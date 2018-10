Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește gradul de pregatire a economiei romanești pentru intrarea in zona euro (ZE), Romania a facut multe progrese din perspectiva convergentei, potrivit unei cercetari prezentate marți, informeaza Executivul, intr-un comunicat de presa.„In cazul unei tinte stabilite de 70% din…

- Doamna Prof.univ.dr. Aura Socol a prezentat Raportul de fundamentare, document structurat pe doua paliere și alcatuit din șapte capitole. In raport se analizeaza in detaliu modul in care funcționeaza zona euro, cum poate influența acest lucru intrarea Romaniei in zona euro și gradul de pregatire…

- Inca o dovada in plus ca modelul de crestere economica din Romania nu aduce bunastare populatiei. Desi a avut unul din cele mai inalte ritmuri de crestere economica din Uniunea Eurpeana in ultimii ani, Romania nu reuseste sa transfere aceasta crestere...

- Guvernul PSD-ALDE a declarat 2018 anul investitiilor, sustinand ca acestea vor reprezenta principalul motor de crestere economica. Bugetul pe 2018 s-a construit pe o crestere economica de 5,5%, din care investitiile reprezinta 1,7%. Din datele furnizate de INS rezulta ca investitiile au avut o contributie…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, dupa o rata anuala a inflatiei de 4,3% inregistrata in iulie, arata datele publicate luni de Oficiul European de…

- Fondul Monetar International ia in considerare modificarea prognozei de crestere economica pentru Romania din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%, a declarat, joi, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI i...

- Romania a avut cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana in trimestrul doi al acestui an fata de primele trei luni. Majorarea este de 1,4 la suta. Datele au fost prezentate intr-un raport efectuat de Eurostat, Biroul de Statistica al Uniunii Europene.

- Senatorul PSD Liviu Pop a catalogat, marți, ca fiind "ridicol" și "absurd" faptul ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu cere inlocuirea Cabinetului Dancila in ziua in care Eurostat a anunțat ca Romania are cea mai mare creștere economica semestriala din Europa."E ridicol cum doamna…