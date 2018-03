Stiri pe aceeasi tema

- Beyonce și Jay-Z sunt cel mai ocupat cuplu din lumea muzicii. Mereu in graba, din studio pe platoul de filmare, sau la evenimente mondene, cei doi nu stau in loc. Mai nou, cuplul a fost zarit de fani din intreaga Jamaica filmand in diferite locații, iar aceștia au tot postat pe Twitter mesaje cum ca...…

- David Guetta este unul dintre cei mai puternici artiști ai lumii. Piesele sale pur și simplu capteaza și ajung super rapid pe primul loc in topuri. Cu toate acestea, niciun cantec nu se compara cu “Titanium”, colaborare pentru care artistul a lucrat impreuna cu Sia, piesa fiind super apreciata și preluata…

- Artista a devenit cunoscuta in 2016 datorita hit-ului “Rockabye”, creat in colaborare cu Clean Bandit și momentan innebunește internetul cu noua piesa creata in colaborare cu Marshmello, “Friends”. Atunci cand se intalnesc in aceeași camera, Marshmello și Anne-Marie vin cu cele mai bune și originale…

- Tu știai ca pe Calvin Harris nu-l cheama, de fapt, Calvin Harris? Sau știai numele adevarat al lui Bruno Mars? Nu știai! Nici noi, așa ca am facut un mic research și mai jos iți prezentam o lista cu numele adevarate ale vedetelor. Zayn Malik Nume complet: Zain Javadd Malik Camila Cabello Nume complet:…

- Au trecut deja trei ani de cand Years & Years au lansat albumul de debut “Communion” și ne-au incantat cu piesele “King” și “Desire”, iar baieții sunt din nou pe val, acum dupa ce au lansat piesa “Sanctify”. Years & Years vor participa la multe festivaluri in aceasta vara și e momentul perfect pentru…

- In timp ce lui Nick Jonas i s-a spus ca “arata ca un dihor”, lui Usher i-au spus ca ” pare ca se va opri in timpul netflix & chill fiindca i s-a facut puțin frig”, se pare ca ultimele victime sunt Ludacris și P!nk. Un utilizator Twitter a facut o postare in care declara ca... View Article

- In ultimele apariții live Steve Aoki a menționat de cateva ori cea mai noua colaborare a sa cu Hardwell. La apariția in Philadelphia pe 11 februarie, cele mai noi detalii legate de urmatoarea piesa au fost clarificate. Steve Aoki a pus piesa live, in fața publicului, exclamand “Asta e cea mai noua piesa…

- Swedish House Mafia au aprins scanteia dupa ce trio-ul a postat pe Facebook o fotografie de cover și una de profil cu toți membrii formației. Steve Angello, unul dintre cei trei membri ai trupei le-a raspuns fanilor de pe Twitter dupa ce aceștia s-au entuziasmat mult prea tare dupa zvonul unei potențiale…

- Atat Jay-Z cat și Beyonce iubesc sa-și țina fanii in suspans pe rețelele de socializare. Dupa ani de speculații cum ca cei doi ar pregati un turneu impreuna, șansele fac ca visul milioanelor de fani sa se indeplineasca. Beyonce a adaugat un eveniment pe Facebook cu titlul “Beyonce & Jay-Z- On the tour…

- Demi Lovato este o susținatoare a oamenilor relaxați și fara probleme, așadar și-aluat apararea in fața unui celebru hater al vedetelor. Fara a-și identifica targetul, Demi a scris intr-o postare pe Twitter ca momentul in care a cantat piesa “Sorry not sorry” in fața unuia dintre cei mai notorii hateri…

- Dua Lipa a aflat pe pielea ei ce se intampla cand o tradezi pe Taylor Swift. Fanii celebrei cantarețe au inceput sa o amenințe pe Dua Lipa dupa ce cantareața a ales sa vorbeasca despre Kanye West, in loc de Taylor intr-un interviu care, atenție, a avut loc in 2016. Se pare ca interviul a... View Article

- Tot mai multe vedetese impotrivesc deciziei președitelui Americii de a oferi arme profesorilor pentru a apara elevii. Cantareața Cardi B a postat pe Twitter, cat și pe Instagram un mesaj in care vorbește despre cum profesorii primesc salarii mici, dar vor avea arme. “America trebuie sa fie foarte distractiva…

- Lorde se pregatește pentru turneul de promovare a albumului “Melodrama” și ne-a pregatit cateva fotografii in care ne arata cum se distreaza ea la repetiții, impreuna cu toata echipa. Artista a publicat pe Twitter imagini de la repetiții și a declarat ca e timpul pentru “pupici și imbrațișari”. taking…

- Cu siguranța Dua Lipa nu mai ține cont de reguli. La afterparty Brit Awards cantareața a fost suprinsa aproape lipita de Calvin Harris pe care se pare ca l-a cam urmarit toata seara. O sursa din interior a declarat ca artista in varsta de 22 de ani nu l-a cucerit doar pe Calvin Harris, ci... View Article

- In timp ce Demi se pregatește pentru turneul “Tell me you love me”, cantareața iși impartașește crush-urile pe Twitter. Demi a descris intr-o postare pe Twitter un vis in care apare Drake și va anunțam de acum ca e awwwww. “Am avut un vis aseara ca mi s-a dezlegat șiretul la unul dintre pantofi așa...…

- Dua Lipa a ținut un discurs extrem de emoționant la decernarea premiilor Brit 2018. Marea caștigatoare a nopții a declarat ca premiile caștigate sunt dedicate femeilor din intreaga lume. “Vreau sa mulțumesc fiecarei femei care a fost pe scena inaintea mea și le-a oferit fetițelor ca mine un model pentru…

- Dua Lipa și-a gasit un grup de super cantarețe cu care sa imparta versurile piesei “Idgaf”, piesa in care artista vorbește despre fostul prieten. Cantarețele back-up sunt MØ, Charli XCX și Zara Larsson și Alma, toate pop staruri și prietene ale artistei. Vedetele au interpretat piesa in studio-ul BBC…

- Solistul trupei Muse și dj-ul Zedd au inceput o colaborare la finalul anului trecut și cei doi sunt in continuare in studio lucrand la cea mai noua piesa. “Este un proiect super emoționant pentru amndoi pentru ca Matthew nu a mai compus o piesa impreuna cu cineva și nu cred ca a mai facut asta... View…

- Zilele acestea Dua Lipa a spart unul dintre cele mai mari recorduri din istoria YouTube, dupa ce piesa “New rules” a atins pragul de 1,000,000,000 de vizualiari. Cantareața a impartașit acest moment unic din viața sa și pe Instagram, postand o fotografie din copilarie. I picked up the phone and found…

- Sagețile iubirii au plutit ieri la cele trei date-uri pe care le-am pus la cale cu Radio Tinder, dar și printre vedetele de peste ocean. Unele dintre ele și-au declarat public iubirea, așa ca sa știe toata lumea ce simt. Kim Kardashian a postat o fotografie și un mesaj pe Twitter pentru Kanye West.…

- Daca pentru tine Valentine’s Day nu a fost o sarbatoare atat de fericita, Dua Lipa ți-a pregatit ceva care te va face sa zici “awww!”. Artista a postat pe contul ei de Instagram un videoclip in care spune “I love you” in mai multe limbi: albaneza, germana, rusa, croata, italiana, portugheza, suedeza…

- Conform unei surse piesa la care David Guetta și Martin Garrix colaboreaza de mai bine de un an va fi lansata luna viitoare. Piesa se numește “I do” și a fost deja premiata la festivalul TimeOut72 in Goa, India. Martijn’s collaboration with Brooks & David Guetta called ‘Like I Do’ is scheduled for this…

- Chiar inainte de a fi lansat in cinematografe, filmul “Black Panther” de la Marvel a spart un record, devenind filmul despre care s-a vorbit cel mai mult pe Twitter din intreaga lume. Subiectul “Black panther” a strans nu mai puțin de 5 milioane tweet-uri și este pe primul loc anul acesta, fiind urmat…

- Shawn Mendes e probabil in vacanța dupa turneul global terminat in decembrie, sau cel puțin asta ne da de gandit din fotografia postata ieri pe contul de Twitter. Printr-o fotografie mega hot in care i se vad atat de bine patrațelele, Shawn Mendes ne face sa oftam atat din cauza abdomenului, cat și…

- KSHMR, dj-ul cea zguduit vara trecuta plaja de la Neversea, revine sub un nou alias cu care ne tot ține in suspans pe Twitter. Zilele trecute KSHMR a publicat zilele trecute un preview cu privire la noul ritm ce-l va face consacrat sub un nou nume. Deși produatorul a trecut prin mai multe povești și...…

- Dupa o perioada extrem de incarcata in care Calvin Harris susține ca nu se mai simte atat de conectat cu oamenii ce-i asculta muzica la festivaluri și ca prefera sa puna muzica in Las Vegas, acolo unde iși cunoaște deja publicul. “Practic mi-am luat un an liber de la muzica dance atunci cand am lansat Funk...…

- Calvin Harris, numit de unii The King of Electronic Dance Music (poate si pentru faptul ca a semnat pentru cea mai scumpa rezidenta din lume) a anuntat lansarea celui mai nou single, “Nuh ready, Nuh ready“, un slang pentru “Not Ready” piesa la care a lucrat cu PartyNextDoor. Dupa ce a cochetat cu sound-ul…

- Chris Brown și-a postat Twitter visul de a colabora cu Rihanna, Beyonce și Bruno Mars pentru un turneu global. Asta deși in 2009, chiar cu o seara inainte de Grammy, Chris Brown pleda vinovat pentru atacul asupra Rihannei, care era prietena sa la acea vreme. “Daca decideți sa-l faceți fara mine… atunci…

- Bruno Mars vrea sa le calce pe urme lui Beyonce, Coldplay, The Black Eyed Peas și Katy Perry cu un super show pe care artistul il planuiește pentru anul viitor. Bruno Mars și-a manifestat emoțiile pentru aceasta ediție a Super Bowl pe Twitter, acolo unde a facut și planul pentru urmatoarea ediție. In…

- Justin Timberlake a cam fost luat la mișto pe Twitter dupa concertul susținut la Super Bowl, din cauza ținutei. Deși costumația parea a fi de camuflaj, camașa cu un peisaj rural și un cerb printat pe ea a fost piesa de rezistența care il va face pe Justin Timberlake sa nu mai intre pe Twitter... View…

- O “durere severa” o forțeaza pe Lady Gaga sa anuleze ultimele concerte din turneul Joanne ce era atat de aproape de noi. Cantareața a anunțat pe Twitter duminica dimineața ca iși cere scuze de la fanii sai. “Sunt devastata și nu știu cum sa descriu asta.”, a declarat Lady Gaga. “Promit ca voi reveni…

- Disclosure nu au mai fost vazuți pe Twitter și Instagram de 3 saptamani dar știm clar ca ne pregatesc un album proaspat și probabil sunt ocupați in studio. Pe 10 ianuarie Disclosure au facut ultima declarație oficiala cu privire la noul album care este in proces de creație in studio, iar noi fierbem…

- Underworld a lansat, la finalul anului 2009, prima colaborare din istoria duo-ului, care a avut o contributie coplesitoare la ceea ce inseamna muzica electronica de azi. Track-ul se numeste “Downpipe” si a fost produs de Mark Knight si Dean Ramirez. Boss-ul Toolroom nu este la prima colaborare cu Dean…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- Jessie J și-a șocat fanii dupa ce a intrat intr-un concurs de talente și l-a caștigat. Artista a postat un clip cu momentul in care caștiga pe pagina sa de Twitter. Starul cu numele real Jessica Ellen Cornish a fost intr-o stransa competiție cu cantareații taiwanezi Sam Lee și Angela Chang și rocker-ul…

- Dua Lipa lucreaza la un nou album ce va schimba regulile muzicii pop. La nici un an de la lansarea albumului de debut, artista britanica este pe val și vrea sa schimbe lumea prin muzica sa. “Ma simt atat de emoționata incat uneori fac glume despre asta”, a precizat Dua Lipa. In noul album la... View…

- Filmul “Pantera neagra” va fi lansat in acest an, iar Kendrick Lamar și-a adus deja contribuția cu privire la coloana sonora a peliculei. Cu toate acestea, in playlist-ul celebrului film produs de Marvel in acest an ar mai putea aparea un nume mare. Unele dintre piese vor fi colaborari intre Kendrick…

- Paul Klein, solistul trupei LANY, parea ca știe inca de la inceputul relației cu Dua Lipa ca lucrurile nu vor merge intre ei. Se simte din versurile piesei ”Super Far”, lansata de trupa la puțin timp dupa ce Paul Klein și Dua Lipa și-au oficializat relația. Și daca tot a fost vorba de dragoste, asta…

- Dupa toate reacțiile de ambele parți in urma mișcarii pe care hashtag-ul #metoo a provocat-o, producatorul de cosmetice Hard Candy renunța la ideea ce se voia a fi inregistrata. Reacții ale fanilor de cosmetice pe Twitter i-au facut pe managerii companiei sa regandeasca ideea, asta dupa ce la lansarea…

- Katty Perry a declarat intr-un interviu ca se considera o victima a rețelelor de socializare datorita presiunii pe care o simte la orice mișcare in online. Cantareața de 33 de ani și cea mai urmarita persoana pe Twitter susține ca rețele de socializare precum Instagram și Twitter reprezinta “declinul…

- Internetul a luat-o razna de cand Kim Kardashian și Kanye West au anunțat ca familia lor s-a marit. La inceputul saptamanii, o mama surogat a nascut ”o fetița frumoasa și sanatoasa”, dupa cum a comentat Kim la postarea de pe Twitter. She’s here. https://t.co/oVg6se6VeQ — Kim Kardashian West (@KimKardashian)…

- In doar cateva zile de la lansare videoclipului “IDGAF” Dua Lipa poate spune ca a mai dat lovitura o data. Asta, cel puțin in Romania. Videoclipul e #1 in TRENDING pe YouTube-ul romanesc. La nivel mondial, clipul “IDGAF” are deja 18 milioane de vizualizari. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al…

- Sambata, 13 ianuarie au fost anunțați in premiera nominalizații la Brit Award 2018. Printre aceștia se afla Dua Lipa, nominalizata pentru albumul anului, single-ul anului, cel mai bun artist nou descoperit, cel mai bun artist feminin solo și clipul video al anului. Cantareața in varsta de doar 22 ani…

- Se pare ca Dua Lipa nu și-a luat deloc vacanța și incepe anul cum nu se poate mai bine. Artista britanica tocmai a lansat single-ul “IDGAF“, totul la pachet cu un super videoclip. Dua Lipa a anunțat ca lucreaza deja la al doilea album al sau și ca pregatește o mulțimde de surprize pentru fani.... View…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- Lana del Rey se anunța un an plin. Artista va pleca in curand intr-un mare turneu european, așa cum le-a promis fanilor. Pe contul ei de Twitter, Lana del Rey anunța in octombrie ca dupa terminarea turneului american de promovare al noului album Lust for Life, concertele vor continua in Australia și…