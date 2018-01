Stiri pe aceeasi tema

- Semne de impacare in Casa Regala a Romaniei, intre Majestatea Sa Margareta si fostul principe Nicolae, la 40 de zile de la moartea Regelui Mihai. Custodele Coroanei l-a sarutat pe obraz pe Nicolae, chiar inainte de slujba de pomenire oficiata la Curtea de Arges.

- In a doua parte a lunii ianuarie, Florin Iordache a anuntat ca ii va convoca la Parlament pe colegii din comisia speciala. Alesii vor sa modifice Codul penal si Codul de procedura penala. Printre cele mai importante schimbari ar fi redefinirea abuzului in serviciu. Sunt si alte propuneri controversate…

- "Nevoia de a reglementa functionarea Casei Regale ca fundatie sau altfel de institutie din punctul meu de vedere este obligatorie. Este o discutie pe care o vom purta, in mod serios, in februarie in Parlament si sper si in societate daca, cum si cat statul roman trebuie sa ajute Casa Regala a Romaniei.…

- Controverse mari in lumea politica. Premierul Mihai Tudose a anuntat ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina la stat si a bagat in trepidatii casa regala. Legea lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu a fost amanata si totul este in aer.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente proprietati - Savarsin, Peles - unde isi poate stabili resedinta", a declarat prim-ministrul Mihai Tudose intr-o intalnire cu jurnalistii. Seful Guvernului a adaugat ca va aviza negativ initiativa legislativa privind statutul…

- Sambata, 16 decembrie, este ziua funeraliilor Regelui Mihai. In programul oficial prezentat sambata de Casa Regala, fostul principe Nicolae si sotia sunt mentionati in componenta convoiului care va insoti sicriul de la Palatul Regal spre Catedrala Patriarhala. Nicolae de Roumanie Medforth Mills nu…

- Regele Mihai va fi inmormantat sambata, la Curtea de Argeș, langa Regina Ana. Iata programul transmis AMPRESS de Casa Regala: Ora 10.05. Sala Tronului – Reprezentanții cultelor religioase aduc un ultim omagiu Regelui Mihai. Ora 10.10 – 10.21. Sala Tronului – Garda la catafalc a membrilor Casei Majestatii…

- Moment unic la funeraliile Majestatii Sale! Nepotul nerecunoscut al Regelui a venit sa-si prezinte condoleantele. In seara aceasta, la Palatul Regal, au fost vazuti sosind Lia si Paul Lambrino, impreuna cu fiul lor, Carol, pentru a aduce un omagiu la catafalcul Regelui Mihai. Gestul facut in aceasta…

- Sute de romani au venit sa iși ia un ultim ramas bun de la Regele Mihai Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Capitala, fiind intampinat si aplaudat de sute de oameni, acolo unde va ramane pana sambata, cand va avea loc inmormantarea la Curtea…

- Fostul principe Nicolae a transmis o scrisoare Casei Regale, solicitand sa fie primit la funeraliile Regelui Mihai, ca membru al familiei. Avocatul acestuia a declarat, vineri, la Digi 24, ca fostul principe a primit raspuns de la Casa Regala si ca ii este permis sa participe la funeralii, primind si…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, la Arad, ca proiectul pe care l-a initiat privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale a primit aviz favorabil din partea Guvernului si va intra, saptamana viitoare, in procesul legislativ.Aflat in vizita la Arad,…

- Proiectul de lege propus Parlamentului de catre președinții celor doua Camere, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, arunca literalmente in aer Casa Regala. O transforma intr-o instituție de interes public, finanțata de la bugetul statului. Și care, in acest scop, prezinta Guvernului rapoarte…

- Regele Mihai si Regina Ana au format un intreg si au trait cu demnitate o viata fara pretentii. Un rege tinut departe de tara lui si o printesa renegata de familie pentru ca s-a indragostit de un barbat cu alta religie.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, sustine ca autoritatile vor sustine Casa Regala a Romaniei in ceea ce priveste funeraliile pentru Regele Mihai I. Intr-o interventie la Romania TV, ministrul a transmis condoleante si a amintit faptul ca intre membrii Casei Regale si MApN si MAI exista un protocol…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu au depus recent o initiativa legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Propunerea legislativa prevede recunoasterea acesteia ca persoana juridica de drept privat si acordarea…

- Plenul Senatului a aprobat luni procedura de urgența pentru dezbaterea și adoptarea propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu…

- Casa Regala a anunțat ca starea de sanatate a Regelui Mihai este in continuare foarte grava și ca acestuia i se administreaza medicamente care sa ii ușureze somnul și respirația. Din fericire, sanatatea Majestații Sale nu s-a deteriorat fața de acum doua saptamani, arata reprezentanții Casei Regale,…

- Ce spune Oana Roman despre fostul principe Nicolae și Casa Regala.Vedeta și-a spus parerea in noua ei emisiune online, gazduita de revista VIVA! Oana Roman a declarat in emisiunea “Oana Punct Roman” , ca a fost o nedreptate inlaturarea principelui Nicolae și crede ca acesta merita sa iși vada bunicul…

- Fostul principe Nicolae sustine ca declaratia sa din august 2015 referitoare la acceptul retragerii titlului nu a fost scrisa de el, a fost obligat sa o accepte si a refuzat sa o semneze si ca nu exista niciun acord semnat privind plecarea sa definitiva din Romania. Mai mult, el sustine ca sprijinul…

- Nepotul regelui Mihai, Nicolae, a transmis, sambata, un comunicat oficial in care susține, printre altele, ca “Declaratia mea din august 2015, referitoare la acceptul retragerii titlului, nu a fost scrisa de mine. Am fost obligat sa o accept, am refuzat sa o semnez si pana la acest moment este nesemnata.”…

- Acuzatii fara precedent ale fostului principe Nicolae la adresa membrilor Casei Regale. Acesta vorbeste despre jocuri de culise si bani dati de Casa Regala pentru a pastra tacerea cu privire la evenimentele din ultimii 2 ani. Nicolae, fiul principesei Elena a ramas fara titlul de principe si scos din…

- Andrew Popper, șeful Casei Regale, a vorbit in aceasta seara, la TVR, despre starea de sanatate a Regelui Mihai, dar și despre situația fostului principe Nicolae. Din pacate, veștile sunt foarte triste...

- Starea Regelui Mihai s-a stabilizat in ultimele patru zile, fiind capabil sa manance singur, recunoaște persoane și converseaza, transmite corespondentul din Elveția al televiziunii naionale . Regele Mihai și-a revenit in urma cu patru zile dupa criza pe care a avut-o și care a fost, potrivit Principesei…

- Profitand de emoția colectiva privind starea de sanatate șubreda a Regelui Mihai, liderii coaliției PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, s-au gandit sa iși mai spele din imaginea publica distrusa de atacul dat asupra justiției prin intocmirea unui proiect de lege privind acordarea de…

- Ma tem ca zilele acestea nu ne vom desparti doar de un Rege al Romaniei, ci de ultimul Rege al Romaniei. Ma tem ca, odata cu Majestatea Sa Regele Mihai, porneste pe drumul cel fara de intoarcere insasi Casa Regala a Romaniei, devenita captiva unor epigoni. Si spun acest lucru uitandu-ma atat…

- Fostul principe Nicolae, cel care a incercat, acum cateva zile, fara succes, sa-l vada pe bunicul sau, regele Mihai, urmeaza sa dezvaluie cine sunt cele doua persoane din cadrul Casei Regale care au determinat excluderea lui din linia de succesiune. ...

- Fostul principe Nicolae a scapat de acuzațiile de lovire care i-au fost aduse, in urma incidentului petrecut la reședința Regelui Mihai, din Aubonne. Potrivit avocatului acestuia, a ramas numai plangerea Casei Regale pentru violare de domiciliu. „A ramas numai plangerea depusa de Casa Regala pentru…

- In contextul scandalului care a izbucnit in ultimele zile in interiorul Casei Regale a Romaniei, pe fondul degradarii sanatatii MS Mihai I, respectiv pe fondul discutiilor legate de privilegiile pe care PSD si ALDE vor sa le acorde familiei regale dupa trecerea in nefiinta a regelui Mihai, reprezentantii…

- Scandalul din familia regala a Romaniei a atenția jurnaliștilor straini. Majoritatea cotidianelor au remarcat faptul ca romanii asociaza familia regala cu demnitatea și eleganța afișate de Regele Mihai iar actuala situație arunca o lumina intunecata asupra moștenitorilor. Scandalul din familia regala…

- Motivul explicit al deciziei fostului Suveran nu era precizat în comunicatul de presa remis de Casa Regala. Din document reiesea însa, indirect, ca acesta avea legatura cu stilul de viata a principelui Nicolae. „În calitate de Sef al Casei si Familiei Regale ale…

- Casa Regala si fostul principe Nicolae sunt in plin scandal, dupa ce nepotul Regelui Mihai a incercat sa-l viziteze pe bunicul sau, aflat pe patul de moarte, dar nu a fost lasat. S-a ajuns la plangeri depuse la politie si la scrisori in care mama lui Nicolae, principesa Elena, se dezice de acesta.

- Casa Regala a prezentat joi linia de succesiune si precizeaza ca sotii si copiii principeselor nu detin titluri personale, informatiile fiind difuzate pe fondul agravarii starii de sanatate de Regelui Mihai, dar si al scandalului provocat de intentia fostului principe Nicolae de a intra in resedinta…

- Fostul principe Nicolae de Medforth Mills, nepotul Regelui Mihai I, impotriva caruia Casa Regala a depus plangere la Politie dupa ce ar fi avut o „tentativa de violare“ a domiciliului regelui Mihai, a postat pe Facebook o fotografie cu bunicul sau, dupa ce rudele i-au interzis sa-l vada pe patul de…

- Casa Regala prezinta joi linia de succesiune, pe fondul agravarii starii de sanatate de Regelui Mihai si al scandalului provocat de fostul principe Nicolae. Este prezentata și lista titlurilor deținute de membrii Casei Regale, scrie Digi24.ro.

- Principesa Elena și-a criticat dur fiul intr-un comunicat de presa. Aceasta se arata foarte dezamagita și ingrijorata de cele petrecute. Totodata, ea a intarit poziția potrivit careia Regele nu dorește sa-l primeasca pe Nicolae, precizand ca Majestatea Sa i-a comunicat acest lucru in august…

- Mama fostului principe Nicolae, Principesa Elena, a prezentat o declarație in care precizeaza ca este dezamagita și ingrijorata de faptele fiului sau. Casa Regala a publicat miercuri un comunicat in care a spus ca Nicolae a incercat sa forțeze intrarea in reședința Regelui Mihai din Elveția, ranind…

- [citeste si] Radu Enache, avocatul fostului principe Nicolae, a afirmat, la Antena 3: ”In ultimii doi ani, Nicolae a incercat sa-și vada bunicul de șapte ori. De fiecare data, s-a lovit de atitudinea ostila a doi membri importanți ai Casei Regale. Aceștia l-au oprit intotdeauna sa-și vada…