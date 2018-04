Stiri pe aceeasi tema

- Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, anunta firma de socializare online. "In total, credem ca datele din profilurile Facebook a 87 de milioane de persoane - majoritatea…

- Facebook are nevoie de "cativa ani" pentru a rezolva problemele semnalate dupa colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica, a declarat luni Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei. In cadrul unui interviu, Zuckerberg sustine…

- Marea Britanie investigheaza daca Facebook a luat destule masuri pentru a proteja datele, dupa ce Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica, a spus ca firma britanica a angajata de Donald Trump a accesat ilegal informatii despre utilizatorii Facebook pentru a influenta opinia…

- Avertizorul de integritate Christopher Wylie, cel care a facut dezvaluiri importante despre scandalul Facebook – Analytica, sustine ca a auzit ca predecesorul sau, Dan Muresan, ar fi murit otravit. Dan... Source

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al Facebook, intentioneaza sa depuna marturie in Congresul SUA, dupa dezvaluirile ca firma de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date ale platformei de socializare in scop electoral, potrivit unei surse citate de agentia Reuters.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Prezumtiva asasinare a lui Dan Mureșan in Kenya, in urma cu circa doi ani, ma determina sa revin asupra unui subiect pe care l-am tratat destul de fugitiv pe pagina mea de Facebook. Ultimele alegeri prezidențiale din Romania. Sa fi fost atunci romanii victimele unei manipulari…

- Christopher Wylie, fost director de cercetare la Cambridge Analytica și cel care a facut primele dezvaluiri privind folosirea ilegala a datelor Facebook in campanii electorale, afirma ca predecesorul sau, romanul Dan Mureșan, a murit dupa ce a fost otravit in camera unui hotel din Kenya și ca poliția…

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este…

- Christopher Wylie, fost angajat al companiei Cambridge Analytica, a sustine ca organizatii pro-Brexit au "trisat", lucru care poate ca a influentat chiar rezultatul final al referendumului privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana, potrivit site-ul cotidianului The Independent.

- “Avem o responsabilitate: sa va protejam datele. Daca nu reușim acest lucru, nu le meritam”, a scris miliardarul american Mark Zuckerberg in mesajul publicat in șase ziare britanice, printre care Sunday Times, Mail On Sunday, Observer, și trei americane – The New York Times, Washington…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut companiei Facebook sa clarifice daca utilizatorii europeni ai celei mai mari retele de socializare online au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor, relateaza site-ul Blick.ch. "Cer companiei Facebook sa ofere…

- Un grup de 18 ofiteri au intrat in sediul londonez al companiei Cambridge Analytica in jurul orei locale 20.00 (ora Romaniei, 22.00), vineri, la mai putin de o ora dupa ce Inalta Curte de la Londra a acordat vineri un mandat de perchezitie Comisiei pentru Informatii. Perchezitiile au durat…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Scandalul Cambridge Analytica s-a raspandit in intreaga lume. Compania este acuzata ca a folosit datele personale a milioane de utilizatori de Facebook pentru a influența alegerile din mai multe tari. Presa britanica a dezvaluit ca directorii companiei se laudau cu succesul lor in Statele Unite, prin…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- In primele comentarii publice facute dupa implicarea Facebook in scandalul Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a recunoscut miercuri ca reteaua sa sociala a gresit si a abuzat de increderea utilizatorilor, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Firma Cambridge Analytica din Regatul Unit este în…

- Potrivit activistului Christopher Wylie, firma Cambridge Analytica a utilizat date sustrase in 2014 din conturile Facebook pentru a stabili profilurile alegatorilor americani si a le trimite reclame politice personalizate. El a explicat ca Steve Bannon si Robert Mercer au avut ideea de a utiliza…

- Datele personale obtinute de Cambridge Analytica de la Facebook ar putea sa fi fost folosite de PSD in campania pentru parlamentarele din 2016, potrivit unor ultime date, care arata ca un consultant britanic a fost solicitat sa lucreze pentru campania social-democratilor. Acesta a refuzat, dar ramane…

- Aleksandr Kogan, cercetator al Universitații Cambridge originar din Republica Moldova, a admis ca a recoltat detalii personale a 30 de milioane de utilizatori ai platformei de socializare Facebook, prin intermediul...

- Firma Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat din Romania, relateaza Associated Press.…

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- Primarul orașului Beclean, Nicolae Moldovan, a anunțat de puțin timp pe Facebook noua investiție: nu mai puțin de 4,4 milioane de euro vin de la Uniunea Europeana pentru a schimba fața orașului - noaptea.

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al...

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Alekandr Kogan, psiholog la Universitatea Cambridge, este vorbitor nativ de limba rusa și s-a nascut in Moldova, dar pana la varsta de șapte ani a crescut la Moscova. In acel moment, familia sa a emigrat in Statele Unite.

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- Potrivit unor dezvaluiri recente, compania Cambrigde Analytica, detinuta la acea vreme de Steve Bannon, ar fi utilizat in mod ilegal profilurile Facebook a mai multor utilizatori, in scopul de a ajuta la influentarea rezultatelor alegerilor din SUA 2016 si ale referendumului privind Brexit.Tajani…

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Cresterea economiei britanice a fost mai slaba in 2017 decat se estima, Regatul Unit ramanand in urma redresarii globale, acum cand se pregateste sa paraseasca Uniunea Europeana, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. PIB-ul Marii Britanii a încetinit la 0,4% în trimestrul patru din 2017,…

- Brexitul va genera atat provocari, cat si oportunitati in contextul relatiilor comerciale bilaterale cu Regatul Unit, iar Romania trebuie sa faca toate eforturile necesare pentru consolidarea relatiei cu partenerul extern cu care inregistreaza cel mai ridicat excedent de balanta comerciala, se arata…

- Marea Britanie va continua sa negocieze pentru un acord personalizat cu Uniunea Europeana pentru a asigura atat relatii comerciale fara divergente, dar si va oferi Londrei posibilitatea de a incheia intelegeri comerciale cu alte state, a declarat Amber Rudd, ministrul britanic de Interne.…

- Veniturile din turism ale Turciei au crescut cu aproape o cincime anul trecut, pana la 26,28 miliarde de dolari, stimulate de o crestere de peste 400% a numarului de turisti rusi care au vizitat anul trecut Turcia, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Turismului, transmite Reuters.…

- Marea Britanie va avea mai multi bani disponibili pentru serviciile publice decat cele 350 de milioane de lire sterline pe saptamana promise de sustinatorii iesirii tarii din Uniunea Europeana, a declarat ministrul de externe britanic, Boris Johnson, intr-un interviu publicat marti de cotidianul…

- Principala formatiune politica britanica de opozitie, Partidul Laburist, a anuntat duminica faptul ca nu sustine si nu solicita organizarea unui al doilea referendum privind apartenenta Marii Britanii la Uniunea Europeana. "Nu sprijinim si nu cerem un al doilea referendum; ceea ce solicitam…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…