- Ștefan Stan a avut concert la Londra, in urma cu doua saptamani, apoi a dat fuga la Cluj, pentru a rezolva niște treburi, dar a onorat și invitația unui post de televiziune din Ardeal. Indragitul cantareț a povestit ce proiecte are, dar a vorbit și despre viața lui personal. A avut ghinion apoi cu vremea.…

- Fosta secretara PSD, Anisa Stoica, inculpata in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman, afirma ca in perioada in care a lucrat la PSD ar fi fost jignita si umilita: „Am lucrat ca un sclav pe plantatie.” Ea a explicat cum a motivat Liviu Dragnea alegerea ei: „Pe Anisa o angajez de frumoasa.”…

- Am mai auzit zvonuri cum ca Calvin Harris și Dua Lipa și se pare ca acum Calvin a confirmat toate barfele de pe rețelele de socializare. Artistul a postat o bucațica de piesa pe contul sau de Twitter, dar se pare ca proiectul e inca secret. Dua Lipa nu a vorbit insa in public despre... View Article

- La data de 21 martie a.c., politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, in urma activitatilor specifice desfasurate, au dispus retinerea unui barbat in varsta de 43 de ani, din Ramnicu Sarat. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca ieri,…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Gianluigi Buffon a acceptat convocarea venita pentru partidele amicale pe care Italia le va disputa impotriva Angliei și Argentinei. Legendarul portar italian și-a motivat decizia de a fi prezent la Coverciano alaturi de naționala intr-un interviu acordat celor de la Gazzetta dello Sport. "Intotdeauna…

- Mirela Vaida iși aniverseaza ziua de naștere in platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”, difuzata astazi, de la ora 14.00, la Antena 1, printr-o ediție speciala, cu povești de viața fericite.

- Taylor Swift ne arata ca poate avea și un suflet fragil și delicat. Dupa ce și-a atras renumele de ”bad girl” a muzicii pop cu o serie de piese de pe albumul “Reputation”, cantareața lanseaza acum single-ul ”Delicate”. Mulți internauți susțin ca aceasta piesa este despre inceputul relației cu iubitul…

- Tu știai ca pe Calvin Harris nu-l cheama, de fapt, Calvin Harris? Sau știai numele adevarat al lui Bruno Mars? Nu știai! Nici noi, așa ca am facut un mic research și mai jos iți prezentam o lista cu numele adevarate ale vedetelor. Zayn Malik Nume complet: Zain Javadd Malik Camila Cabello Nume complet:…

- Trei din cei patru romani care s-au inscris anul acesta la cel mai greu maraton de pe planeta -6633 Arctic Ultra-au abandonat cursa inca din prima zi de competiție, insa bistrițeanul Tibi Ușeriu a reușit sa preia conducerea și a trecut de 100 de mile.

- Un barbat care a plecat din Romania in urma cu 25 de ani s-a intors prima data in țara dupa tot acest timp, iar spre marea lui surpriza a aflat, la vama, ca a fost declarat mort de catre fosta sa soție, scrie Gazeta Romaneasca. Constantin Reliu, 63 de ani, din comuna Bacani, județul Vaslui, a locuit…

- Intr-un interviu pentru BBC Radio 1 Diplo a dezvaluit cat de impresionat este de modul in care Calvin Harris a dezvoltat scena muzicii electronice mai mult decat orice alt dj. “Eu și Calvin Harris am deturnat termenul de muzica electronica atunci cand a fost bine pentru noi”, a transmis Diplo. “Putem…

- Cantaretul Ed Sheeran este artistul care ocupa primul loc in topul muzicienilor cu cele mai mari vanzari de discuri pe plan global in 2017. Artistul britanic i-a devansat in acest clasament pe rapperul canadian Drake si cantareata americana Taylor Swift, scrie agerpres.ro.

- Dua Lipa a aflat pe pielea ei ce se intampla cand o tradezi pe Taylor Swift. Fanii celebrei cantarețe au inceput sa o amenințe pe Dua Lipa dupa ce cantareața a ales sa vorbeasca despre Kanye West, in loc de Taylor intr-un interviu care, atenție, a avut loc in 2016. Se pare ca interviul a... View Article

- Cu siguranța Dua Lipa nu mai ține cont de reguli. La afterparty Brit Awards cantareața a fost suprinsa aproape lipita de Calvin Harris pe care se pare ca l-a cam urmarit toata seara. O sursa din interior a declarat ca artista in varsta de 22 de ani nu l-a cucerit doar pe Calvin Harris, ci... View Article

- "Femeia cu bereta" a lui Picasso a revenit la Londra, dupa ce a fost expusa timp de aproape o luna la case de licitatii din Hong Kong, Taipei si New York. Pictura poate fi admirata la casa Sotheby's inaintea licitatiei programate saptamana viitoare.

- In urma cu cateva zile, cantaretul de manele ar fi renuntat la relatia pe care a avut-o alaturi de Cristina. Evident, Nicolae Guta si-a schimbat imediat starea relationala pe retelele de socializare.

- Frumoasa moldoveaca nu a uitat de unde a plecat, deși locuiește de foarte mulți ani in SUA. Nu a uitat niciodata unde e „acasa” și nici nu a uitat cum se face munca pamantului. A fost un copil sarac, dar ocrotit și invațat de parinți cum sa se descurce in viața, iar acum a acceptat provocarea de a prezenta…

- Dupa o perioada extrem de incarcata in care Calvin Harris susține ca nu se mai simte atat de conectat cu oamenii ce-i asculta muzica la festivaluri și ca prefera sa puna muzica in Las Vegas, acolo unde iși cunoaște deja publicul. “Practic mi-am luat un an liber de la muzica dance atunci cand am lansat Funk...…

- Bogdan Mardale, din echipa „Razboinicii” de la „Exatlon”, a fost macinat de dorul de casa și a decis sa iși incheie parcursul din Republica Dominicana. Intors in țara, la aeroport la așteptat o surpriza de proporții, dupa ce și fosta lui logodnica și-a facut apariția la Otopeni. Au sarit scantei.

- Calvin Harris, numit de unii The King of Electronic Dance Music (poate si pentru faptul ca a semnat pentru cea mai scumpa rezidenta din lume) a anuntat lansarea celui mai nou single, “Nuh ready, Nuh ready“, un slang pentru “Not Ready” piesa la care a lucrat cu PartyNextDoor. Dupa ce a cochetat cu sound-ul…

- Ed Sheeran și Taylor Swift au filmat de zor pentru clipul piesei “End game” la care au colaborat impreuna, iar oboseala le-a lasat loc de glume și distracție in culise. In timpul unei pauze, Ed și Taylor glumesc și ne arata cat de buni prieteni sunt. In cel mai nou clip facut public de Taylor... View…

- Au plecat de acasa și nu s-au mai intors. Doi adolescenți din satul Cepeleuți, raionul Edineț, au disparut acum trei zile. Potrivit tatalui unuia dintre minori, copiii nu au mai fost vazuți de luni, ora 17:30, cind fiul sau a mers cu un prieten in vizita la unul dintre localnici. Dupa un timp, prietenii…

- Fosta mare jucatoare Martina Navratilova a vorbit despre revenirea in circuit a Serenei Williams și e ferm convinsa ca americanca va domina din nou, cu aceeași autoritate, circuitul feminin. "Serena va fi aceeași ca intotdeauna: va fi competitiva, puternica și va lupta pentru fiecare meci. Nu a lasat…

- Miki, fosta solista a trupei K-Pital, a renuntat la imaginea nonconformista, insa desi are 44 de ani se mentine intr-o forma de invidiat. Artista a fost dusa de sot intr-o vacanta exotica, insa s-a intors bolnava.

- Un clujean acuza poliția ca nu i-a sarit în ajutor, dupa ce a fost agresat de trei romi în Parcul Central. ”Duminica (28.01.2018) la ora 00:30 în momentul în care ma îndreptam din Centru spre cartierul Plopilor, prin Parcul…

- Veste mare in lumea mondena din Romania! Dupa o perioada in care a preferat statutul de lup singuratic, dornic sa faca „victime” noi, Lucian Becali si-a bagat mintile-n cap. Nepotul favorit al lui Gigi Becali s-a impacat cu fosta iubita!

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Mii de ieseni sunt asteptati astazi in Piata Unirii la manifestarile dedicate implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. La fel ca anul trecut, si desi in 2018 suntem in Anul Centenarului Marii Uniri, la Iasi nu vor ajunge personalitati politice de la nivel central. Presedintele Klaus…

- Fie ca le face o vizita acasa, le trimite bilete la concerte sau le face cadouri de nunta, cert este ca Taylor Swift adora sa-și surprinda fanii. Alexas Gonzales și Brittany Lewis sunt printre cei mai mari fani ai celebrei cantarețe și au fost surprinși de spectaculosul cadou primit din partea acesteia.…

- Se pare ca relația perfecta dintre Dua Lipa și solistul trupei LANY, Paul Klein, nu a durat prea mult. Cei doi s-au desparțit dupa doar 5 luni, iar zvonurile spun ca artista deja s-a intors la fostul iubit. Cei doi s-au cunoscut la inceputul anului 2017, dar și-au oficializat relația abia in vara. Pozele…

- Fosta prezentatoare de televiziune Crina Abrudan se afla la Dubai, acolo unde a fost cuprinsa de febra reducerilor și a dat iama-n magazine de lux. Crina Abrudan, care este casatorita cu fotbalistul Gabi Popescu , se afla in Dubai zilele acestea. Fosta știrista a fost luata de val din cauza reducerilor…

- Louis Tomlinson de la One Direction i-a aratat unui mare fan ce este afecțiunea atunci cand i-a donat 10.000 de dolari pentru o operație pe creier. Micuța fana pe nume Rylee, in varsta de doar 9 ani, sufera de o malformație rara pe creier ce ii poate cauza paralizie cerebrala. Pe pagina sa de YouCaring,...…

- Relațiile care se termina din diferite motive nu trebuie privite ca experiențe negative, ci lecții importante de viața. De fiecare data trebuie sa ne ridicam mai puternice de pe urma acestor experiențe și sa nu mai repetam greșelile din trecut, scrie realitatea.net.

- Pretinsul harțuitor al cantareței Taylor Swift se confrunta cu noi acuzații, imediat dupa ce procurorii au declarat ca au descoperit o serie de email-uri infioratoare pe care le-a trimis. In urma acestora s-a descoperit ca barbatul amenința sa ii ucida intreaga familie. Intre 2015 și 2016 acesta a trimis…

- Handbal Club Zalau a castigat cu scorul de 23 – 18 meciul sustinut miercuri dupa-amiaza, pe terenul formatiei Danubius Galati, partida contand din cadrul penultimei etape a turului Ligii Nationale. La pauza, echipa lui Tadici a condus cu 16 – 8. Vom reveni cu detalii.

- Formand un cuplu și in viața reala, rapperul G-Eazy și cantareața americana Halsey au colaborat la o piesa care are deja succes in intreaga lume. Lansata pe 1 decembrie 2017, HIM & I se apropie de 100 de milioane de vizualizari pe YouTube și ne canta povestea de dragoste dintre el și ea. It`s... View…

- Sambata, 13 ianuarie au fost anunțați in premiera nominalizații la Brit Award 2018. Printre aceștia se afla Dua Lipa, nominalizata pentru albumul anului, single-ul anului, cel mai bun artist nou descoperit, cel mai bun artist feminin solo și clipul video al anului. Cantareața in varsta de doar 22 ani…

- In caz ca nu ai gustat inca suficient din noua Taylor Swift, artista tocmai a lansat videoclipul pentru piesa ”End Game” pe care o canta impreuna cu Ed Sheeran și rapper-ul Future. Single-ul este extras de pe albumul ”Reputation”, declarat cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017. O trupa…

- Albumul “Reputation“, lansat de artista Taylor Swift in luna noiembrie a anului ce tocmai s-a incheiat, este cel mai bine vandut material pop al unui artist in 2017, raportat și la perioada de timp in care a fost disponibil. Pe langa copiile fizice, albumul “Reputation” a adunat și sute de mii de ascultari…

- Gueye Mansour, fostul atacant al lui Poli Timișoara, e la un pas sa revina in fotbalul romanesc. Acesta se afla in Romania, unde se antreneaza alaturi de ASU Poli, echipa suporterilor timișoreni ce evolueaza in liga secunda. In varsta de 32 de ani, Mansour a jucat de-a lungul carierei pentru Servette…

- Dupa ce compania H&M a gafat monumental, promovand un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”), articolul de imbracaminte fiind purtat de un copil de culoare, și a creat un scandal de proporții, se zvonește ca rapperul P.Diddy (Puff Daddy, Sean Combs, nici…

- Clubul din Buenos Aires a anunțat pe Twitter: "Bienvenido, Carlitos. Tevez s-a intors acasa". A 3-a oara cand joaca pentru Boca Juniors. Aici a crescut Carlos Tevez, la centrul de juniori galben-albastru. Aici a debutat in fotbal, pe efervescenta Bombonera, la doar 17 ani, in 2001. Aici s-a intors,…

- Dupa trecutul cu Adrian Mutu, se pare ca frumoasa Alexandra și-a gasit, in sfarșit, fericirea, alaturi de un actor celebru. De curand, iubitul i-a facut o declarație de dragoste de ziua ei de naștere.

- Prea multe mesaje cu LMA pe WhatsApp au facut sa pice din nou aplicația. Daca incerci sa trimiți mesajele de Revelion via WhatsApp va trebui sa te orientezi spre clasicul SMS sau o alta modalitate. In jurul orei 21:30, WhatsApp a devenit nefuncțional și in Romania,mai mulți utilizatori ai aplicației…

- Cristi Borcea s-a intors dupa gratii, dupa ce a avut o permisie de 5 zile, pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie. Fostul actionar al lui Dinamo arata foarte bine, el aparand in fata presei cu o gluga pe cap.