Stiri pe aceeasi tema

- „Trandafire... Trandafire, nu mai stramba ochii aia la mine... Trandafire, potolește-te!”. Dar „Trandafir” continua sa dea ochii peste cap și sa-i plimbe dintr-o parte in cealalta a orbitelor, de parca era posedat.

- „Trandafire... Trandafire, nu mai stramba ochii aia la mine... Trandafire, potolește-te!”. Dar „Trandafir” continua sa dea ochii peste cap și sa-i plimbe dintr-o parte in cealalta a orbitelor, de parca era posedat.

- Acum cateva zile, Betty Stoian și Catalin Vișanescu au avut parte de o petrecere de zile mari. Cei doi fericiți parinți și-au botezat fiul, la un baieram unde a fost, bineințeles, prezent și Florin Salam.

- Toata lumea o stie pe Nicoleta Voicu, insa nimeni nu stie prin ce drama trece artista, inca din copilarie. Fosta iubita a lui Gheorghe Turda a fost abandonata la nastere si acum, dupa atatia ani, inca spera ca va reusi candva sa stea fata in fata macar cu unul dintre parintii biologici. Sa vada cu cine…

- Deși acum se bucura de o familie unita și fericita, Antonia a avut parte, de-a lungul vieții, de niște suișuri și coborașuri in acest plan. Pe langa binecunocuta relație cu Vincenzo Castellano, Antonia a mai trait o drama ascunsa.

- Dati afara din casa, de propriul tata! Este povestea trista a patru fratiori, care au ajuns sa locuiasca pe unde apuca. Sa-si care bagajele dintr-un loc, in altul, in plina iarna si sa riste, in orice clipa, sa inghete sub cerul liber. Asta, in timp ce tatal lor s-ar distra cu o alta femeia, acuza mama…

- Drama „Roma“ a fost desemnata cel mai bun film, iar mexicanul Alfonso Cuaron a fost distins cu trofeul pentru cel mai bun regizor la gala Critics’ Choice Awards 2019, un barometru important pentru premiile Oscar 2019.

- Situatie de-a dreptul socanta pentru o tanara in varsta de 18 ani din Arabia Saudita. Tanara a fugit e acasa si a renuntat la religia islamica, iar daca se va intoarce acasa familia o va ucide.