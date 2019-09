Stiri pe aceeasi tema

- Camelia Gavrila, propusa de premierul Viorica Dancila ca ministru al Educației, este actualmente deputata PSD, ales in circumscripția electorala nr. 24 din Iași, fiind anterior inspector scolar general al Inspectoratului Școlar Judetean Iasi.Camelia Gavrila, in varsta de 58 de ani, este in…

- "Pornind de la interesele Romaniei, am luat decizia de a nominaliza reprezentansi ai ALDE pentru portofoliile vacante. Pentru Mediu si viceprim-ministru, Gratiela Gavirlescu; Ioan Cupa, la Energie; Stefan Baisanu, la Relatia cu Parlamentul. Dan Chirila, la MAI. La Educatie, Camelia Gavrila; Dan Matei,…

- Premierul PSD Viorica Dancila, presedinte al Partidului Social Democrat, a anuntat vineri ca, potrivit deciziei Comitetului Executiv National al PSD, Ana Birchall va fi remaniata de la Ministerul Justitiei, portofoliul urmand sa fie preluat de presedintele UNJR, Dana Girbovan. Ana Birchall este propusa,…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, dupa ședința CEx PSD, ca social democrații o propun pe Dana Girbovan la Ministerul Justiției. Magistratul din Cluj a anunțat ca a acceptat propunerea, dar a pus și o condiție. ”Am fost contactata de doamna premier Viorica Dancila cu propunerea de…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din România (UNJR), Dana Gîrbovan, propusa pentru functia de ministru al Justitiei, sustine ca, în cazul în care numirea sa va fi acceptata de presedintele Klaus Iohannis, va fi deschisa sa colaboreze cu toti factorii decizionali,…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, vineri, inaintea sedintei CEx ca viitorul ministru al Educatiei trebuie sa fie "un om care sa cunoasca sistemul". Conform unor surse din PSD, Viorica Dancila are in vedere trei propuneri pentru Educatie, din care social democaratii vor alege in sedinta CEx…

- Nicolae Moga a demisionat de la Ministerul de Interne la cateva zile de la numire. Nicolae Moga a depus saptamana trecuta juramantul in functia de ministru al Afacerilor Interne. „In urma unei discutii pe care am avut-o in aceasta dimineata cu primul ministru al Guvernului Romaniei,…

- La inceputul sedintei Executivului din 17 iulie 2019, premierul Viorica Dancila a afirmat ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre propunerile pentru portofoliile de la Interne, Externe si functia de...