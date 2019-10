Stiri pe aceeasi tema

- Lucrurile par sa fie din ce in ce mai bune pentru Mihai Mitoșeru și Noemi, cea care inca ii este soție. Dupa ce ieri a confirmat ca nu a semnat niciun act de divorț și ca nici macar nu a ajuns la o decizie cu partenera de viața, Mitoșeru a postat un mesaj care da de ințeles ca o impacare pare tot mai…

- Rasturnare de situație! Mihai Mitoșeru și Noemi nu au mai divorțat! La scurt timp dupa ce s-a aflat ca cei doi nici nu au mai discutat despre actul care sa ii desparta, Camelia Mitoseru a facut declaratii despre ce se intampla intre ei.

- Exista o farama de speranța pentru mariajul lui Mihai Mitoșeru și al lui Noemi? Dupa ce s-a anunțat, cu surle și trambițe, ca cei doi divorțeaza și o iau pe drumuri separate, iata ca lucrurile nu mai sunt așa de certe. N-au mers sa semneze actele de divorț, iar decizia unei desparțiri definitive nici…

- Rasturnare de situatie in divortul lui Mihai Mitoseru. Prezentatorul tv a fost filmat in ipostaze de nerecunoscut dupa despartirea de Noemi. Mama lui, Camelia Mitoseru, a dezvaluit ce se intampla acum in viata lui.

- Camelia Mitoseru o iubeste pe Noemi ca pe propria fiica, iar vestea divortului a distrus-o! Mama lui Mihai Mitoseru simte ca cei doi se vor impaca si spera din suflet sa nu se insele. Invitata in platoul emisiunii "Agentia VIP", a facut noi dezvaluiri privind acest subiect.

- Dupa o relatie de 13 ani, Mihai Mitoseru si Noemi au decis sa-si continue vietile pe drumuri separate. Desi saptamana viitoare au hotarat sa mearga la notar pentru a semna actele de divort, Oana Roman si Camelia Mitoseru spun ca exista sanse de impacare!