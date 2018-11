Calum Scott lanseaza editia speciala a albumului sau, “Only Human”

Stiri pe aceeasi tema

- Croatia a castigat duminica pentru a doua oara Cupa Davis, adjudecandu-si trofeul dupa ce Marin Cilic (7 ATP) l-a invins pe francezul Lucas Pouille (32 ATP) in trei seturi, 7-6(3), 6-3, 6-3, pe Stade Pierre Mauroy din Lille. Datorita succesului obtinut de Cilic, Croatia conduce cu 3-1 la scorul general…

- Marti, la Centrul Cultural Reduta - Brasov, ora 17:30 va avea loc cea de a II-a editie ”Calatoria Talentelor”, sub egida Asociatiei “Zambeste Pentru Viitor”, eveniment care va cuprinde un spectacol, un concurs si o gala de premiere, eveniment al copiilor din centrele de plasament din comunitatea brasoveana…

- Calum Scott anunta lansarea unei editii speciale a albumului sau de debut, „Only Human”, programata pentru 30 noiembrie. Artistul anunta lansarea materialul special cu o surpriza muzicala, un nou single – „No Matter What”. Albumul este deja disponibil pentru pre-comanda. Single-ul „No Matter What” se…

- Calum Scott anunța lansarea unei ediții speciale a albumului sau de debut, „Only Human”, la finalul lunii noiembrie. Pentru ca o asemenea veste merita o introducere pe masura, Calum Scott vine și cu un nou single – „No Matter What”. Single-ul ”No Matter What” se numara printre cele mai emoționante și…

- Megahitul 'Despacito' i-a adus cantautorului portorican Luis Fonsi sapte recorduri Guinness, distinctie ce il plaseaza intr-o companie foarte selecta alaturi de nume mari ale muzicii, precum Lin-Manuel Miranda, Ozzy Osbourne, Rihanna si Taylor Swift, relateaza EFE. La ceremonia de decernare…

- Taylor Swift, care recent si-a anuntat implicarea in politica, a fost marea castigatoare a American Music Awards, gala la care artista si-a indemnat fanii sa se implice si sa voteze, relateaza Reuters.Starul, in varsta de 28 de ani, i-a invins la categoria "Artist of The Year" pe rapperii…

- Comunicat: Cei 157 de artiști ai Operei Naționale Romane Iași, coordonați de catre doamna Beatrice Rancea, au creat o seara magica in Suceava. Datorita minunatului public, in seara de joi 13.09.2018 atmosfera din centrul Sucevei a fost demna de orice capitala europeana. Nici nu mai conteaza daca au…