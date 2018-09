Cameleonul lui Caragiale, din Bolintin

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Valentin Teodosiu s a nascut la 17 septembrie 1953, la Bucuresti. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica 39; 39;I. L. Caragiale 39; 39; in anul 1979, potrivit volumului 1234 cineasti romani Editura Stiintifica, Bucuresti, 1996 , precizeza AGERPRES.Actorul sarbatoreste astazi…

- ”Ar fi mare pacat Omul leneș de-ajutat. Știți Dumnezeu ce a dat Omului cand l-a creat? Membre bine-ndemanoase, Creieri in cap de ajuns, Minte, grai, simțiri, virtute, Toate-n el perfect le-a pus” – Ion Creanga. Marele povestitor Creanga din Humulești a scris versuri, pe care le punea in cartea lui de…

- Am urmarit noul Taraboi dimbovițean poreclit Scrisoarea lui Rudolph W. Giuliani cu surisul dat de convingerea nestramutata ca despre tot ceea ce se intimpla azi a scris cindva I.L. Caragiale. Unul dintre naravurile presei romanești de ieri, de azi și de miine, satirizate de cel mai mare ginditor al…

- Actorul Rudi Rosenfeld a murit la varsta de 77 de ani. Pe langa nenumaratele roluri interpretate pe scena Teatrului Evreiesc, actorul a facut un rol de excepție in “Tanti Florica”, alaturi de Florin Calinescu, serial difuzat de Pro tv. Informatia a fost confirmata de PR-ul Teatrului Evreiesc de Stat,…

- In semn de omagiere a celui mai reprezentativ prozator teleormanean, Marin Preda, unul dintre marii nostri scriitori nationali, nascut acum 96 de ani,la 5 august 1922, in satul Silistea Gumesti,din Campia Dunarii,Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, in parteneriat cu Scoala Gimnaziala “Marin Preda”…

- Un copil de 8 ani a fost ranit astazi intr un accident rutier ce a avut loc pe o strada din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, astazi, in jurul orei 16.00, o femeie, de 50 de ani, a condus un autoturism pe strada Intrarea Parang din Constanta, dinspre bulevardul I.C.Bratianu catre str I.L.Caragiale.La…

- Loturile olimpice de informatica ale Romaniei au obținut 16 distincții (4 medalii de aur, 8 medalii de argint și 4 medalii de bronz) la Olimpiadele Balcanice de Informatica pentru seniori și juniori gazduite de Timișoara (7 - 13 iulie), se arata in bilanțul dat publicitații marți, de Ministerul Educației.…

- Luand in considerare prognoza meteo pentru data de azi, care indica ploaie si grindina, Teatrul de Stat Constanta TSC a luat decizia de a muta ultimul spectacol din Festivalul International de Teatru "Miturile Cetatii" in interior. Asadar, "Magic National", spectacolul Teatrului National "I.L. Caragiale"…