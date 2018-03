Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Wylie spune ca firma Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” in Brexit. Compania americana Cambridge Analytica ar fi jucat un ”rol crucial” in referendumul caștigat de catre simpatizanții Brexit, potrivit lui Christopher Wylie, intr-un interviu aparut, marți, in mai mult epublicații…

- “Avem o responsabilitate: sa va protejam datele. Daca nu reușim acest lucru, nu le meritam”, a scris miliardarul american Mark Zuckerberg in mesajul publicat in șase ziare britanice, printre care Sunday Times, Mail On Sunday, Observer, și trei americane – The New York Times, Washington…

- Facebook a cumparat spatiu publicitar in sase mari publicatii britanice si trei americane pentru a transmite un mesaj prin care isi cere scuze pentru faptul ca date personale ale utilizatorilor sai au fost folosite de compania Cambridge Analytica, transmite AFP. "Avem o responsabilitate:…

- Fiul fostului Ministru Ioan Avram Mureșan, Dan Mureșan, mort in 2012, a lucrat pentru Cambridge Analytica. Fiul fostului ministru țaranist al Agriculturii, Ioan Avram Mureșan, Dan Mureșan, gasit mort intr-o camera de hotel din Kenya, era angajat al Cambridge Analytica și lucra la campania președintelui…

- In raportul in care se prezinta adevaratele legaturi ale hackerului auto-intitulat Guccifer 2.0 se mentioneaza ca acesta a avut legaturi stranse cu Kremlinul si a fost descoperit din cauza propriei erori. Mai exact, a folosit multa vreme un soft prin care isi ascundea identitatea virtuala si locul din…

- Guccifer 2.0, "hackerul singuratic" care susținea ca a furnizat WikiLeaks e-mailuri furate de la Comitetul Național Democrat din SUA, a fost de fapt un ofițer al Direcției de Informații Militare (GRU) din Rusia, scrie The Daily Beast. Aceasta hotarare judecatoreasca are implicații substanțiale…

- Guccifer 2.0 lucra pentru spionajul militar rusesc. Hackerul Guccifer 2.0, care a furat emailuri ale Partidului Democrat american și le-a furnizat Wikileaks, era ofițer al serviciului de informații al armatei rusești, potrivit publicației The Daily Beast . Guccifer 2.0. pretindea ca este roman și ca…

- Ministerul israelian al Justitiei a anuntat, joi, initierea unei investigatii in cazul platformei de socializare online Facebook, dupa dezvaluirile ca firma britanica de analize politice Cambridge Analytica a folosit ilegal date in scop electoral, relateaza site-ul cotidianului Haaretz. …

- Facebook pozeaza in victima in scandalul privind scurgerea datelor personale a peste 50 de milioane dintre utilizatorii sai in beneficiul companiei Cambridge Analytica, firma de analiza de date politice implicata in campania electorala pentru sustinerea candidaturii lui Donald Trump la presedintia SUA,…

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- Facebook, scadere DRAMATICA la bursa. Potrivit analistilor, averea lui Zuckerberg a scazut la 3,8 milioane de dolari, aceasta fiind cea mai mare scadere a detinerilor sale in ultimele doua luni. Politicienii americani si europeni il cheama pe directorul executiv Facebook, Mark Zuckerberg,…

- O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept „razboi psihologic”. …

- Departamentul american de Justitie a anuntat ca procurorul general al SUA, Jeff Sessions, a decis sa-l concedieze pe Andrew McCabe, fost director adjunct al FBI, cel din urma afirmand ca este vizat de Administratia Trump pentru ca este un martor cheie in ancheta privind ingerintele Rusiei.…

- Istoria este de partea noastra si ne va purta din victorie in victorie, a declarat sambata fostul consilier al presedintelui american Donald Trump, controversatul Steve Bannon, invitat vedeta la congresul partidului francez de extrema dreapta Frontul National (FN), transmite AFP. "Faceti parte dintr-o…

- Cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, Ion Tiriac este singurul roman prezent in clasamentul Forbes. Pe locul intai se afla fondatorul Amazon. Este cea mai bogata persoana din toate timpurile. Ion Tiriac este detinatorul a 112 miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa locul…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson va merge saptamana viitoare in Africa, pentru prima data de la sosirea la putere a lui Donald Trump, care a starnit o polemica spunand despre tarile africane, potrivit unor declaratii care i-au fost atribuite, ca sunt niste "tari de rahat", relateaza vineri…

- Procurorul special care investigheaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, Robert Mueller, a renuntat la 24 de acuzatii de frauda aduse lui Rick Gates, un martor cheie care a fost de acord sa coopereze in cadrul investigatiei. El a pledat vinovat saptamana trecuta, dupa ce…

- Discutiile care se poarta in aceste zile in legatura cu salariile medicilor pot lasa impresia ca, de la 1 martie, toti vor avea venituri la nivel european si pacientul roman va beneficia de servicii pe masura. Insa medicii de familie, prima linie in relatia cu pacientii si singura categorie…

- Avocatul roman Andrei Iancu, nominalizat in august 2017 de președintele american Donald Trump și audiat de Comisia Juridica din Senat in noiembrie anul trecut pentru funcțiile de subsecretar pentru proprietate intelectuala al Departamentului pentru Comerț al administrației de la Washington și director…

- Un roman va conduce una dintre cele mai importante institutii din Statele Unite: Oficiul pentru Brevete si Marci. Andrei Iancu a fost nominalizat anul trecut de Donald Trump pentru functia de subsecretar de stat si lider al Oficiului, iar acum a primit si confirmarea. Barbatul in varsta de…

- Fiul lui Donald Trump ar fi chefuit pe un domeniu imens din Giurgiu, ferit de ochii curiosilor, cu milionarul roman Sorin Stanescu. Omul de afaceri este unul dintre cei mai mari jucatori din industria medicamentelor si ar avea conexiuni in serviciile secrete.

- Premiul Simonei Halep pentru finala disputata la Australian Open aproape ca s-a injumatatit dpa ce castigul a fost impozitat. Finalista turneului de la Melbourne a primit un cec in valoare de 1,6 milioane de dolari, dupa infrangerea cu Caroline Wozniacki. Numai ca din acesti bani…

- Ioan Bene ar fi trebuit sa se predea miercuri autoritatilor, dupa ce a fost condamnat definitiv la 3 ani si 8 luni de inchisoare pentru mai multe fapte de coruptie. "I-am comunicat solutia clientului, acesta este in concediu. Cum va reveni, cand va reveni, nu am informatii in acest sens. E vacanta…

- Protectionismul in crestere si lipsa eforturilor de a combate schimbarile climatice reprezinta cele mai mari amenintari la adresa lumii de astazi, a declarat marti prim-ministrul indian Narendra Modiv (foto), in discursul de deschidere a Forumului Economic Mondial de la Davos. "Se pare ca…

- Fost consilier apropiat presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon a refuzat sa raspunda marti la numeroase intrebari ale parlamentarilor privind un eventual amestec rusesc in campania electorala din 2016, intr-un moment in care a fost citat sa se prezinte in fata procurorului special care…

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- Steve Bannon, fostul consilier in probleme de strategie al presedintelui american Donald Trump a fost audiat marti, timp de 10 ore, de comisia pentru serviciile secrete din Camera Reprezentantilor.

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…

- Plafonul maxim alocat garantiilor care pot fi emise pentru anul 2018 in cadrul programului "Prima casa" insumeaza doua miliarde de lei, potrivit unei Hotarari aprobata in sedinta de miercuri a Guvernului, iar marja maxima de dobanda a fost redusa de la 2,5% la 2%. "Principalele schimbari vizeaza…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca ar fi "amuzant" sa candideze la presedintia SUA impotriva lui Oprah Winfrey. Declaratia vine in contextul in care, in urma discursului sustinut de Oprah la Globurile de Aur, mai multi internauti i-au cerut prezentatoarei TV sa candideze la prezidentiale.…

- Steve Bannon, fostul consilier al președintelui american, Donald Trump, a demisionat de la publicația cu afiliații politice de drepta; Breitbart News, probabil ca urmare a comentariilor recente la adresa fiului șefului de stat.

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana vineri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" impotriva factiunilor talibane stabilite in aceasta tara teoretic aliata a Americii in lupta contra terorismului. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane,…

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Donald Trump a luat foc din pricina unei carti, plina de dezvaluiri explozive, care pun intr-o lumina extrem de proasta Administratia sa. Fostului sau consilier, Steve Bannon, i-a spus, de pilda, autorului, ca intilnirea dintre fiul lui Trump si un grup de persoane din Rusia, in timpul campaniei electorale,…

- Seful Casei Albe, Donald Trump, l-a atacat extrem de dur pe Steve Bannon, cel care l-a ajutat sa castige prezidentialele, dupa declaratiile incendiare facute de controversatul sau fost consilier.

- Președintele american Donald Trump l-a repudiat public pe Steven Bannon, fostul sau consilier strategic și șef de campanie, dupa apariția unei noi carți in care Bannon a facut comentarii controversate și foarte personale despre unii consilieri ai președintelui, inclusiv membri ai familiei, potrivit…

- Întrevederea unor membri ai fostei echipe de campanie electorala a lui Donald Trump cu oficiali rusi a fost un "act de tradare", afirma Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sprijinul pentru demonstratiile din Iran, luni, folosindu-se de proteste pentru a ataca din nou conducerea de la Teheran, inamic al Israelului, transmite DPA. "Iranieni curajosi ies pe strazi", a spus el intr-un mesaj in engleza transmis…

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an. Statele Unite au suspendat…