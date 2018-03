Cambridge Analytica, arma secreta a lui Trump

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Cetatean rus din 2013, actorul francez Gerard Depardieu a votat duminica la Paris pentru alegerile prezidentiale din Rusia, informeaza ambasada Rusiei in Franta, relateaza AFP. "Putem sa va confirmam ca a votat deja", a anuntat reprezentanta diplomatica de la Paris, precizand ca a publicat pe Twitter…

- In plina dificultate cu interminabilele negocieri cu UE privind iesirea Regatului din blocul comunitar, premierul britanic Theresa May iese, cel putin pentru moment, intarita din criza diplomatica cu Rusia pe care a desemnat-o responsabila de otravirea agentului dublu Serghei Skripal pe sol britanic.…

- Tanar de 26 de ani din Pitești, mort intr-un accident in Germania. Casian era angajat ca șofer profesionist pentru o firma de transport și urma sa devina tata, peste trei luni. Tanarul lucra pe un camion frigorific, iar miercuri, in jurul orei 15.00, in timp ce se deplasa pe autostrada A8 din Germania,…

- Ambasadorul Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a declarat ca președintele Vladimir Putin este popular in randul rușilor datorita eforturilor sale de a ,,reconstrui” Rusia, proces care implica redarea demnitații naționale și lupta impotriva corupției. Diplomatul a participat, miercuri seara, la o dezbatere…

- "Condamn cu fermitate utilizarea unui agent neurotoxic pe teritoriul unui stat aliat al Romaniei, actiune care incalca principii de drept international. Exprim deplina solidaritate cu Marea Britanie!", se arata in mesajul postat pe Facebook de Liviu Dragnea. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe…

- Retelele de socializare fac minuni nu numai in Occident, ci si in Rusia. Mai mult, s-a remarcat o apetenta deosebita pentru a crea eroi pe Facebook din oameni aflati in spatele gratiilor. Prin Occident acest trend a facut adevarate personalitati din indivizi certati cu legea, dar care arata foarte bine…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- Dupa cum era de asteptat, reactiile fata de un astfel de anunt privind o prima intrevedere face to face dintre liderul american si cel nord-coreean nu aveau cum sa intarzie. In prima faza s-a aflat ca liderul american a fost de acord cu propunerea liderului nord-coreean de a discuta fata in fata, intalnirea…

- Presedintele Statelor Unite a gafat incredibil dupa ce, aparent in gluma, l-a laudat pe omologul sau chinez Xi Jinping si perspectivele presedintiei nelimitate ale acestuia, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie. Hlizindu-se, Trump a mers pana…

- Printre noile arme rusesti laudate de presedintele Vladimir Putin se numara si o racheta hipersonica, din noua generatie de rachete de croaziera. Dar in Statele Unite dezvoltarea unei asemenea arme inregistreaza intarzieri fata de proiectele rivalilor chinezi si rusi, se arata intr-o analiza publicata…

- Vanzarea unor rachete antitanc Ucrainei, aprobata de Statele Unite joi, constituie un ”argument descurajator impotriva agresiunii ruse” in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko, relateaza AFP. ”In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme constituie un argument disuasiv…

- Vanzarea de rachete antitanc Ucrainei, tranzactie aprobata joi de SUA, constituie "un argument disuasiv impotriva agresiunii ruse" in estul tarii, a salutat vineri presedintele ucrainean Petro Porosenko decizia Washingtonului, informeaza AFP. "In mainile soldatilor ucraineni, aceste arme…

- Kremlinul analizeaza retragerea din Conventia Europeana privind Drepturile Omului si sa incheie astfel cooperarea cu Curtea Europeana a Drepturilor Omului, pe motiv ca hotararile instantelor sunt “indreptate impotriva intereselor Rusiei”. “Cand sunt analizate plangerile impotriva Rusiei, politizarea…

- „Cand lumea intreaga era zguduita de scandalul provocat de manipularea nerușinata a testelor de dopaj la Soci, se parea ca a fost doar rezultatul unei scurgeri accidentale, declanșate de un dezertor“, – scrie economistul rus Vladislav Inozemțev, pe pagina sa de Facebook. Redam in continuare textul autorului.…

- Apropiatele alegeri prezidentiale din Rusia au evidentiat o problema: sub 50 la suta dintre rusii majori au intentia de a merge la vot. Asa ca s-au luat masuri… Si ce masuri… Toate numai una si una. Si blonde si brunete. Acesta este raspunsul la indiferenta rusilor fata de procesul electoral: o campanie…

- CHISINAU, 25 feb — Sputnik. În etapa finala a concursului național Eurovision 2018, care s-a desfașurat sâmbata seara, au participat 16 artiști, iar victoria i-a revenit formației DoReDos, care va merge la Lisabona. Vom menționa ca Filip Kirkorov a urmarit din sala concertul…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur la anunțul ca USR va depune o moțiune simpla impotriva lui Tudorel Toader, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea șfei DNA, Laura Codruța Kovesi.„Foarte bine, uSRI. Va anunț de pe acum ca ma inscriu la cuvant și veți fi dorit sa nu fi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, sambata, pe Facebook, un comunicat de presa prin care anunta ca s-a intalnit miercuri cu echipa de experti ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO).

- Departe de a fi un joc, militarii lui Trump, alaturi de cei thailandezi, au participat la acest ritual ieri, pentru a cimenta reusita operatiunii Cobra Gold, unul din cele mai importante exercitii militare din Asia, la care au participat 7000 de soldati americani. Ieri, puscasii marini americani au…

- Dupa ce joia trecuta amana comunicarea concluziilor din raportul privind activitatea manageriala a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ministrul Justitiei a facut in cursul acestei dupa-amiezi un anunt esential referitor la acest subiect. Si anume ca peste trei zile va face publice…

- Rusia ar urma sa vanda in acest sezon peste hotare aproximativ 36,6 milioane de tone de grau, fiind cea mai mare cantitate exportata de o tara in ultimii 25 de ani, potrivit estimarilor firmelor de consultanta SovEcon si IKAR. Gratie solului fertil si investitiilor in agricultura, productia…

- In timp ce autoritațile de la Moscova dezbat un cadru legislativ privind folosirea criptomonedelor, minerii de monede electronice iși vad neabatuți de treaba. Iar o ruta a acestui flux monetar duce spre o baza nucleara secreta din Rusia.

- Daca pana acum isi anuntase intentia de a divorta – in urma cu luni bune, ce-i drept – pe Facebook, de aceasta data Brigitte Nastase a facu mai mult decat atat: a mers la judecatorie pentru a cere desfacerea casatoriei cu Ilie Nastase. Brigitte Nastase s-a adresat instantei, in speta Judecatoriei Sectorului…

- Ministrul ungar de externe a fost in vizita la Bucuresti, intalnindu-se luni Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dar și cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, s-a aflat luni in Romania, avand intrevederi cu omologul sau roman, Teodor Meleșcanu,…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Alina Șerban, vedeta TVR Craiova care va culege impresiile, reacțiile și emoțiile artiștilor din camera verde in show-ul semifinalei Eurovision Romania de pe scena Teatrului Național Marin Sorescu, va prezența insarcinata in 4 luni jumatate. Matt Andelman, tatal copilului, este din Chicago și a cunoscut-o…

- Federatia Rusa a anuntat ca va organiza iesiri turistice in spatiul cosmic, in urmatorii cativa ani, a informat Vladimir Solntsev, directorul companiei Energia care concepe si dezvolta vehicule spatiale. Evident, pentru a beneficia de turismul spatial rusesc, trebuie mijloace financiare considerabile.…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Cunoscutul miliardar de origine maghiara George Soros s-a adresat unei audiente la Davos, deplangand pericolul reprezentat de „statele mafiote” precum Rusia si de obstacolele in calea inovatiei reprezentate de catre gigantii IT precum Facebook si Google.

- The Chamber of Deputies' Speaker, president of the Social Democratic Party (PSD, major at rule) Liviu Dragnea says in a message on Wednesday posted on his Facebook page that the political people 159 years ago who have put the foundation stone of the Principalities Union proved much wisdom, overcoming…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a transmis, miercuri, pe Facebook , un mesaj de ziua Unirii Principatelor Romane, spunand ca in urma cu 159 de ani romanii au asezat piatra de temelie a marelui vis national, respectiv Unirea, iar politicienii de atunci au trecut peste toate neintelegerile, urmarind "acelasi…

- Congresul dialogului national sirian de la Soci, in sud-vestul Rusiei, va avea loc pe 30 ianuarie, a anuntat sambata reprezentantul special al presedintelui rus privind conflictul sirian, Alexander Lavrentiev, relateaza AFP. Organizat de Rusia, Turcia si Iran, congresul care are drept…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila a afectat pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. Și postarile presedintelui au fost asaltate de tot mai multe comentarii negative. De asemenea, grupul civic #rezist a criticat…

- Rusia ameninta Letonia din cauza legii privind statutul participantilor la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldatilor care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor…

- Reprezentanti ai Phenianului si Seulului se vor intalni, marti, pentru a relua discutiile la nivel inalt, intrerupte in urma cu doi ani si pentru a stabili daca statul nord-coreean va participa la Jocurile Olimpice de anul acesta. Intrevederea, care va avea loc intre zece reprezentanti ai…

- PDG-ul Adidas, Kasper Rorsted, a facut un apel pentru ameliorarea rapida a relatiilor bilaterale dintre Occident si Rusia, estimand ca sanctiunile economice antiruse sunt o arma cu doua taisuri. ”Este imperativ sa gasim o solutie pentru a detensiona relatiile cu Rusia”, a afirmat boss-ul producatorului…

- In ciuda numeroaselor dificultați impuse și de sancțiunile economice occidentale, Rusia a stabilit anul trecut un nou record la exportul de gaze naturale avand ca destinație țarile de pe vechiul continent. Astfel, in 2017, gigantul gazier rus Gazprom (condus de Alexei Miller) și-a crescut volumul exporturilor…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Cei 27 de consilieri municipali din orasul Balti (Republica Moldova) au votat in unanimitate pentru initierea referendumului local pentru revocarea primarului Renato Usatii, potrivit Agora.md. Ideea referendumului a fost lansata chiar de Usatii, live pe Facebook, el spunand ca vrea sa demonstreze ca…

- Meteorologii americani au anuntat, luni, ca frigul extrem care a lovit Statele Unite va continua si saptamana viitoare. O masa de aer arctic ar urma sa aduca temperaturi sub cele normale si vanturi extrem de reci in centrul si estul SUA. "Vremea rea" va continua in nord-estul SUA,…

- Au trecut trei luni de cand Sisun Lee s-a ales cu un start-up „fierbinte”, care produce un remediu impotriva mahmurelii. Bautura se numeste Morning Recovery, potrivit Business Insider. Imaginati-va ce s-ar intampla daca ati pune bazele unui start-up care produce un remediu pentru mahmureala.…

- Averea celor mai bogați 500 de oameni din lume a crescut cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, potrivit Bloomberg . Creșterea este de patru ori mai mare decat cea de anul trecut. Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, nu mai este cel mai bogat om, fiind depașit de catre șeful Amazon, Jef Bezos. Indicele…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…