- Societatea Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit, fara consimtamant, datele private a 50 de milioane de utilizatori Facebook in scopuri politice, a jucat un "rol crucial" in referendumul castigat de...

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica, transmite AFP. "Avem o responsabilitate:…

- Cand ni se promite marea cu sarea in lupta impotriva coruptiei, adevaratii rechini cu gulere albe si multi cu ochi albastri ne sfideaza zilnic. Cum se face ca lupta anticoruptie din Romania este tinta unui contract comandat de cea mai influenta masinarie de PSYOPS/operatiuni psihologice din lume? De…

- Fiul fostului ministru Ioan Mureșan, Dan Mureșan, gasit mort in 2012 intr-o camera de hotel din Kenya, ar fi lucrat pentru compania care a fondat Cambridge Analytica. Asta scrie presa kenyana, care citeaza o declaratie a celui care a dezvaluit scandalul manipularii datelor a zeci de milioane de utilizatori…

- Comisarul european pentru Justitie, Vera Jourova, a cerut companiei Facebook sa clarifice daca utilizatorii europeni ai celei mai mari retele de socializare online au fost afectati de sustragerea si utilizarea ilegala a datelor, relateaza site-ul Blick.ch. "Cer companiei Facebook sa ofere…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu comenteaza in stilul sau caracteristic informația potrivit careia Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic…

- Scandalul Cambridge Analytica s-a raspandit in intreaga lume. Compania este acuzata ca a folosit datele personale a milioane de utilizatori de Facebook pentru a influența alegerile din mai multe tari. Presa britanica a dezvaluit ca directorii companiei se laudau cu succesul lor in Statele Unite, prin…

- Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei Facebook, a admis miercuri seara ca au existat unele „erori”, in prima reactie dupa aparitia informatiilor privind utilizarea ilegala a datelor in scop electoral de catre firma Cambridge Analytica, transmite Mediafax . „Vreau sa fac o…

- Romania a intrat in scandalul imens din jurul firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania președintelui SUA Donald Trump și in cea pro-Brexit. Rupert Walfe Murray, prezentat inițial ca un consultant politic britanic, a declarat ieri ca un oficial…

- Intregul scandal iscat in jurul Facebook si Cambridge Analytica a izbucnit dupa ce fostul angajat al companiei britanice de consultanta Christopher Wylie a vorbit cu o jurnalista a publicatiei „Observer“ despre metodele folosite de firma pentru care a lucrat.

- Firma Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit, a incercat sa il angajeze pe un consultant politic britanic pentru a lucra pentru Partidul Social-Democrat din Romania, relateaza Associated Press.…

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al...

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Potrivit unor dezvaluiri recente, compania Cambrigde Analytica, detinuta la acea vreme de Steve Bannon, ar fi utilizat in mod ilegal profilurile Facebook a mai multor utilizatori, in scopul de a ajuta la influentarea rezultatelor alegerilor din SUA 2016 si ale referendumului privind Brexit.Tajani…

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare. Compania se ocupa cu operatiuni psihologice prin analize de date si este cunoscuta ca avand…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

