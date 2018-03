Cambridge Analytica – atacat de statul paralel american?

Stiri pe aceeasi tema

- O asociatie de lobby politic infiintata de John Bolton, numit de presedintele american Donald Trump in functia de consilier pentru Siguranta Nationala, a avut un contract cu firma de consultanta Cambridge Analytica, afirma surse citate de cotidianul The New York Times.

- Comisia Federala pentru Comert din Statele Unite ale Americii (FTC) a deschis o investigatie privind Facebook, care ar putea aduce retelei de socializare o amenda uriasa, ca urmare a suspiciunilor ca ar fi facilitat utilizarea datelor a 50 de milioane de utilizatori de catre o companie implicata…

- Zidul lui Trump de la frontiera cu Mexicul ramane fara finanțare, dupa ce Congresul SUA ajuns la un acord privind bugetul . Liderii republicani și democrați din Congresul SUA au anunțat, miercuri, ca au ajuns la un acord privind finanțarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018. Ei au evitat astfel…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Acțiunile Facebook au pierdut luni 7% pe bursa, iar 40 de miliarde de dolari s-au evaporat din capitalizarea bursiera a gigantului condus de catre Mark Zuckerberg, scrie Reuters . Facebook este puternic afectata de scandalul Cambridge Analytica, dupa ce presa a aflat ca firma de consultanța politica…

- In urma unei declaratii recente a lui Donald Trump, presedintele Statelor Unite, in care spunea ca armata SUA trebuie sa aiba o forta spatiala, multi au fost confuzi, crezand ca este inca o declaratie „pentru a agita spiritele”.

- Compania Strategic Communication Laboratories, cea care a condus colectarea de date pentru campania lui Donald Trump, a fost suspendata de catre Facebook pentru ca a incalcat politicile de colectare și deținere a datelor personale. Aceasta companie, alaturi de Cambridge Analytica, sunt…

- Generalul Joseph Votel, seful Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), a declarat ca acordul nuclear cu Iranul este in continuare in interesul SUA, afirmatia oficialului american contrazicand parerea presedintelui Donald Trump care sustine ca este un acord "teribil".

- Ignorand complet toate studiile care nu au gasit vreo corelație intre violența din jocuri video și tendințele agresive din lumea reala, Donald Trump a prezentat un colaj video cu cele mai violente jocuri. In urma celui mai recent atentat dintr-o școala americana, președintele Statelor Unite s-a straduit,…

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, transmite AFP. Dupa mai multe zile de intense…

- Trump a asigurat, totodata, ca relatiile intre Statele Unite si Israel 'nu au fost niciodata atat de bune', transmite AFP. 'Daca pot, voi merge', a raspuns Trump, in prezenta premierului israelian, Benjamin Netanyahu, intrebat fiind despre o posibila calatorie la Ierusalim pentru deschiderea ambasadei…

- Hope Hicks, director de comunicare al Casei Albe, demisioneaza din functie, a anuntat miercuri purtatoarea de cuvant a presedintiei Statelor Unite, Sarah Sanders. Aceasta nu a fost in masura sa precizeze data demisiei, dar a insistat ca decizia nu este legata de marturia de marti a lui Hicks in fata…

- "De ce cere Jeff Sessions inspectorului general sa ancheteze cu privire la posibile abuzuri legate de Fisa?", s-a intrebat Trump pe Twitter, referindu-se la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), care reglementeaza conditiile in care este plasata sub supraveghere o persoana. "Asta va fi fara…

- Senatorul PMP Cristian Lungu a fost prezent la Conservative Political Action Conference 2018, iar cu aceasta ocazie l-a abordat pe ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Bolton, un personaj extrem de influent in cadrul administratie lui Donald Trump, privind rolul pe care Rusia il joaca in Europa…

- Lansat in urma cu un an cand presedintele american Donald Trump a anuntat retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, proiectul ''padurea Trump'' este un succes si peste un milion de arbori au fost deja plantati, anunta organizatorii, potrivit…

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice”,…

- ”Presedinte Trump, actionati! Fapte! Copiii au nevoie de securitate!”, il indeamna vineri, la doua zile dupa macelul comis de un fost elev intr-un liceu din Florida, mama unei adolescente ucise si alti apropiati ai victimelor pe liderul Statelor Unite, referindu-se la armele de foc, scrie AFP. Intre…

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari sâmbata ca un memoriu extrem de controversat si critic la adresa FBI care releva, potrivit autorilor republicani, abuzuri în supravegherea campaniei electorale a miliardarului american din 2016,

- In fata celor doua Camere ale Congresului reunite in sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Impreuna, sa construim o…

- Presedintele american Donald Trump a atentionat Uniunea Europeana sa se astepte la represalii pentru tratamentul 'foarte nedrept' aplicat Statelor Unite in relatiile lor comerciale, conform unui interviu televizat difuzat duminica seara si citat de AFP si dpa."Uniunea Europeana a tratat SUA…

- Uniunea Europeana 'este pregatita sa reactioneze rapid si in mod adecvat in cazul in care exporturile sale vor fi afectate de masuri restrictive din partea Statelor Unite', a indicat luni Comisia Europeana, potrivit AFP. Purtatorul de cuvant al executivului comunitar, Margaritis…

- Președintele american Donald Trump susține ca UE ar fi tratat ”foarte nedrept” SUA in materie de comerț. „Uniunea Europeana a tratat SUA intr-un mod foarte nedrept in materie de comert”, a declarat Trump intr-un interviu pentru postul britanic de televiziune ITV. Presedintele american a subliniat dificultatea…

- Reluandu-si sloganul dintotdeauna, presedintele american Donald Trump a dat asigurari, la Davos, ca ”America mai intai nu este America singura”, intr-un discurs menit in intregime sa le ofere asigurari partenerilor comerciali si diplomatici ai Statelor Unite, zguduiti de derapajele sale trecute,…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat marti ca va incerca sa-l convinga pe presedintele american Donald Trump ca Acordul Nord-American de Comert Liber (NAFTA) este in beneficiul Statelor Unite si a altor tari, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a oferit un interviu pentru BBC News și a vorbit printre altele și despre omologul sau american, Donald Trump, care tocmai a implinit un an de cand a preluat mandatul . Macron s-a aratat dezamagit de reacția și de cuvintele folosite de Trump in legatura cu unele…

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Secretarul Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite, Steve Mnuchin, a declarat, joi, ca se asteapta ca presedintele american Donald Trump sa impuna noi sanctiuni Iranului, in pofida acordului nuclear semnat in 2015, informeaza site-ul postului BBC.

- Acest raport de 206 de pagini, redactat in principal plecand de la informatii publice si de presa, inscrie in arhivele Congresului american pozitia democratilor potrivit careia cel de-al 45-lea presedinte al tarii ramane pasiv in fata atacurilor informatice, de propaganda sau de alta natura ale "regimului…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Agentia de Securitate Nationala (NSA) a Statelor Unite ale Americii a inceput sa aiba reale probleme legate de personalul calificat. Incepand din 2015, NSA a pierdut sute de hackeri, ingineri si statisticieni cu vasta experienta in domeniu, scrie „Washington Post“, citand oficiali americani familiarizati…

- Cantareata Pink va da startul celei de-a 52-a editii a Super Bowl si va interpreta imnul national inainte de disputarea finalei din 2018 a campionatului de fotbal american, ce va avea loc pe 4 februarie in orasul Minneapolis, au anuntat luni reprezentantii National Football League (NFL), citati de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.CARTEA POATE FI CITITA AICI "De fapt, de-a lungul…

- O carte publicata de Michael Wolff arata ca Ivanka Trump a declarat prietenilor sai, cu detalii, cum tatal ei, președintele SUA, Donald Trump, își aranjeaza parul. Trump a recurs la o intervenție chirurgicala pentru a-și micșora scalpul, ceea ce a redus dimensiunea zonelor în care…

- Palestinienii nu vor ceda la "santajul" SUA, a avertizat miercuri o reprezentanta palestiniana dupa amenintarile presedintelui american Donald Trump de a taia ajutorul financiar al Statelor Unite pentru palestinienii acuzati ca nu vor sa negocieze cu Israelul, relateaza AFP. "Nu vom ceda…

- Președintele american, Donald Trump, a acuzat marți Departamentul de Justiție din SUA ca ar face parte din „statul paralel”, cerand totodata punerea sub acuzare a fostului director FBI, James Comey și a unui asistent al fostei secretare de stat, Hillary Clinton, potrivit Associated Press.