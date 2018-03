Stiri pe aceeasi tema

- Anca Kiara Firan este singura romanca din Campionatul European de Motociclism Action Bike, iar anul acesta are sansa sa devina prima femeie din Romania care castiga o competitie internationala de motorsport. La 31 de ani, viata Kiarei se imparte intre concursurile de motociclism si piesele de teatru…

- Fabrica Bosch din Cluj angajeaza Compania cauta persoane cu grad diferit de expertiza, in productie, in domeniul tehnic si comercial Bosch organizeaza doua evenimente de recrutare si informare in incinta

- Andrei Marc a inscris golul Chiajnei din partida cu Sepsi, scor 1-1. La finalul jocului fostul fundaș dinamovist a surprins și s-a aratat incantat de prezența "cainilor" in play-out. Fotbalistul care a strans 44 de prezențe in tricoul "cainilor", pentru care a marcat de doua ori, a și explicat de ce…

- Dupa ce și-a acuzat un fost prieten din copilarie ca o harțuiește, Livia Giuggioli a oferit intr-un comunicat oficial informații cu totul șocante. Deși, la inceputul acestui scandal ne așteptam sa iasa la suprafața niște lucruri necurate Colin Firth și soția, Livia Marco Brancaccia Casatoriți din 1997…

- Prin intermediul acesteia vor avea acces la un sistem complet de productie si desfacere, beneficiind in acelasi timp si de reprezentare in fata institutiilor statului, consiliere pentru atragerea de fonduri europene sau cursuri de formare profesionala. Uniunea de cooperative va reprezenta…

-  Post-ul LANSAREA PROIECTULUI CU TITLUL DOTAREA PORSENA S.R.L. IN VEDEREA REALIZARII SERVICIILOR DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ROMÂNII AU TALENT 2018. Mihaela Radulescu li se alatura unor concurenți de pe scena, pentru a afla cele mai nepotrivite replici de agatat într-un moment de improvizație aplaudat îndelung de toți cei prezenți în sala,

- Compania petroliera austriaca OMV a ajuns la un acord pentru a-si vinde divizia de upstream din Pakistan catre Dragon Prime Hong Kong Limited, pentru 157 milioane de euro, se arata intr-un comunicat al OMV.

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca DNA s-a confruntat in anul 2017 cu probleme care tin de respectarea legii si a Codului deontologic, insa a subliniat ca au fost cateva cazuri izolate.

- Dupa ce filmul Adinei Pintilie, „Nu ma atinge-ma / Touch Me Not”, a castigat sambata trofeul Ursul de Aur la Berlinala 2018, dar si premiul special pentru cel mai bun lungmetraj de debut, reactiile contradictorii nu au intarziat sa apara. Daca multi considera ca reusita regizoarei face cinste Romaniei,…

- „Am avut discuții aici, la partid (sediul PL – n.red.). Nu știu exact cine și cui a transmis mesajul, ca sa ajunga la mine, dar mi s-a spus ca, daca aș recunoaște macar 10 la suta din tot ce mi se incrimineaza aș fi lasat în pace. Probabil, chiar aș fi revenit în funcție”,…

- Sanex S.A., de peste 45 de ani pe piața, lider in producția de placi ceramice prin brandul CESAROM, membra a grupului austriac Lasselsberger, angajeaza in fabrica din Cluj-Napoca Read More...

- Este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Și-a caștigat acest drept datorita catorva ingredinte de baza: voce, munca, profesionalism și modestie. Toate acestea au ajuns la public și n-au fost trecute, deloc, cu vederea de catre oameni. Caci cine este mai important decat mulțimea?... Acum,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Serbia nu va recunoaste independenta Kosovo in schimbul aderarii la Uniunea Europeana si numai un compromis poate opri ca statutul provinciei Kosovo sa se transforme intr-un 'conflict inghetat', a avertizat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic, relateaza Reuters. Pe masura ce Serbia face…

- Dupa mai bine de 50 de ani de la recunoaștere, “Legea lui Moore”continua sa aiba efecte profunde pentru tehnologie și societate.Astazi, avem dispozitive mai mici decât oricând, care, dimpotriva, sunt capabile sa faca mult mai mult decât am visat vreodata. Acum…

- Ministrul olandez de Externe, Halbe Zijlstra, a recunoscut, cu cateva zile inaintea unei vizite in Rusia, ca a mintit despre o intalnire, in 2006, cu Vladimir Putin, relateaza Reuters.Halbe Zijlstra a povestit in 2016 ca a asistat, cu zece ani mai inainte, la o reuniune in dacea (casa la tara)…

- Vremea capricioasa din ultimii ani, in special lipsa zapezilor cu care eram obisnuiti, influenteaza serios agricultura. Potrivit specialistilor, acest lucru are atat efecte negative asupra culturilor din camp, dar si influente pozitive: caldura favorizeaza legumele si verdeturile din sere si solarii…

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile.

- Ca oricarei femei, artistei ii plac accesoriile si recunoaste ca a fost atrasa de podoabe inca din copilarie. De altfel, cea care a introdus-o in fascinanta lume a bijuteriilor a fost chiar mama ei. Aceasta a intuit dorinta fiicei sale si i-a daruit un pandantiv, de care vedeta recunoaste ca este legata,…

- Doua treimi dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor, odata cu transferul contributiilor sociale, si au ales sa dea angajatilor, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marti, presedintele Consiliului National…

- Parchetul General recunoaște ca zeci de polițiști, procurori, comisari de garda, ofițeri de servicii secrete și alți funcționari au scapat fara a fi cercetați in cazul rețelei de trafic de minore anchetata in 2005 de DIICOT. Mai exact, Augustin Lazar, Procurorul General, recunoaște ca dosarul polițiștilor…

- Peste 300 de invațatori au participat la activitațile programului in primii 2 ani de activitate Cel de-al treilea an CinEd in Romania continua formarile dedicate dascalilor, fiind anunțate și primele training-uri intensive pentru invațatorii și profesorii din ciclul primar, organizate de Asociația Culturala…

- Constantin Cobalean, tinarul campion și antrenor la lupte libere din Calarași, va participa și in acest an la ”Eurovision 2018”. Piesa pe care o va interpreta se numește ”Numai tu”. [caption id="attachment_35546" align="alignleft" width="300"] Constantin Cobilean[/caption] Atat versurile, cat și muzica…

- Adrian Nastase a vrut sa fie președintele Romaniei, dar a pierdut, in 2004, in fața lui Traian Basescu. A fost prima infrangere și ultima intr-un scrutin prezidențial, pentru ca fostul lider PSD a anunțat ca nu mai are vise de Cotroceni. Acolo, social-democrații au dat deja cel mai bun președinte,…

- George Vladimir Ivascu s-a nascut in Bucuresti, pe 15 februarie 1968. Din anul 1993, cand a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica (azi U.N.A.T.C.), a inceput sa joace pe scena Teatrului de Comedie, iar din anul 1996, pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale" din Bucuresti. Pe internet…

- Andreea Marin și-a refacut rapid viața dupa divorțul de anul trecut. Vedeta este fericita alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, iar acest lucru se datoreaza și Violetei, fiica ei și a lui Ștefan Banica Jr, care a avut un cuvant greu de spus in aceasta privința. Andreea Marin a…

- Fabrica de motoare Volvo Cars din Skovde, Suedia, a devenit prima fabrica neutra din punct de vedere climatic a producatorului, trecand la incalzire din surse regenerabile incepand de la 1 ianuarie 2018.

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil în cadrul sistemului UE de redistribuire, observând ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga în tari precum

- Dupa ce un cetațean a postat o groapa ilegala de gunoi de pe raza comunei Turburea, pe o rețea de socializare, acuzand ca autoritațile ar fi dispus ca deșeurile sa fie ingropate in zone mai greu accesibile, Garda de Mediu Gorj nedeplasandu-se la verificari, un alt depozit similar a fost fotografiat…

- Povestea unei casatorii face înconjurul lumii, iar asta pentru ca mireasa este cea care a luat decizia sa se casatoreasca cu piratul Jack Sparrow, un personaj fictiv, devenit celebru din seria de filme Piratii din Caraibe.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat luni ca nu intentioneaza sa isi dea demisia din Executiv, iar situatia politica actuala nu afecteaza activitatea ministerului sau.Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul…

- Mandatul acestuia urma sa expire pe 13 ianuarie 2018. Stefan Ionita a fost numit director provizoriu al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) in data de 13 ianuarie 2017, Ministerul Transporturilor anuntand, la acea data, ca va ocupa aceasta functie pana la…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti seara, la o hala de productie a alimentelor in Topoloveni, judetul Arges, flacarile manifestandu-se pe aproximativ 1.600 de metri patrati. Mai multe echipaje de pompieri actioneaza in zona, deocamdata nefiind anuntate victime.

- Andreea Marin se afla la o cura de detoxifiere, unde este dispusa sa incerce tot felul de tratamente pentru a arata cat mai bine. Andreea Marin, care are o noua relație sentimentala , vrea sa fie intr-o forma fizica cat mai buna chiar de la inceput de an. Fosta zana a surprizelor se afla la un centru…

- „Mai mult de sase milioane de vehicule produse in 12 luni arata, in primul rand, ca uzinele si angajatii nostri si-au imbunatatit continuu capacitatea lor de productie. Avem echipe de varf in productie, care stapanesc cu succes cererea crescanda din partea clientilor”, a declarat Thomas Ulbrich,…

- Pe Elena Udrea o așteptata un an 2018 greu, avand in vedere ca ar putea avea parte de o sentința definitiva in cel puțin un dosar trimis de DNA in instanța. Acest lucru nu o impiedica insa pe fosta „blonda de la Cotroceni” sa fie optimista și sa dea lecții de gandire pozitiva. Alaturi de urarea de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia Guatemalei de a-si muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim si a estimat ca si alte state vor urma acest exemplu, dupa ce presedintele Donald Trump a hotarat o masura similara recunoscand Ierusalimul drept capitala statului Israel, transmite…

- Andreea Esca si-a adus aminte cu placere de momentele frumoase din copilarie, din preajma sarbatorilor de iarna. Prezentatoarea de stiri a dezvaluit ca, la un moment dat, parintii au dat-o afaraA din casa pentru ca erau foarte suparati pe ea. A

- O femeie a fost suprinsa de camerele de luat vederi ale unui magazin din Alba Iulia in timp ce golea casetele in care oamenii și lasa bagajele pentru a nu intra cu ele in magazin. Pe imagini se vede cum femeia intra, iși face puțin de lucru cu un carucior și apoi golește rapid doua casete de bagaje.…

- Adunarea Nationala a avut ultimul cuvant asupra legii numita a Hidrocarburilor. Este una dintre putinele tari ale lumii care decide oprirea imediata a cercetarilor privind gazele si petrolul, in asa fel ca oprirea intregii productii sa fie in 2040. Senatul francez a incercat in zadar introducerea de…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat miercuri ca va taia ajutoarele financiare pentru tarile care vor vota in favoarea unui proiect de rezolutie a Organizatiei Natiunilor Unite care condamna decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, scrie Reuters.

- Cu o viata dedicata scenei de teatru si platourilor de filmare, pentru care au fost rasplatiti cu aplauze, numeroase premii si diplome, actorii romani si-au castigat respectul si atentia publicului. In semn de respect si pretuire pentru Maestrii scenei romanesti, Romfilatelia continua proiectul dedicat…

- Reprezentantii societatii care detine sonda petroliera din comuna satmareana Moftinu Mare sustin ca incendiul a fost produs de "o scapare neasteptata de gaze", iar cauza incidentului este inca necunoscuta, se arata intr-un raspuns al companiei adresat AGERPRES. "Serinus Energy Inc. raporteaza faptul…

- Consiliul de Securitate al ONU va vota luni asupra unui proiect de rezolutie ce vizeaza respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala oficiala a statului Israel, transmite AFP. Egiptul a cerut acest vot, a doua zi dupa difuzarea textului…

- In cazul in care investitiile detaliate in programul de investitii al Electrocentrale Bucuresti SA 2017-2030 nu sunt demarate in perioada planificata, societatea risca sa piarda aproximativ 30% din capacitatea de productie pana in 2020 si 50% din capacitatea de productie pana in 2030, se arata in Planul…