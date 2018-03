Cambridge Analyitica isi suspenda seful, Facebook primeste citatii privind utilizarea datelor personale

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce controversa privind utilizarea abuziva a datelor Facebook de catre Cambridge Analytics creste, se pare ca si modul de utilizarea a retelei sociale de catre alte grupuri a fost adus in centrul atentiei, inclusiv campania electorala a presedintelui Barack Obama din 2012, scrie Fox News.

- Cambridge Analytica l-a suspendat, marti, din functie pe CEO pe Alexander Nix, în plin scandal legat de exploatare a informatilor cu caracter personal a milioane de utilizatori ai retelei sociale facebook, anunta BBC.

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Autoritatile insarcinate cu protectia datelor in statele Uniunii Europene s-au sesizat marti in cazul Cambridge Analytica, o companie de analiza de date care a lucrat pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump in 2016 si este vizata de dezvaluiri privind folosirea, fara consimtamant, a datelor…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat sa…

- Autoritatea britanica responsabila cu protectia datelor personale a cerut marti autorizatie de perchezitie a birourilor firmei Cambridge Analytica (CA), acuzata ca a obtinut ilegal date personale a milioane de utilizatori ai retelei sociale Facebook, al carei fondator, Mark Zuckerberg, este chemat…

- Camera Comunelor l-a convocat marti pe Mark Zuckerberg, directorul general al platformei de socializare online Facebook, pentru a fi audiat in ancheta privind activitatile companiei de analize politice implicata in campania electorala a presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit.

- Iata raspunsurile companiei "Raspunsurile detaliate ale companiei la intrebarile lor inainte de publicare au fost in general ignorate in raportarea ulterioara a acestora. Sursa lor este un fost antreprenor pentru Cambridge Analytica - nu un fondator așa cum a fost susținut - care a plecat…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Organizațiile de la nivel mondial nu iau toate masurile necesare pentru a proteja confidențialitatea datelor, potrivit celor mai recente concluzii publicate in studiul PwC Global State of Security Survey (GSISS) pe anul 2018. Mai puțin de jumatate dintre respondenți (49%) declara ca organizația lor…

- Scurgere masiva de informații personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook din Statele Unite. Firma de analiza a datelor, Cambridge Analytics, a obținut datele fara consimțamantul utilizatorilor rețelei sociale.

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- O ancheta sub acoperire realizata de Channel 4 News dezvaluie modul in care Cambridge Analytica desfasoara campanii electorale in intreaga lume. Sefii au fost filmati vorbind despre mita, ex-spioni, ID-uri false si prostituate. Directorii executivi ai Cambridge Analytica- compania de date careia i se…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat compania Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat pagina companiei Cambridge Analytica. Cambridge Analytica este o firma specializata in analiza...

- Atitudinea lui Mark Zuckerberg, faimosul fondator al rețelei de socializare Facebook, de pe vremea cand era tanar, se intoarce astazi impotriva lui, mai ales pe fondul ultimului scandal privitor la scurgerile de informații aparute in rețeaua de socializare.

- Facebook a anuntat ca suspenda activitatea de pe reteaua de socializare a firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori ai retelei de socializare.

- Societatea de analiza a datelor Cambridge Analytica a cules informatii private de la peste 50 de milioane de utilizatori Facebook fara acordul acestora, cu scopul de a dezvolta tehnici de sustinere in campania prezidentiala din 2016 a lui Donald Trump, dezvaluie The New York Times (NYT) si The Observer,…

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata pe analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru presedintele american Donald Trump in timpul campaniei electorale din 2016, dupa ce a descoperit ca ar fi fost incalcate politicile referitoare la protectia datelor.

- Facebook a anuntat ca a suspendat firma specializata in analiza datelor Cambridge Analytica, care a lucrat pentru campania pro-Brexit si campania prezidentiala a lui Donald Trump. Masura a fost luata dupa ce s-a constatat incalcarea politicilor referitoare la protectia datelor, transmite Reuters.

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…

- Chiar daca ai impresia ca ești bine pus la punct cu setarile de securitate, in momentul in care publici ceva, nu mai ai control asupra materialului respectiv. Potențialii angajatori, parteneri de afaceri sau, in general, oamenii in fața carora ar fi dezirabil sa iți pastrezi o anumita imagine, pot…

- Catalin Tolontan susține intr-o postare pe Facebook ca DIICOT a secretizat numele procurorului care a clasat dosarul „Shanghai”, dosar care a fost subiectul unei investigații jurnalistice. In acest context, Tolontan face trimitere și la șeful DIICOT, care zilele trecute a declarat ca a cerut DNA…

- Facebook a retras un videoclip postat de un consilier al premierului ungar Viktor Orban, Janos Lazar, in care acesta declara ca imigrantii sunt responsabili de o crestere a nivelului insecuritatii si de expulzarea unor „crestini albi“ la Viena, scrie Reuters.

- Facebook ar putea urmari tot ceea ce faci in mediul online, chiar daca nu ai intrat niciodata pe site-ul de socializare. Cea mai mare retea sociala din lume intocmeste fisiere secrete despre activitatile a miliarde de utilizatori. Compania...

- Daniel Zamfir, senator PNL, se intreaba de ce nu reacționeaza bancile la intenția BNR de a reduce plafonul de indatorare la 50%. ”Haideți sa vedem cine omoara creditarea: Reducerea plafonului de indatorare, de la 70% la 50%, IMPUS de BNR, nu cumva va limita creditarea? Nicio reacție a bancilor?…

- Steaua va avea numele trecut pe trofeul Champions League. Anunțul a fost facut de șeful UEFA. La Congresul Ordinar al UEFA, de la Bratislava, ”cluburi precum Steaua București și Steaua Roșie Belgrad vor fi urmatoarele formații care iși vor trece numele pe trofeul Champions League”, a declarat slovenul…

- Exista un nivel scazut de incredere in randul utilizatorilor in ceea ce priveste siguranta datelor cu caracter personal: 69% dintre consumatori sunt preocupati de siguranta si confidentialitatea propriilor date procesate prin intermediul dispozitivelor conectate prin IoT; 61% dintre utilizatorii Facebook…

- Ucraina ii comemoreaza azi pe cei ucisi in timpul Euromaidanului Monumentul Crucii din Kiev, Ucraina. Foto: facebook.com/petroporoshenko/photos. Ucraina marcheaza marti, 20 februarie, patru ani de la tragicele evenimente din 20 februarie 2014, când aproape 100 de protestatari…

- Intervenția publica a președintelui Klaus Iohannis a declanșat un val de atacuri de la Bruxelles. Printr-un mesaj postat pe Facebook, europarlamentarul Norica Nicola il critica dur pe șeful statului, dupa declarația avuta in cadrul conferinței de presa de la Cotroceni.

- Campul de compunere a posturilor are parte de primul update major dupa mai bine de un an de cand Facebook a lansat fundalurile colorate. Se numeste „Liste" si face exact asta: permite utilizatorilor sa creeze liste pe diverse subiecte. Cu noua facilitate, utilizatorii pot crea in cadrul postarilor…

- Adrian Bodo, șeful Direcției Fiscale a Primariei Timișoara, vine, in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, in calitate de invitat al jurnalistului Dragoș Boța. Cei doi vor discuta, in studioul HDV, despre taxele și impozitele din Timișoara. Emisiunea poate fi urmarita in direct, de la ora 20.00,…

- Facebook anunta o noua schimbare a algoritmului care stabileste ordinea posturilor pe wall-ul utilizatorilor sai, de aceasta data cu accent pe localizare. Este deja a treia modificare de algoritm anuntata de Facebook in prima luna a anului. Seful companiei, Mark Zuckerberg, a anuntat ca stirile care…

- Facebook a lansat o campanie de comunicare pentru consilierea numerosilor sai utilizatori europeni in ceea ce priveste gestionarea datelor personale, cu cateva luni inainte de intrarea in vigoare a noii legi despre protectia online a vietii private, transmite Mediafax . Oficiali ai retelei de socializare,…

- Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur pe Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a ținut sa-i aduca un omagiu istoricului Neagu Djuvara. Intr-un text de condoleanțe publicat pe Facebook, Dragnea l-a confundat pe Neagu Djuvara cu Mircea Djuvara, filosoful roman care a murit in anul 1945. Ulterior, mesajul…

- Presedintele Romanie Klaus Iohannis a criticat, in mesajul de Ziua Unirii Principatelor, politicienii de la putere, elogiind romanii care au iesit in ultima perioada in strada, despre care a spus ca arata „o fata frumoasa a Romaniei". Seful statului roman a facut apel la unitate va pentru „un stat cat…

- Dell EMC continua sa ofere beneficii semnificative partenerilor si clientilor care doresc sa profite de portofoliul sau tehnologic de top din zona enterprise si comerciala, precum si de oferta cuprinzatoare de servicii. În cazul clientilor, oferta extinsa Future-Proof Storage Loyalty…

- In 2013, Victor Spirescu era prezentat drept prototipul invadatorului est-european. Dupa doi ani, in 2016, el a aparut intr-un reportaj al televiziunii "Channel 4" drept model de integrare sociala. Cunoscut dreptA "invadator Marii Britanii", el i-a criticat la acea vreme pe englezii care nu munceau…

- In timpul avalansei de anunturi de la CES 2018, Facebook a decis sa prezinte noi detalii despre noul sau headset de realitate virtuala, Oculus Go. Acesta a fost anuntat in toamna anului trecut insa nu cunosteam prea multe detalii despre el in afara de faptul ca va fi de sine statator, putand functiona…

- „Securitatea si integritatea sistemelor tehnologice de la Casa Alba reprezinta o prioritate maxima pentru administratia Trump si, prin urmare, incepand de saptamana viitoare, utilizarea tuturor dispozitivelor personale, atat de catre oaspeti cat si de personal, nu va mai fi permisa in Aripa de Vest'',…

- Într-un interviu acordat lui Jack Dorsey, Twitter CEO, Edward Snowden a vorbit despre marea problema pe care o rerezinta controlul datelor personale al utilizatorilor diferitelor platforme. Snowden a precizat ca datele pe care multe companii le colecteaza despre utilizatorii…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis duminica un mesaj video de Craciun, pe pagina sa de Facebook. Șeful statului subliniaza importanța compasiunii și solidaritații cu cei care au nevoie de sprijinul nostru.

- Comisia speciala pentru dezbaterea Legilor Justitiei s-a intalnit vineri dimineata pentru a discuta despre modificarile la Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Membrii comisiei, insa, au stabilit sa mai vada abia luna viitoare, intrand astfel in vacanta, transmite Digi24. De…

- Presedintele Klaus Iohannis se afla joi la pranz in Piata Universitatii, unde participa la ceremoniile de comemorare a victimelor Revolutiei. Seful statului a fost intampinat cu aplauze in Piata Universitatii. Presedintele Klaus Iohannis a postat, joi dimineata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in…

- Președintele Klaus Iohannis a lansat un atac dur la adresa actualei guvernari, precizând ca românii au ajuns sa strige fin nou în strada, ca în 1989, ”Jos comunismul!”.Șeful statului i-a vizat pe politicienii care "nu vor sa se desprinda de metehnele…

- Seful comisiei juridice din Senat vine cu o solicitare de ultim moment pentru judecatori. Senatorul Serban Nicolae le transmite acestora, printr-o postare pe Facebook, sa explice public care este pozitia lor in privinta separari carierelor intre judecatori si procurori. "As vrea sa știu daca celor…

- Dupa ce proiectul Rosia Montana a cazut, o alta exploatare, situata nu departe de Rosia Montana, intra in functiune. Rezervele de cupru și aur de la Rovina (Hunedoara) sunt estimate la peste 5 miliarde de dolari. Concesionarul este o firma obscura, cu actionariat obscur, inregistrata intr-un paradis…