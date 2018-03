Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Rupert Wolfe Murray a declarat in cursul zilei de miercuri ca a fost abordat inainte de alegerile parlamentare din 2016, din Romania, de un oficial de rang inalt al Cambridge Analytica, firma care se afla in prezent in centrul unui scandal cu ramificatii internationale, pentru a lucra pentru Partidul…

- New York Times invoca, intr-un articol publicat pe site miercuri, posibile legaturi intre Cambridge Analytica si PSD, in timpul campaniei electorale din 2016. Publicatia citeaza un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, care sustine ca a primit din partea Cambridge Analytica o oferta de a se alatura…

- "In PSD? Nici vorba. Ar fi chiar culmea. Eu am inteles ca in alta parte s-a implicat", a declarat Dragnea, la iesirea de la instanta suprema, intrebat de jurnalisti despre implicarea Cambridge Analytica in campania electorala a PSD din 2016. Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray,…

- Un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, sustine ca a fost abordat de Cambridge Analytica, inaintea alegerilor parlamentare din Romania, din 2016, pentru a lucra pentru Partidul Social Democrat, scrie abcnews.Conform sursei citate, Rupert Wolfe Murray a declarat, miercuri, pentru AP, ca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Se face referire la o discuție care ar fi avut loc intre un reprezentant din partea comopaniei de comunicare strategica Cambridge Analytica, Mark Turnbull, cu un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, bun cunoscator al situației din Romania. Acesta ar fi primit un mesaj din partea companiei britanice…

- New York Times sustine, intr-un articol publicat pe site miercuri, despre posibile legaturi intre Cambridge Analytica si PSD, in timpul campaniei electorale din 2016. Publicatia citeaza un consultant britanic, Rupert Wolfe Murray, care sustine ca a primit din partea Cambridge Analytica o oferta de a…

- Cambridge Analytica, firma care se afla in centrul unui scandal internațional legat de furtul de date, a incercat sa lucreze și in Romania. Unul dintre șefii firmei a contactat un consultant britanic pe care dorea sa il angajeze ca sa faca parte din echipa de consultanța a PSD. Cambridge Analytica,…

- PSD e implicat in scandalul care cutremura mapamondul! New York Times relateaza ca PSD a cerut un consultant de la Cambridge Analytica in timpul campaniei electorale din 2016. Este citat un consultat britanic, Rupert Wolfe Murray, care susține ca a primit din partea Cambridge Analytica o oferta de…

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu dezvaluiri neasteptate si documente bomba, in contextul scandalului international in care este implicata firma Cambridge Analytica. Matei a publicat pe blogul personal o ampla ancheta in care dezvaluie "culisele" luptei anticoruptie pe care ar fi dus-o mai multe companii,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat ca se bucura ca se „desecretizeaza relatia nepotrivita care exista intre liderii PSD si conducatorii diferitelor institutii de siguranta nationala”, afirmand ca „teoreticienii statului paralel” arata ca acesta a fost creat de PSD, informeaza Romania tv."Nu…

- Antrenorul echipei Real Madrid, Zinedine Zidane, a pastrat discretia in privinta zvonurilor legate de venirea lui Neymar pe Santiago Bernabeu, dar a precizat ca atacantul brazilian s-ar adapta fara probleme la gruparea din capitala Spaniei. "Lumea poate sa spuna ce vrea, dar eu imi pastrez…

- Potrivit acestuia, 'guvernarea PSD, programul de guvernare al PSD au adus o schimbare majora in societatea romaneasca in relatia cu investitorii straini'. 'Aduceti-va aminte ca pana acum ceva timp era cea mai la moda oferta de atunci, 'Veniti in Romania pe salarii mici si investiti', ca romanii…

- "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam derapajele grave catre care Romania se indreapta sub actuala guvernare PSD-ALDE. Loviturile aduse luptei anti-coruptie si masurile care afecteaza independenta justitiei dau Romania puternic…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca relatiile dintre Romania si Serbia sunt bune si vor fi si mai bune. Mai mult, sustine Iohannis, dupa intalnirea cu omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, ca solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor…

- Semnele unei noi bule imobiliare sunt tot mai clare. Cererea de imprumuturi pentru locuinte a crescut numai in ianuarie si februarie cu 50% fata de aceeasi perioada a anului trecut. În ceea ce priveşte costurile, luna februarie a adus scumpiri în cazul celor cu dobândă fixă,…

- Italienii isi aleg duminica parlamentarii, conform estimarilor, partidele populiste si de extrema dreapta urmand sa inregistreze o noua ascensiune, dar existand totodata riscul unui Parlament fara o majoritate stabila, scrie AFP.Citește și: Soferii de pe bancheta din spate conduc Polonia,…

- Frans Timmermans a susținut o conferința de presa la finalul vizitei maraton pe care a efectuat-o in Romania, in cadrul careia a atras atenția asupra justiției din țara noastra. „Nu pierdeți progresele din justiție”, a declarat prim-vicepreședintele Comisiei Europene, la finalul vizitei. „Suntem foarte…

- "Este o campanie de conștientizare și informare asupra diferențelor intre prioritațile guvernarii ALDE-PSD și a intereselor romanului cinstit, simplu, onest. Sincer, nu, nu ne-am dori inca un Tudorel, ne dorim experți, cu etica, responsabilitate și profesionalism, asta vrem la conducerea statului.…

- John Row este o aparitie neobisnuita pe strazile din Colibita, judetul Bistrita-Nasaud, dar localnicii il trateaza deja ca pe un om de-al locului. Este scriitor, povestitor, poet si pictor si a venit din Marea Britanie sa-si cumpere o casa in Romania. A luat aceasta decizie inainte de a vizita tara…

- Producatorul francez, Avenir Telecom, cunoscut printre altele pentru bateriile pe care le produce, a lansat astazi, mai multe game de telefoane Energizer, Romania fiind prima țara din Europa unde acestea sunt introduse pe piața. Energizer vine cu o serie de telefoane smartphone rezistente la șocuri,…

- "Anul 2018 este anul sarbatoririi centenarului Marii Uniri Naționale. Acest eveniment este binecunoscut de catre toți romanii, cu excepția membrilor și ai celui de-al 3-lea guvern al majoritații parlamentare PSD-ALDE, a caror principala preocupare este, in continuare, albirea cazierului șefului…

- Bucuresti, 13 februarie 2018 – Always lanseaza Campania “Profesorii Increderii”, in parteneriat cu Teach for Romania. Prin aceasta campanie, Always doneaza catre organizația Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vandute in perioada 1 februarie – 31 martie, pentru ca 3 profesori sa…

- Asaltul pe viața și pe moarte impotriva procurorilor, cu sprijinul unor indivizi ca fugarul Sebastian Ghița, in legatura cu care nimeni dintre razboinicii luptei impotriva DNA nu se arata deranjat ca nu este adus in țara, deși s-a emis un mandat de arestare pe numele lui, este o manipulare uriașa,…

- "Incepand cu data de 16 octombrie 2017, pentru Campania 2017, s-a autorizat la plata suma totala de 2,073 miliarde euro, reprezentand avans si plata regulara, din care 1,396 miliarde euro s-au platit din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), 448,58 milioane euro din Fondul European Agricol…

- Patru noi decese de gripa anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi, scrie Digi24.ro.

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania sustine mentinerea bugetului…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat ca dosarul Black Cube este aproape finalizat, dar totul se oprește din cauza lui Daniel Dragomir. Dupa acuzațiile șefului DIICOT, Dragomir s-a decis sa vorbeasca și a anunțat ca are multe de spus despre ceea ce s-a intamplat in Romania.Citește…

- ♦ Folosirea exclusiva a dispeceratelor de taxi, asa cum cer noile reglementari propuse de Primaria Capitalei, va ingreuna preluarea comenzilor, spun administratorii de aplicatii online, taximetristii si alti transportatori. Noile reglementari pro­puse de Primaria Ca­pi­talei nu raspund…

- Duminica se anunța un nou protest, în Piața Victoriei, din București, împotriva noului Executiv numit de PSD și condus de Viorica Dancila.Astfel, manifestanții sunt nemulțimiți de numirea noului Guvern, pe care l-au numit ”Guvernul Sluga 3.0 lui Dragnea””Zilele…

- Stiu cat de tare te poate scoate din minti gandul ca banii pe care ti-i ia statul ajung, in mare masura, in buzunarele hotilor care conduc Romania. Dar e ingrozitor cand, pe langa faptul ca esti spoliat, mai esti si umilit de niste decizii imbecile si de functionarii obraznici, cu pile la Partid.…

- Noile prioritati ale bancilor sunt cresterea, digitalizarea si inovatia, 85% dintre banci afirmand ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform raportului EY Global Banking Outlook 2018, remis marti AGERPRES. "Pentru a putea raspunde…

- Traian Basescu nu a avut niciun cuvant de lauda la adresa miniștrilor care formeaza Cabinetul Dancila. Intr-o intervenție pentru B1 TV, liderul PMP a susținut ca acesta este cel mai slab guvern pe care l-a avut vreodata Romania.Basescu s-a referit in mod special la Ana Birchall, noul vicepremier…

- BREAKING NEWS Un clujean cu probleme in Guvernul Dancila Profesorul clujean Nicolae Burnete este propunerea PSD Cluj pentru postul de ministru al Cercetarii "Dl. Nicolae Burnete, președintele Senatului Universitații Tehnice Cluj-Napoca, este nominalizarea PSD Cluj pentru Ministerul Cercetarii…

- Premierul propus de fostul presedinte Traian Basescu iese la inaintare cu un atac dur la adresa Vioricai Dancila. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca premierul PSD este "periculoasa" pentru ca "va face tot ce ii cere Dragnea". Politicianul sustine ca se va opune vehement instalarii ei…

- Dezvaluiri incendiare ale jurnalistului Ion Cristoiu la Romania TV. Acesta a ironizat propunerea de premier a celor de la PSD. Cristoiu spune ca Liviu Dragnea si-a gasit, in sfarsit, un 'Emil Boc' propriu, facand aluzie la relatia dintre Traian Basescu si fostul premier.Citește și: Angajații…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania sustine implementarea riguroasa a sanctiunilor internationale impuse Coreii de Nord de ONU si UE si a exprimat speranta ca eforturile comunitatii internationale vor conduce la solutionarea durabila a acestui dosar. E o premiera o astfel de…

- Se fac calcule pentru formarea noului Guvern, iar tensiunile sunt mari in cadrul PSD. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat intr-o interventie la Romania TV ca pe langa numirea unui nou premier, social-democratii pregatesc si schimbari in cadrul Cabinetului.Citeste…

- "Un prim-ministru are suportul unui partid. Cand un premier spune ca nu mai poate lucra cu un ministru, chiar nu mai poate lucra. Șeful Guvernului guverneaza pentru toata Romania. Daca ministrul de Interne e al lui Dragnea și folsește Poliția pentru Dragnea, nu mai vorbnim de un guvern democratic,…

- Deputatul PSD Razvan Rotaru solicita presedintelui Romaniei organizarea unui referendum pe tema autonomiei locale, ca urmare a rezolutiei semnate luni de organizatiile politice maghiare. arlamentarul a lansat, marti, un apel public catre presedintele Klaus Iohannis, cerand organizarea cat mai rapida…

- Ivan: CEx PSD ar fi trebuit sa-i ceara demisia lui Liviu Dragnea Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan apreciaza ca membrii Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ceara, in sedinta de luni, demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta congres. "Comitetul Executiv National…

- Centenarul neputinței noastre O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate ciopârțit în doar…

- La nici o luna de la decesul Regelui Mihai I, un barbat din Franta iese la inaintare si sustine ca este fiul fostului monarh. Potrivit unui interviu acordat Romania TV, Jean-Francois Caracci, de 36 de ani, sustine ca s-ar fi nascut in Romania, dar la scurt timp de la nastere a fost abandonat intr-un…