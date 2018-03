Stiri pe aceeasi tema

- Rupert Wolfe Murray a declarat pentru Associated Press ca un oficial al Cambridge Analytica, Mark Turnbull, l-a contactat in august 2016. Murray citeaza dintr-un email primit de la Turnbull: "Vrem sa incorporam o echipa de doua persoane pentru campania curenta...sa oferim sfaturi strategice…

- Fostul președinte al Romaniei, senatorul Traian Basescu, a avut o intervenție dura in Senat, la Propunerea de Directiva a Consiliului de stabilire a unor dispoziții de consolidare a responsabilitații fiscal-bugetare și a orientarii bugetare pe termen mediu in statele membre.Traian Basescu…

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare.

- Asa a spus un locuitor din orasul Targu- Carbunesti din judetul Gorj. citat de corespondentul Mediafax pe 5 martie 2018, in articolul „ Oamenii s-au trezit ca o conducta de gaze va trece prin terenul lor si nu mai vor sobe cu lemne”. Gorjenii, pe proprietatile carora va trece conducta de gaz de la…

- Peste 90% din totalul creanțelor impotriva RAFO Onești (305 milioane lei) aparțin fostului acționar majoritar al companiei, Petrochemical Holding, grup inregistrat in Austria și controlat de omul de afaceri rus Iakov Goldovski. In sarcina cumparatorului va fi instituita obligația de a desfașura activitați…

- CONTEXT: Consumul se afla pe un trend ascendent, atat la nivel international, cat si in Romania. Pretul chiriilor din unele centre comerciale a facut ca unitatile aflate in cadrul acestora sa nu fie rentabile, potrivit lui Dragos Sirbu, CEO-ul Flanco. Comertul online castiga din ce in ce mai mult teren,…

- "Eu si primul ministru asteptam de la MAE cat mai repede propunerea de ambasador in Statul Israel. Este mai mult de un an de cand Romania nu are ambasador in Israel si nu este in regula absolut deloc”, spus Liviu Dragnea.Intrebat daca Andreea Pastarnac, consilier de stat in aparatul de…

- Viorica Dancila o va propune pe Rovana Plumb ca presedinte al Organizatiei de femei din PSD. "Organizatia de femei este o organizatie la care tin foarte mult si care este una dintre cele mai puternice organizatii din Europa si cea mai puternica organizatie de femei din Romania. De aceea am…

- Prin vocea lui Eugen Tomac, membrii PMP au anuntat obiectivul de tara ce consta in unirea Republicii Moldova cu Romania. In acest sens, s-a decis ca in cadrul consiliilor locale municipale, consilierii sa semneze o declaratie de unire. La Buzau, misiunea de a le propune colegilor din miniparlamentul…

- Propunerea privind eliminarea taxei radio-tv a fost respinsa duminca de elvetieni prin referendum. Aceasta taxa este una din cele mai mari din Europa. De asemenea, in 2014, elvetienii au refuzat cel mai mare salariu minim pe economie de peste 3.000 de euro pe luna. Elvetienii au refuzat in…

- Allianz Țiriac, cea mai solida firma de asigurare din Romania si singura care a realizat constant profituri semnificative pe piata locala, are sanse mari sa isi creasca portofoliul prin preluarea activitatilor Gothaer din tara noastra. Acest lucru se va intampla daca negocierile dintre cele doua grupuri…

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- In pofida opozitiei intregii industrii si a oficialilor pietelor din Romania, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale emitea, acum aproape trei saptamani, ordinul referitor la pretul la care se vor aplica procentele de redeventa pentru gazele naturale extrase din Romania. Astfel, pretul de referinta…

- In toamna, Allview are in plan sa aiba pe piata un ceas inteligent si o boxa care sa le permita utilizatorilor din Romania sa comande vocal produse sau servicii prin integrarea asistentului AVI cu platforme ale unor retaileri sau furnizori de servicii. „Adica daca vreau sa cumpar o pizza cu prosciuto…

- 'In acest vom avea multa continuitate. Sunt cateva investigatii mari pe care asteptam sa le terminam, una pe partea de comert alimentar. Avem investigatie in lucru care se va termina in urmatoarele luni, la Cora, Carrefour si altii. De asemenea, avem o investigatie mare pe partea de servicii financiare,…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Ministerul de Externe de la București reacționeaza la acuzațiile funcționarilor Președinției, precum Consulul Romaniei, Mihai Baciu, a determinat pe unii alesi locali din raioanele de la nord sa semneze declaratii de unire contra plata. Astfel, MAE considera ca se declara o logica specifica campaniei…

- Doina Purdel, avea 50 de ani, era din Panciu, județul Vrancea insa de 14 ani locuia impreuna cu soțul in Italia la Santa Giustina in Colle, in provincia Padova. O femeie frumoasa și plina de viața. O femeie sanatoasa, cel puțin in aparența, pentru ca Doinița nu era suferinda de nici o maladie…

- Buzoianul este mulțumit de succesul pe care il are noua sa piesa, „Sea Lo Que Sea”, cantata alaturi de Carine Un proiect de succes cucerește și topurile internaționale, nu numai fanii din Romania! Asta au simțit buzoianul DJ Sava și colaboratoarea sa Carine, cu piesa „Sea Lo Que Sea”, lansata vara trecuta.…

- Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi oameni de afaceri. Anchetatorii politiei i-au cerut procurorului sa formuleze acuzatiile impotriva actualului prim-ministru cercetat in doua dosare de coruptie. Intr-o interventie…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania.

- Totuși, pana la renovarea arenelor din Giulești, Ștefan cel Mare și Ghencea, plus cea de la Arcul de Triumf, Romania trebuie sa aiba grija de principalul stadion, cel unde vor avea loc meciuri oficiale, nu antrenamente. In decembrie 2016, Gazeta Sporturilor publica un material despre ceea ce vad suporterii…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- Spre comparatie, in urma cu zece ani, in niciun sector de activitate salariul mediu nu depasea 1.000 de euro net pe luna. „Din 2008 si pana in prezent, atat in criza, cat si dupa aceasta perioada, businessurile din Romania au devenit din ce in ce mai complexe, iar multinationalele au adus pe piata locale…

- Este vorba de Baia Sprie din judetul Maramures. Aici s-a extras aur de pe timpul dacilor, fiind o zona libera de ocupatia romana. Cea mai prolifica perioada pentru extragerea aurului se pare ca a fost in jurul anului 1700, cand, spun documentele vremii, existau 75 de exploatari aurifere. Aurul a fost…

- Pe Facebook, Mihaela Nedelcu Luncan a adaugat fotografii cu mesajul: „Cu Transcarpatic. Foarte tare trenul asta privat! Chiar nu merita oboseala si riscul de a face 7-8 ore pe drum, cu masina. Din pacate, nu circula decat pe rutele Bucuresti-Brasov-Sighisoara-Alba Iulia-Deva-Arad si Bucuresti-Constanta…

- Mihai Save, CEO al Savemob, companie ce se ocupa de restaurari si reconditionari de mobila, iar pentru urmatorul an are un obiectiv maret: sa transforme afacerea, care in 2016 a avut o cifra de afaceri de 180.000 de euro, intr-una cu rulaje de 1 milion de euro. Cum vrea sa faca asta si cum se restaureaza…

- Guvernatorul Bancii Naționale a Poloniei, Adam Glapinski, a facut, intr-un interviu acordat Gazeta Prawna, o declarație surprinzatoare, aratand ca nu este de dorit pentru Polonia sa aiba o rata de creștere similara cu cea din țara noastra. "Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine…

- Economia Romaniei prezinta semne de supraincalzire, iar unii indicatori macroeconomici s-au deteriorat in ultimele trimestre. Inseamna ca vine criza? Un raspuns la o intrebare care vine tot mai des din piața il incearca o analiza a OTP Bank ce compara punctul in care economia naționala se afla in 2008…

- Noile sancțiuni pe care SUA intenționeaza sa le aplice contra Rusiei au scopul influențarii campaniei electorale prezidențiale, dar aceasta tentativa va eșua, au spus reprezentanții Kremlinului.

- Senatorul Traian Basescu, liderul PMP, a declarat miercuri, într-o interventie la televiziune de știri, ca în acest moment "Comisia Europeana bate câmpii", referitor la scrisoarea semnata de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si de prim-vicepresedinte…

- Romania TV, burtiera: Protestatarii forteaza gardurile jandarmilor. Postul insista ca protestatarii ii huiduie pe jandarmii "aflati acolo sa ii apere si pe ei. De ce sa faci asta?" "Oameni in toata firea urla la jandarmi." Antena 3 insista la randul sau pe "imbranceli intre protestatari si jandarmi"…

- Cartograful ceh Jakub Marian a realizat o harta europeana a fumatului in randul barbatilor. Tarile cu cei mai inraiti fumatori sunt cele din vestul continentului si cateva dintre cele din sudul Europei, in timp consumul de tigari in randul barbatilor este redus in nord-est. Romania se situeaza la…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea facuta de PSD pentru postul de prim-ministru. De astazi, Romania are primul premier femeie din istoria sa, dupa ce seful statului a fost de-acord cu propunerea inaintata de PSD, respectiv Viorica Dancila. „Argumentul cel mai puternic este aritmetica…

- Organizatia PES activists Romania, formata din simpatizanti de stanga, sustine ca nominalizarea Vioricai Dancila la functia de premier este privita pozitiv de partenerii europeni. Intr-un comunicat de presa, organizatia transmite ca isi manifesta sustinerea pentru Viorica Dancila, pe care o descrie…

- Presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, vine cu dezvaluiri din cadrul sedintei PSD care s-a solutionat cu propunerea Vioricai Dancila in functia de premier. „Au fost mai multe propuneri, mai multe discutii, au fost foarte multe intrebari si multe cerinte. Doamna Dancila a raspuns din punctul…

- Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din Romania se aplica in conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile și completarile ulterioare. Acest tarif a fost introdus in legislația naționala…

- Cu un salariu minim brut de 413 euro (1.900 de lei) pe luna, adica 252 de euro net, Romania se afla in continuare pe penultimul loc in Uniunea Europeana la acest capitol. Bulgaria este pe ultimul loc cu un salariu minim net de 226 de euro pe luna. Daca un angajat roman castiga net 252 de euro, ca…

- Timișoara Saracens – RC Batumi, in semifinalele Champions Shield la rugby. Meciul tur, in Georgia, pe 13 ianuarie. Timișoara Saracens va intalni in semifinalele Continental Shield, competiție ce asigura un loc in sezonul 2018-2019 al Challenge Cup (a doua competiție intercluburi ca valoare din Europa),…

- La inceput de an, artistul fotograf Romeo Marandici, pastrand de acum tradiția (suntem la a IV-a ediție), menține larg deschise porțile Atelierului fotografic din vila situata langa Tribunal. Invitație pentru toți pasionații de fotografie, indiferent de varsta sau profesie, ca astazi, la ora 16.30,…

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, critica in termeni duri propunerea de lege privind transplantul uman. Voiculescu spune ca PSD, in plin scandal legat de modul in care se fac transplanturile in Romania , a elaborat un proiect care este “exact pe dos” fața de reglementarile din celelalte…

- Construirea unei nave de mari dimensiuni este proces laborios si indelungat. La realizarea navei participa direct sau indirect (prin echipamentele furnizate) un „furnicar” de specialisti cuprins intre 1.000 si 3.000 de oameni, iar lucrarea se intinde pe cel putin sase luni. De cele mai multe ori, lucrurile…

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.Articolul…

- Am pregatit mai jos, o lista cu sase dintre cele mai frumoase sate din Romania. Asa ca, in cazul in care planuiesti o escapada de weekend si nu stii ce destinatie sa alegi, inspira-te. Orice ai alege, nu poti gresi! 1. Sirnea Sirnea e un sat parca iesit din romanele lui J.R.R. Tolkien. E un satuc din…

- Emigrarea din cauza saraciei este principala cauza, iar Teleormanul va fi judetul cel mai pustiit in absenta deciziilor salvatoare. Sociologii sunt ingrijorati pentru ca zonele mai putin dezvoltate se depopuleaza rapid, scrie gazetaromaneasca.com. „Oamenii nu au locuri de munca si incearca sa migreze…

- Filmele difuzate in cinematografe trebuie subtitrate sau dublate si in limba minoritatilor nationale din Romania, atunci cand sunt traduse sau dublate in limba romana, prevede un amendament propus de UDMR si adoptat miercuri in Comisia de cultura din Camera Deputatilor. Propunerea a fost inclusa in…

- Senatorul USR Radu Mihail a atras atentia ca daca majoritatea „va forta trecerea pachetului de legi ale justitiei”, Comisia Europeana ar putea sanctiona Romania asa cum a facut cu Polonia. „Noi nu dorim ca tara noastra sa intre in randul tarilor iliberale, cum ar fi Polonia sau Ungaria, tari pe care…