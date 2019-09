Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Mitoseru si Noemi s-au despartit de trei luni, dar in toata aceasta perioada au incercat sa pozeze in continuare in cuplul perfect in fata fanilor. Chiar daca erau separati, totul parea ca merge din plin in relatia celor doi.

- Mihai Mitoseru a anuntat recent pe contul sau de socializare ca a ales sa puna punct mariajului cu Noemi, sotia sa. Cei doi au fost impreuna timp de 13 ani. In ultimele poze postate, cei doi par a fi foarte fericiti.

- Vicepreședintele ALDE Bihor Dorin Corcheș critica Ministerul Finanțelor pentru modificarea variantei inițiale a programului "Prima Casa". Acesta susține ca forma actuala propusa de Minister este greu accesibila tinerilor și ca programul risca sa devina restrictiv, scrie Mediafax."Programul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, intr-o conferința de presa la Targu Mureș, ca președintele Klaus Iohannis nu ar fi trebuit sa discute cu omologul sau francez Emanuel Macron despre susținerea Laurei Codruța Kovesi la șefia parchetului europeaj.'Eu mi-am spus punctul de vedere,…

- Anuntul de participare pentru procedura de atribuire a contractului “Proiectare și Execuție Varianta de Ocolire Targu Mureș – finalizare lucrari” a fost postat in SICAP, sistemul electronic de achizitii publice. Contractul are o valoare estimate de 47 milioane de euro, anunța CNAIR, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- "Anunțul secretarului general al NATO cu privire la numirea lui Mircea Geoana reprezinta o reușita pentru Romania. Desemnarea unui roman in funcția de secretar general adjunct al NATO demonstreaza rolul pe care țara noastra il are in configurația alianței, de aliat cheie, mai ales in Europa.…

- Fermierul care a anuntat ca da gratis 3 tone de fructe de padure, dupa ce a primit oferte in bataie de joc de la samsari, a fost contactat de numeroase persoane dornice sa-l „scape“ de productie. El ne-a spus ca a fost nevoit sa raspunda si cate trei ore la mesajele primite de la doritori.