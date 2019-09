Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o relatie de 13 ani, Mihai Mitoseru si Noemi au decis sa-si continue vietile pe drumuri separate. Desi saptamana viitoare au hotarat sa mearga la notar pentru a semna actele de divort, Oana Roman si Camelia Mitoseru spun ca exista sanse de impacare!

- Divorțul de Noemi este al doilea mare ghinion al lui Mihai Mitoșeru, dupa ce, in anul 2000, el a fost implicat intr-un accident in care a murit Cristina Duca, prima lui logodnica. Deși este cunoscuta tragedia prin care a trecut vedeta, puțini iși amintesc ca el ar fi incercat, dupa spusele fostului…

- Lovitura de stat de la 23 august 1944 a fost o acțiune prin care regrle Mihai I a decis arestarealui Ion Antonescu, primul ministru al Romaniei și ”conducatorul statului”, a dispus incetarea imediata a colaborarii Romaniei cu Puterile Axei și inceperea tratativelor de armistițiu cu aliații și de colaborare…

- Acesta a spus ca își respecta deja atribuțiile care i le impune noul statut și ca a depus deja cererea de suspendare a statutului de membru al Partidului Socialiștilor din R. Moldova „Una dintre atribuțiile de baza ale președintelui Curții Constituționale este respectarea…

- De astazi zburam spre Nuremberg și Doncaster/Sheffield. Zilele acestea s-au introdus patru destinații noi spre trei țari din Europa, cu zbor direct din Timișoara. Astfel ca, de duminica, 4 august, zburam de pe Aeroportul Internațional Timișoara direct spre Billund (Danemarca) și Karlsruhe/Baden-Baden…

- In plina vara, Paul Surugiu-Fuego vine cu o premiera! Vedeta TVR2 isi face bagajul si se muta, pentru o luna la mal de mare! Astfel, din 2 august, in fiecare vineri, de la ora 17.45, Fuego spune ca ii este "DRAG DE MAREA MEA!", cea mai noua si fresh editie estivala, de la TVR 2. Emisiunea "DRAG DE MAREA…

- Primarul Sectorul 3, Robert Negoița, a apreciat, marți seara, ca noul Cod Administrativ poate fi imbunatațit, chiar daca, susține el, a fost adoptat prin OUG. In plus, el considera ca lucrurile in PSD nu mai sunt pe placul sau, de aceea nici nu a fost prezent la Congresul de sambata: ”Ma regasesc…