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, pe aceasta tema, dar si ca nu isi doreste aceasta functie, potrivit Agerpres. „E o diversiune, o manipulare. Niciodata presedintele Dragnea nu a discutat ca eu sa fiu propunerea de prim-ministru.…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, la Vaslui, intrebat despre oportunitatea organizarii unui Congres Extraordinar al partidului, ca acesta nu se impune „nicidecum”. Tototdata, Dragnea a afirmat ca criza din PSD este „mult mai puțin decat se vede”. Legat de existența unor tabere…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan intervine in scandalul momentului provocat de cererea premierului ca ministrul de Interne sa demisioneze si de refuzul lui Carmen Dan de a face acest gest. Acesta afirma ca lucrurile "au evoluat firesc" intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca ministrul de Interne, Carmen Dan, și Poliția Romana s-ar afla in mijlocul conflictului dintre premierul Mihai Tudose și șeful PSD Liviu Dragnea. ”A da batalia cu Dragnea prin umilirea unui ministru nu este demn pentru un Prim Ministru.…

- Carmen Dan recidiveaza si loveste din nou limba romana. De data aceasta, nu a mai incurcat prenume cu pronume, ci a facut o greseala pe care o face frecvent, Liviu Dragnea, folosind „decat” intr-un context gresit. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a remarcat marti ca niciun sef din Politie nu…

- Situația din PSD este una extrem de tensionata, iar prima runda care s-a desfașurat la Comitetul Executiv doar a imparțit taberele și le-a aratat lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea in ce poziții stau. Citește și: SURSE - CUTREMUR in Guvern: scandal intre Carmen Dan și Mihai Tudose Runda…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis romanilor, de Anul Nou, un mesaj care ridica unele semne de intrebare. Liderul PSD sustine ca Romania a facut pasi inainte si da asigurari ca ''in 2018 va grabi pasul''. Citeste si: ALERTA - 135 de turisti, BLOCATI pe munte! Jandarmii…