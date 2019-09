Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu și Mihai Mitoseru au recunoscut ca au fost impreuna, inainte ca vedeta sa devina iubita lui Pepe. Totul s-a intamplat in cadrul unei emisiuni tv. Recent, actorul s-a desparțit de soția lui, Noemi, iar anunțul a fost facut pe contul de socializare. Puțini sunt cei care știu ca Oana Zavoranu…

- Dupa o relatie de 13 ani, Mihai Mitoseru si Noemi au decis sa-si continue vietile pe drumuri separate. Desi saptamana viitoare au hotarat sa mearga la notar pentru a semna actele de divort, Oana Roman si Camelia Mitoseru spun ca exista sanse de impacare!

- Mihai Mitoseru si Noemi s-au despartit de trei luni, dar in toata aceasta perioada au incercat sa pozeze in continuare in cuplul perfect in fata fanilor. Chiar daca erau separati, totul parea ca merge din plin in relatia celor doi.

- Mihai Mitoseru a anuntat recent pe contul sau de socializare ca a ales sa puna punct mariajului cu Noemi, sotia sa. Cei doi au fost impreuna timp de 13 ani. In ultimele poze postate, cei doi par a fi foarte fericiti.